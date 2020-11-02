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在更多新疆孩子心中撒下温暖的种子

2020年11月02日08:33  来源：中国青年报
 

　　100本图书、两万元善款、3000多件衣服……阿依巴尔森·沙太没想到，自己在微信朋友圈发布的求助信息会得到远在几千公里之外的母校——扬州职业大学师生的热烈回应。

　　“刘老师，我会像您和其他老师悉心照顾我一样，把这里的学生也当作自己的孩子。”阿依巴尔森·沙太给老师刘晓平的回信中这样写道。

　　阿依巴尔森·沙太是扬州职业大学与伊犁师范学校联合办学五年一贯制大专班2019届毕业生。2017年，她完成在伊犁师范学校的学习后，与同学们来到几千公里之外的扬州学习。

　　在校期间，她学习成绩优异，毕业后成为新源县喀拉布拉镇中学的一名数学教师，还到伽师县孜勒博依镇九村幼儿园支教。

　　伽师县孜勒博依镇九村地处塔里木盆地西缘，因地处偏远、经济欠发达，当地孩子享受不到优质的教育，甚至缺少图书、衣服等学习生活必需品。阿依巴尔森·沙太十分心疼这些孩子，就在朋友圈里发出求助信息，希望有好心人可以捐赠一些物资。

　　刘晓平看到这一信息后，开始广泛发动亲戚朋友，为孩子们募集物资，扬州职业大学也立即组织全校师生捐款捐物，并将相关物资火速运到新疆。

　　当阿依巴尔森·沙太拿到物资时，里面还附有一封来信，上面写着：“我的孩子，老师为你而感到骄傲。我们来一起帮助你！”

　　看到老师的笔迹，阿依巴尔森·沙太感动极了。在扬州求学时，她与另外6名新疆姑娘被老师亲切地称为“七姐妹”。因为气候、饮食习惯等差异，她们起初并不适应当地的生活。学校了解相关情况后，专门远赴伊犁，请来两位新疆厨师，在校园里为“七姐妹”建起了“专属厨房”。每逢古尔邦节等民族特色节日，学校老师总会带着“七姐妹”在新疆食堂中载歌载舞，欢度节日。

　　“你们就是我的孩子。”这是阿依巴尔森·沙太在扬州时从老师那里听到最多的一句话。这句话像一粒种子，深深埋在她心中。也因此，当她成为一名教师时，选择了去艰苦的地方，希望在更多孩子心中撒下温暖的种子。

　　自2007年首届合作办学班开班以来，约有700多名像阿依巴尔森·沙太这样的毕业生，学成之后选择回疆任教，因教学技能突出、师德师风优良，深受学生和家长的喜爱。

　　近年来，扬州职业大学秉承“掌握先进教育理念，体验江苏教育特色，传递苏伊两地友谊”的教育理念，将民族团结教育列为新疆班工作重点。“让每个新疆孩子在扬州都能感受到家的温暖。”扬州职业大学党委书记周胜说。

　　该校新疆班中，没有一名学生因经济原因中断学业。其中，共计有51人次获得国家励志奖学金、186人次获得校内奖学金、338人次家庭困难学生获得国家助学金、1262人次获得实物、现金等资助。

　　来自新疆班的学生田密家庭生活较为困难，在扬州学习两年间，她没有回过一次老家。该校师范学院党总支副书记沈桂登是田密的班主任。在得知相关情况后，他为田密申请了助学金与奖学金，并为她提供勤工俭学的岗位。

　　考虑到田密思乡心切，沈桂登隔三差五就将她带回家里吃饭。“把这里当成你的家。”沈桂登的一句话，让田密非常感动。

　　田密还记得，班里一名同学感染结核病，沈桂登主动为他垫付医药费，并陪伴在病床前。他的一言一行印刻在每个新疆学子的心里，大家都喊他“登爸”。

　　2016年暑假，沈桂登受邀来到新疆参加田密的婚礼。在婚礼上，他说：“你的婚礼，登爸一定要来。我一定要看着我们新疆班的孩子成家立业。”

　　左智越 周倩 记者 李超

(责编：何淼、熊旭)
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