职教精准扶贫的“天津之路”

一头连着产业，一头连着学生，职业教育被视为教育扶贫中的“排头兵”。作为拥有全国唯一的国家现代职业教育改革创新示范区的直辖市，天津近年在新疆、西藏、青海、甘肃、云南等地不断探索职教精准扶贫的新思路，“一地一策”“一项目一招数”，扎实地铺设出一条全方位服务于中西部地区职业教育发展的“天津之路”。

天津与和田师生“同上一堂课”

从位于新疆西南部、地处塔克拉玛干沙漠南侧边缘的和田地区到天津，几乎从东到西横跨了中国。

对和田这个被称为古“丝绸之路”璀璨明珠的地方，天津交通职业学院教师赵宏的第一印象却不太美好。当时他和其他援疆队员刚刚走下飞机，原本阳光明媚、晴空万里的天空突然黄沙肆虐，让人睁不开眼睛，“吃了一嘴沙子”，他的心情也随之沉重起来。

这种“沉重感”在他到和田职业技术学院报到时达到顶峰。站在校门口，看着这座位于玉龙喀什河畔的新建学校，赵宏心情很复杂。这所即将迎来新生的学校，基建还没有完工，到处是工程废土和扬沙，路面没有硬化，教室没有桌椅，学生宿舍、实训车间、办公场地里空空如也。

而这所学校的建成在当地具有里程碑的意义。这是和田地区第一所高等职业院校，在天津援疆“十三五”重点规划项目中，这座学校的建设是耗资最大的，它的落成将填补天津教育援疆全链条中，高等职业教育空缺的那一环。更重要的是，当地对发展高等职业教育的需求迫切，人们期待着通过教育解决代际贫困和文化滞后的一系列问题。

赵宏被任命为学院工程技术系主任，他到任时距新生报到只剩下16天。当时，全系专职的专业课教师只有两人，另外7名专业课教师都是学校其他职能部门过来兼任的教师，别说教研，就连开会都常常凑不齐人。

赵宏找到每位教师促膝谈心，了解每个人的特点和特长，快速分工，组建了系部。而他自己从制订教学计划开始，研究设计实训中心、安排教师培训，甚至连打扫卫生等都要自己干，他自嘲身兼系主任、教研员、实训教师、宿管员、保洁员等多重身份，忙得像只停不下来的陀螺。

以“院包系”的方式，实现“优质基因嫁接与全程监控”，是天津为和田职业技术学院打造的帮扶方案的主要思路。天津职业大学旅游管理学院院长褚杰被任命为和田职业技术学院常务副院长，参与主持了这所学校的筹建。“我们把天津职业大学的办学模式当作范本，但绝不是简单复制。”褚杰说。

赵宏每天上下班时都会在学校门口的主干道路口多停留10分钟。“我是想统计和田路上行驶的车辆都是什么品牌、什么类型。”赵宏根据统计出的数据，对课程计划作出修改，并建议学校开设汽车钣金修复新专业，“我想把天津交通职业学院汽车专业的资源全部‘搬’到这里，当然也需要根据当地实际情况进行修改调整。”

就这样，来自天津市多所高职院校优质学院的教师，通过一次次调研论证，为和田“量身定做”了一所有“天津印象”的全新职业学院。

学校的大楼建好了，设备逐步添置完成，但如何真正提高教学质量，成为帮扶团队最关注的问题。他们想出了“派、送、请、联”4种方式，先从天津7所职业院校中选派一批教师赴和田实地帮扶；再从和田选送教师到天津4所高职院校参加系主任、专业带头人、骨干教师和管理干部培训；天津一批批职教专家也纷纷被邀请到和田进行职教理念、规划设计、专业建设、人才培养等指导交流。随着津和两地结成长期帮扶对子，津和师生“同上一堂课”也即将变为现实。

如今，和田职业技术学校已成为当地职业教育的龙头校，目前正在筹建二、三期工程，同时联合和田地区中等职业学校、和田技师学院，打造2000亩的职业教育园区。褚杰高兴地看到，当初的设想正在变成现实，“真正实现了从‘输血’到‘造血’”。

从“有啥给啥”到“缺啥补啥”

