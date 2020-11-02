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北京大兴一中教育集团成立 明年将组建十二年一贯制学校

2020年11月02日17:51  来源：人民网-教育频道
 

北京市大兴区教委主任赵建国为大兴一中教育集团授牌

人民网北京11月2日电（李依环）日前，北京市大兴区教育委员会宣布成立大兴一中教育集团，北京市大兴区第一中学原校长荣俊利担任集团总校长，大兴区教委副主任王群会兼任大兴一中校长。2021年，大兴一中将正式迁入新址，并在旧址组建一所独立法人的公办十二年一贯制学校。

据了解，大兴一中教育集团成立后，将设立大兴一中基础教育综合改革实验项目，推行以集团内校际间共同建设、教育教学一体化管理、课程资源共建共享、学校文化共生发展、考试整体评价五位一体改进为主要内容的教育集团管理办法，探索区域教育优质均衡发展改革的基本经验，形成可借鉴、可复制、可推广的教育集团化办学模式。

未来，该校将打造成涵盖高中、初中、小学和幼儿园学段的教育共同体。集团内学校之间实行管理互通、资源共享、研训联动、质量同进、项目合作、捆绑考核“六大行动”，开展学段衔接、贯通培养试验项目研究等招、考、评三位一体的教育教学和管理改革。

北京市大兴区教育委员会主任、区政府教育督导室主任赵建国在发言中表示，大兴区今后将加大对本土教育品牌的扶持力度，在招生政策、资金投入以及教改项目等方面予以支持，稳步扩大大兴一中集团办学资源覆盖面，协调若干中小幼加入集团。

“集团的成立具有里程碑式的意义。”王群会谈到，他将以强烈的责任感、浓厚的使命感、时不我待的紧迫感，履好职，尽好责；竭尽全力维护好安定团结的发展局面；守正创新，再铸辉煌，努力把大兴一中教育质量提升到新的高度。

据了解，北京市大兴区第一中学建校64年，秉承“热爱学生，循循善教”的育人使命，以“和合教育”为办学特色，近年来由一所县级普通中学发展成为区域名校，先后荣获“北京市高中学校特色建设项目学校”“北京市德育先进学校”“北京市科研先进单位”等市级以上荣誉称号百余个。

(责编：李依环、熊旭)
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