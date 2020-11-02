技能教育在雪域高原结硕果

29岁的扎西才登（右二）在电工教室练习线路组装。他的家庭是贫困户，他因听力障碍，没有外出打工。村里介绍他来林芝市技工学校学习，学成后可以推荐进入企业就业。中青报·中青网记者 李隽辉/摄

西藏林芝市技工学校的学员上实训课。中青报·中青网记者 马富春/摄

编者按

一技在手，就业不愁，授人以鱼不如授人以渔。东西部扶贫协作开展20多年来，职业教育和技能培训被视为非常直接且成效明显的扶贫方式，许多西部贫困农牧民家庭因此而改变了命运。这条以“技”赋能的脱贫攻坚路，既充满曲折，也饱含暖意。本期专题，我们特别聚焦各地在这一教育扶贫领域的探索，及其为西部少数民族学子带来的变化。

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前不久，西藏林芝藏餐厅阿若餐吧新增了几道粤菜，“炸凤尾虾、广州炒饭……”阿若餐吧老板兼大厨嘎玛高兴地介绍说，“如今，我们不但能做地道的藏餐，做粤菜也不赖。”

35岁的嘎玛是林芝市察隅县人，做得一手好藏餐。2017年，他在旅游胜地林芝市工布民俗街开了一家藏餐馆子。“一些外地游客吃不惯藏餐，想吃其他菜品，可我们不会做。”虽然藏餐做得好，但嘎玛也发现，菜品单一也制约着餐吧的发展。

今年夏天，林芝市技工学校正式开始招生，嘎玛的烦恼也迎刃而解。6月下旬，学校开办了免费的粤菜培训班，嘎玛听说后，第一时间报了名。

为了让20名从未接触过粤菜的学员掌握粤菜烹饪技艺，在20多天的培训里，林芝市技工学校从广东请来的两位粤菜大师特意设计了17道粤菜菜式，手把手教学员，到结业时，学员们都能做几道正宗的粤菜。

“现在藏餐馆还能做粤菜，本身就是创新，更有利于扩大客源，给餐厅增收不少。”嘎玛说。今夏以来，随着林芝技工学校的投入使用，越来越多农牧民和嘎玛一样，通过技能培训习得一门新技术，增收致富的道路越走越宽广。而当地大力普及的技能教育，正改变着西藏农牧民的生活方式。

为农牧民拓宽就业门路

“一技在手，就业不愁。”林芝市技工学校校长朱百家说，过去，林芝市乃至整个西藏都缺少一所高水平的技工院校，技能人才缺乏，农牧民就业门路狭窄。今年6月23日，林芝市技工学校正式揭牌成立，填补了林芝市及周边地区技工教育的空白。

在林芝市技工学校电工实训教室的课堂上，来自广东技师学院的教师左怀山一边演示一边讲解，“这个是火线，火线进的时候要进几个公共端？”

学生久美丹增和罗布仔细听讲，并随着老师的指导动手操作。教室里的24名学员中，年纪最大的53岁，最小的18岁。学员两人一组，在老师的指导下开展操作。

25岁的久美丹增来自林芝市工布江达县朱拉乡，从小在牧区放牧，冬天当小工，夏天上山挖虫草。“干苦力有时还找不到活儿，收入没保障，就想学一门技术。”他说。

前不久，朱拉乡通知村民，新成立的林芝市技工学校开办电工培训班，不交学费，还解决食宿，久美丹增马上报了名，很快从家赶到林芝上学。

电工培训课上要讲基本的电路知识，久美丹增都没接触过，刚开始有点吃力。左怀山了解情况后就放慢进度，用最通俗的语言讲解，同时在实操环节手把手地教。上过中学、大专的学生接受能力强，左怀山就两两搭配，让学员互帮互学。

47岁的林芝市巴宜区八一镇农民罗布也来到电工培训课。罗布长期以给别人开卡车维持生计，近年来，他发现随着西藏铁路及民航运输的不断发展，卡车生意逐渐萎缩，他想到了转行。

两年前，罗布用自己多年的积蓄买了一台挖掘机，并以每个月1万多元的工资雇用了驾驶员。“一直想自己学，可学费很高，还得去外地，很不方便。”前不久，听说在林芝市技工学校就能学挖掘机驾驶技术，还能学电工，也不用任何花费，罗布十分高兴，第一时间报了名。

