第二届全国装备制造业产教融合校企合作现场推进会在宁波举办

人民网宁波10月29日电（记者 何淼）由中华职业教育社（下称中华职教社）、中国机械工业联合会联合主办的第二届全国装备制造业产教融合校企合作现场推进会于28日在浙江省宁波市举办。

全国政协副主席、中华职教社副理事长辜胜阻出席会议并作主旨讲话，中国机械工业联合会会长王瑞祥、教育部职成司副司长谢俐、浙江省政协副主席陈小平、宁波市政协副主席张明华、宁波职业技术学院党委书记张慧波分别致辞。

第二届全国装备制造业产教融合校企合作现场推进会（主办方供图）

辜胜阻在讲话中指出，宁波是职业教育发达城市，是国内探索产教融合的先行者，全市现代职业教育体系基本建成，产教协同校企合作成效明显，技术技能人才培养硕果累累，在推动产教深度融合工作上走出一条具有宁波特色的发展道路。要学习借鉴宁波模式、宁波经验，助推我国职业教育产教融合、校企合作深入发展。

辜胜阻表示，进入新时代以来，我国职业教育产教融合、校企合作发展成效显著，重点领域取得重大突破。科技和教育是未来的两大入口。如果经济决定我们的今天，科技则决定我们的明天，教育决定我们的后天。拥抱第四次工业革命，要通过教育转型升级培养出适应和引领第四次工业革命需要的人才。要有既懂IT（信息技术），又懂OT（工业运营技术）的复合型国际化人才，为制造业人才插上互联网“翅膀”，为信息技术人才补齐工业“基因”。既需要创科（创新科技）人才，又需要科创（科技创业）人才，要通过教育激发“双创”活力。既要有懂市场的科学家，又要有懂科学的企业家，还要有两者在创新链和产业链上深度合作。既需要数以千万计的专门人才，又需要数以亿计的高技能劳动者，要通过教育与培训将“科学精神”“工匠精神”融入不同类型的教育教学方式。

辜胜阻强调，要突出关键领域，发挥装备制造业产教融合校企合作示范引领作用，从畅通国民经济循环为主体构建新发展格局上来推动产教融合校企合作，从推动制造大国走向制造强国的战略目标上来深化产教融合校企合作，从培养德技并修产业生力军这一根本任务上来形成产教融合校企合作发展局面。要抢抓机遇，乘势而上，把握人工智能为职业教育发展创造的新空间；要与时俱进，不断创新，承担起为智能制造培养技术技能人才的新使命；要以前瞻性的战略眼光和切实的行动深化产教融合校企合作，打造“校政行企”共建的技能人才培养的新平台，进一步深化产教融合校企合作，推动职业教育转型升级、创新发展。

王瑞祥会长、中华职教社副理事长苏华在会上为“全国装备制造业职业教育集团化办学创新联盟”揭牌。中华职教社党组书记、总干事方乃纯授予湖南工业职业技术学院、宁波职业技术学院“中华职业教育社产教融合校企合作核心学校”铜牌。与会嘉宾授予中国汽车技术研究中心有限公司等企业为第二批全国机械行业先进制造领域产教融合骨干企业。

来自职教领域及业界的专家、代表分别做了报告和经验分享交流。

(责编：熊旭、申亚欣)