“花样课间操”为校园体育添活力

一段10分钟的课间操，呼应着孩子们的好奇心、模仿力，激发出活泼好动的天性。运动伴着欢笑，兴趣引领成长，不拘一格的“花样课间操”为校园体育打开了更为丰富多彩的空间

除了传统的广播体操，课间操还可以有不同的“玩法”。近来，一些创意新颖、形式多样的“花样课间操”在网上引来颇多关注。健康和欢乐融为一体，传统文化和“民族风”异彩纷呈，“花样课间操”为校园生活注入新的活力，也为开展校园体育提供了更多思路。

甘肃酒泉市敦煌中学编排出一套独具地方特色的《舞美敦煌》课间操，飞天、反弹琵琶等敦煌壁画中的经典动作随着同学们一招一式的演绎，给人深刻印象。学校希望通过这套课间操让同学们更好地了解家乡，传播敦煌传统文化。推行5年来深受师生们喜爱，近来已打算推出第二套。

内蒙古包头市蒙古族中学设计的课间操有着浓郁的蒙古族音乐和舞蹈特色，在学校运动会上亮相之后，受到学生们的热烈追捧，引领出课间操新时尚。学校体育老师说，这套操比原来的课间操时长多了一分钟，运动量更大，学生们跳起来都很投入，在传承民族传统文化的同时，也达到了更好的锻炼效果。

四川省绵阳外国语学校的川剧韵律操已推行了3年多，现在，3年级以上的孩子们都会跳。这套操由学校老师和绵阳市非遗中心共同编排，把川剧中一些简单动作和韵律操结合起来，同学们练起来更有兴趣，无形中也了解了川剧文化。

传统戏剧可以随着课间操走入孩子们的生活，现代街舞同样为校园体育增添了更多色彩。在四川凉山彝族自治州喜德县则约乡中心小学，每到课间操时间，校长阿加木都成为“领舞”，带着孩子们跳起自己编排、充满动感活力的“曳步舞”。“跳了两年多，孩子们的身体更协调，精神面貌也有了积极改变。”

传统的、现代的、民族的……都可以成为课间操的灵感源泉。一段10分钟的课间操，呼应着孩子们的好奇心、模仿力，激发出活泼好动的天性。运动伴着欢笑，兴趣引领成长，不拘一格的“花样课间操”为校园体育打开了更为丰富多彩的空间。让校园体育多一些这样的创意，孩子们收获的，将不仅是健康的身体。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 15 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)