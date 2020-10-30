暖闻热评：用知识点亮乡村孩子的人生梦想

【人物】扎根大山11年的乡村老师杨明

【故事】2009年，25岁的杭州小伙杨明放弃高薪，随爱心支教团队到贵州省黔西县金碧镇瓦厂小学支教。凌晨起床，挑水、做饭、去学校上课，晚上回到简陋的宿舍批改作业，再打着手电筒家访……这是杨明支教的日常节奏。他说，“哪里需要老师，就去哪里！”十余年来，杨明从微薄的工资中挤出近8万元帮助贫困学生100多人次，牵线结对帮扶贫困户20余户。人更瘦了、头发白了，但杨明说，这一切都是值得的。

【点评】

从年轻帅气到早生华发，对比杨明十余年支教生涯的前后照片，有网友感慨，“都是付出青春和心血的印证”。的确，杨明把最美的青春献给了贵州大山，用知识点亮了乡村孩子的人生梦想。

美好往往成于坚守，而最难的也在于坚守。离开城市，扎根大山，有常人想得到的辛苦，也有想象不到的艰难。师资力量薄弱，教学任务繁重，工作和生活环境艰苦……十余年如一日，杨明坚持了下来。面临一次次机会，他不是没有动摇过，可留住他的是山里孩子们的眼泪；最让他高兴的，是看着孩子们有了新书本、新校服、新课桌；给他欣慰的，是学生们不仅有走出大山的愿望，还有返回家乡贡献力量的决心。就像他说的，“在孩子们小时候种下一颗种子，去滋养它，时间久一点，就能发芽开花。”

让贫困地区的孩子们接受良好教育，对改变一个地方的发展面貌至关重要。十余年间，杨明见证了教育扶贫带来的变化，自己也化身为桥，联系外界提供帮扶物资累计100多万元，惠及黔西县15所学校，用一条路连通更多的路，用一份情延续更多的情。

三尺讲台、一寸丹心，有无数像杨明一样的老师，全身心投入乡村教育事业。陕西省咸阳市旬邑县马栏山区的教师丁海燕，一干就是近35年，用朴实的爱给山区孩子打开一扇温暖之窗；安徽省宿州市埇桥区汴河中心小学教师孙浩，师范院校毕业后，回到儿时母校，守护乡村教育；24年间，1100多名优秀教师和267名厦门大学、福州大学支教团的优秀学子到宁夏中小学校支教……正是千千万万盏“明灯”，用青春、奉献、坚守为贫困地区的孩子带去成长成才、改变命运的机会，用知识和智慧阻断贫困代际传递。

今天教育是什么样子，明天社会就是什么样子。有杨明一样的坚守者，大山的明天一定更美好，祖国的未来一定更美好。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 05 版）

(责编：孙竞、何淼)