“教得清清楚楚，真是太感谢了！”虽然罗布只上过小学，但教师们根据学生情况授课，罗布并没有感到很吃力。有时听不懂老师讲的，他还会找班主任次仁央宗翻译成藏语。按照课程安排，学完电工，罗布再学挖掘机操作技术。“有了电工知识，挖掘机操作及维修就更容易上手。”罗布对今后的课程学习很有信心。

东西协作，打造优质技能教育

林芝市技工学校总投资5400万元，其中，国家财政拨款2400万元，广东省援藏3000万元。除了资金帮扶，广东省还派出优质管理和师资人才前往林芝市。

左怀山就是其中的一位。在广东技师学院，左怀山有着13年教龄，教学经验丰富，听说西藏林芝市需要技工师资支持，他积极响应学校号召来到林芝。刚到4天，还没完全适应高原环境，他就走上了讲台，为学生们讲授电工实训课程。

早在5月11日，来自粤东技师学院的朱百家就来到林芝，他要作为管理人员，全面参与学校教育教学系统的建设。“学校开设了旅游服务与管理类、民族文化产业类、数字信息与商贸类、建筑与机械工程类、农业技术类五大类22个专业，同时满足400人的培训需求。”朱百家说。

在朱百家看来，西藏技能教育要坚持技工特点和本地特色相结合，打造一个符合当地实际的办学模式。在这一理念指导下，林芝市技工学校开学几个月来，针对旅游、家政等产业发展的现实需要，相继开办了粤菜师傅、家政技师等多个职业技能短期培训班，吸引了一大批农牧民。

在培训班，鉴于学员年龄、学力差异大，林芝市技工学校还专门配备了班主任，负责教学辅助工作。20岁的次仁央宗今年刚大学毕业，从江苏回到林芝后，被安排做该校培训班班主任。每天除了管理学员食宿，她的一项重要任务就是做好翻译，确保课程顺利进行。

“一些学员一直在牧区，文化水平不高，普通话说得不好，加上技能培训还要讲专业术语，这无疑增加了一些学员学习的难度。”上专业课时，次仁央宗都会参与其中，学生遇到听不懂的知识都会找她，课程进展得顺利多了。

“要让技能教育在西藏开花结果。”朱百家介绍，除了已有的实用技术专业，林芝市技工学校还将开辟地方特色专业，如藏香制作、氆氇、木雕等专业。通过东西协作，引入现代技术资源，创新和规范传统工艺流程，培养一批民间工艺大师。

培育一支“永远带不走”的技能人才队伍

为了服务地方产业发展，今年5月，林芝市制订下发《林芝市2020年职业技能培训工作方案》，提出实施职业技能提升行动，培育一支“永远带不走”的本地技能人才队伍，全年开展各类技能培训1.53万人次以上。林芝市工布江达县错高乡错高村村民巴珍就是受训学员之一。

2018年，错高村为开展传统古村落保护实施整村搬迁，巴珍一家在2019年搬进了新居。为了提高搬迁后村民的劳动技能，促进农牧民持续增收，工布江达县于2019年和2020年分别组织村民参加免费劳动技能培训，内容包括厨师和家庭旅馆经营。

随着错高村旅游业的发展，巴珍原本就琢磨着把自家楼房打造成民宿，在得知村里有20多个培训名额后，她赶紧报名参加家庭旅馆经营培训。“授课的是林芝职业学校的老师，从服务礼仪、日常环境卫生到家庭旅馆办证程序等，都作了详细讲解，我很有收获。”今年4月，巴珍拿到了结业证书。8月，她的家庭旅馆正式开张。

旅馆坐落在国家5A级景区巴松措湖畔，二层小楼透着浓浓的藏族风情。“民宿一年能有五六万元收入，比以前翻了一番，我将来还想扩大经营规模，多接待些游客。”从自家的小楼望着眼前碧波荡漾的巴松措湖和圣洁的雪山，巴珍对未来充满期待。

今年以来，林芝开展农牧民技能培训3478人，实现农牧民转移就业8535人、9877人次，转移就业收入3141万元。“我们还将紧扣地方产业发展和市场急需紧缺人才需求，实施精准化农牧民转移就业培训专项行动。”林芝市人社局副局长李志平说，随着职业技能培训的不断深入，未来林芝会有更多“金牌蓝领”，“这些都是林芝旅游产业升级发展带来的宝贵财富”。

记者 马富春

(责编：何淼、熊旭)