坐在天津中德应用技术大学的教室里，来自青海黄南藏族自治州的年轻人杨国庆觉得一切都很新鲜。他在当地开了一家驾校，想让更多乡亲学会开车、开拖拉机，“学点技术，视野更开阔一些”。

听说有个创业致富带头人培训班能到天津的学校去培训，他是为数不多几个主动报名的，“我们观念太落后了，要出来长见识”。他对电商很感兴趣，当地老百姓受教育程度低，根本找不到电商人才，杨国庆琢磨着来学点东西，让家乡的核桃、牛羊肉能插上互联网的翅膀。

黄南州就业局的一位官员感慨，为了组织这样一期50人的致富带头人培训班，费了很大力气，“一两年都没组织起来”。

原来，当地少数民族地区百姓宁愿守着家门口的土地受穷，也不愿意离开家乡。因此参加这次培训，很多人都是第一次坐火车，来到沿海城市，他们发现吃的蔬菜都是从未见过的，“连马路边的树都叫不上名字”。

天津中德应用技术大学为他们精心准备了科学培训方案，在课程设置、师资配备等方面作了细致且有针对性的安排，力求真正满足培训每一个学员的需求。该校党委书记张兴会期待，这些带头人能用在天津学到的新思想、新理念、新技术带动身边更多的人，真正成为激活当地经济、拉动创业致富的“火车头”。

与之类似的，天津市发挥职业教育示范区的资源优势，抓住职业教育链条中的关键环节——师资，专门面向中西部教师开展了立体化培训。在“面向校长、专业带头人、骨干教师、管理人员”的培训项目中，形成了专业带头人领军能力研修、“双师型”教师专业技能培训、优秀青年教师跟岗访学、卓越校长专题研修等八大模块，通过跟踪回访，受访教师的满意度达98%以上。

国家中西部地区职业教育师资培训中心的总部服务平台设在天津机电职业技术学院，建有数十个理实一体的培训基地，开发了近百个实训模块，可同时为400名学员提供培训服务，确立了“菜单式”“定制式”和“标准模块式”等灵活多样的培训模式。

天津市教委相关负责人认为，这种帮扶是从“有啥给啥”转变为“缺啥补啥”，从“授人以鱼”转变为“授人以渔”。

多元聚力 用教育改变人生

职业教育紧贴时代发展的脉搏，与产业联系最为紧密，因此职业教育的帮扶离不开区域经济发展，更离不开行业和企业的支持。

为此，天津市教委成立了东西部扶贫协作和对口支援工作领导小组，建立多方沟通机制，利用职业教育集团、国家示范性高职院校、国家中职改革发展示范校、国家重点中职学校等优质教育资源，实施“一区一方案”“一校一方案”，在区域规划、联合招生、专业建设、技能大赛、校企合作、信息化建设等方面进行全方位扶持共建。

目前，已集合了天津中高职院校、职教集团以及一汽大众、丰田等20多家企业，与中西部地区开展结对职教扶贫。

比如，天津交通职业学院与比亚迪、行云科技、京东等企业共同合作，对云南怒江傈僳族自治州民族中专进行新一轮的精准帮扶，从人才培养方案建设、课程标准建设、实训和师资建设、订单培养等方面对汽车运用和物流服务与管理两大专业群6个专业方向进行系统帮扶；天津医学高等专科学校与青海卫生职业技术学院合作组建医学影像技术专业青海班，目前已实施了6届，培养青海学生260余名，就业率达100%。

天津市北辰区职业技术学校学前教育专业的学生毕业后回到和田，总被各幼儿园“预定一空”。不久前，学校还收到了学生家长艾克木·伊敏的一封感谢信。

艾克木·伊敏是和田的一位农民，他的3个孩子先后在北辰职专上学。现在两个女儿已通过自治区教师招聘考试，成为人民教师，小儿子也在该校学习。他在信中说，由于党的好政策，他的3个孩子才能够成为村子里仅有的来过内地并受到良好教育的年轻人。

因为教育，艾克木·伊敏一家的命运改变了。更让他高兴的是，孩子告诉他，一定要努力工作，回报社会、回报国家。

记者 胡春艳

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