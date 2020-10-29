人民网北京10月29日电 据国家公务员局网站消息，2021年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名即将开始，考生可于10月30日8时至11月8日18时期间，登录“2021年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题网站”进行网上报名，笔试将于11月28日在全国各直辖市、省会城市和自治区首府同时举行。

据了解，本次公开遴选和公开选调中央机关共有38个部门参加，计划选拔446人。其中，公开遴选职位包括副处长职务和一级调研员及以下职级，计划选拔424人；公开选调职位包括一级至四级调研员职级，计划选拔22人。

与往年相比，本次公开遴选和公开选调工作进一步鲜明政治导向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的组织路线，坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，严格政治条件，从严政治考察，重点考察政治素质、道德品行、专业素养和工作实绩，严把遴选、选调人员政治关。

此外，报名仍然采取个人意愿与组织推荐相结合的方式，考试继续针对不同职务职级命制相应试题，重点测查用习近平新时代中国特色社会主义思想指导分析和解决问题的能力，用人部门综合考虑差额考察情况和职位要求，按照人岗相适、人事相宜原则择优确定拟任职人员，不唯分取人。

据介绍，这是自2010年以来，中央机关第11次开展公开遴选工作。经过多年实践，公开遴选工作已实现常态化，制度化、规范化水平不断提高，畅通了基层公务员向上流动的渠道，一大批优秀基层公务员进入中央机关工作，优化了中央机关公务员队伍来源和经历结构，建立了来自基层的公务员培养选拔机制。中央机关公开选调工作自2014年开展以来，为中央机关补充了一批具有相关行业工作经历和较高专业素养的急需人才，进一步扩大了选人用人视野，畅通了国有企事业单位优秀人才进入中央机关的渠道，在促进党政机关与国有企事业单位人员交流方面发挥了示范作用。

今后，中央机关将按照健全党管干部、选贤任能制度的要求，坚持正确选人用人导向，继续推进公开遴选和公开选调工作，不断完善优秀人才脱颖而出的选拔机制，为建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍提供人才支持和组织保障。

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