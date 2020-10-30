第九届国际大学生微电影盛典举行 抗疫作品成最大亮点

人民网北京10月30日电 第九届国际大学生微电影盛典、第三届“喜幽优秀”喜剧短视频展映、第五届“科德杯”全国大学生无人机航拍竞赛银川邀请赛29日在宁夏银川举行。

本届微电影和喜剧微视频大赛共有近5000部作品参加，国内外300余所高校参与。国际大学生微电影盛典评委会主席、原国家广电总局党组成员、中国国际广播电台台长张振华介绍，本届微电影盛典最大的亮点在于，在报送的作品中，有500多部作品从不同角度纪录了有关全民抗疫、脱贫攻坚的人物和故事。

“如果说新冠疫情是给2020留下的一道深深疤痕，那反映抗击疫情的片子就是为第九届国际大学生微电影盛典留下的一道年轮性或纪念性的标记。”张振华说。

北京电影学院党委副书记、副校长，中国高校影视学会会长胡智锋在开幕仪式上表示，影视产业不断遭遇瓶颈，是因为圈层化的问题。他直言，行业门槛过高是导致一批年轻人才无法进入的原因。而以微电影形式，通过大赛平台让有创意的年轻人释放聪明才智并得到训练与提升，为他们进入影视行业打下了坚实基础。

据介绍，此次盛典由来自国内高等学校、行业与专业机构的学者、专家组成评奖委员会，对作品进行初评和终评。为了降低疫情期间的风险，初评采用线上评审形式；为了保证奖项正规性与严肃性，终评仍采取线下评审形式。

“因为疫情，本次活动没有邀请国际评委参加评审，但仍然延续了与法国克莱蒙费朗国际短片节的合作。”活动组委会主席、首都师范大学科德学院院长王万良表示，今年继续推出品牌单元“欧洲优秀短片巡展”，并继续与中华曲艺学会合作喜剧单元的展映。国际大学生微电影盛典是中国大学生作品展示的平台和了解世界的窗口，亦是当代青年人向世界讲述中国故事、传递中国声音、传承中国精神、传播中国文化的影视创作品牌桥梁。

由于疫情防控常态化，本届"科德杯"银川邀请赛与微电影盛典同时举办。来自全国的百人拍摄团队，用短短一周时间，运用多种形式、手法，拍摄了当代银川的大美影像。（孙竞 实习生倪添翼）

(责编：孙竞、何淼)