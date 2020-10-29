第三届中国民办教育发展峰会在宁波举办

人民网宁波10月29日电（记者何淼）由中华职业教育社（下称中华职教社）和中国民办教育协会共同主办的第三届中国民办教育发展峰会于28日在浙江省宁波市举办。

全国政协副主席、中华职教社副理事长辜胜阻出席会议并作主旨讲话。浙江省政协副主席、省中华职教社主任陈小平，宁波诺丁汉大学理事长徐亚芬分别致辞。会议由中华职教社党组书记、总干事方乃纯主持。

第三届中国民办教育发展峰会现场图 （主办方供图）

辜胜阻在讲话中强调，要高度重视民办教育在我国存在和发展的重大意义，努力营造有利于民办教育健康发展的良好社会氛围。他指出，实行民办学校分类管理，既是我国民办教育健康发展的重要保障，也是世界各国普遍通行的做法。社会各界要理性看待民办教育发展中出现的问题，将民办教育视同于我国社会主义教育事业的重要组成部分，形成有利于民办教育健康发展的良好社会环境。

辜胜阻表示，要根据不同学段发展需求，多措并举，加大对各级各类民办教育的支持，探索民办教育高质量发展的新路径。一是完善支持民办普惠幼儿园发展的制度保障，降低民办幼儿园的运营成本；二是加强中小学集团化、品牌化建设，推进教育优质均衡发展；三是强化民办职业教育的政策保障体系，构建多层次、多规格、层层贯通的职业教育“立交桥”。四是保障民办教师与公办教师享受同等待遇，打造一批素质过硬、业务精湛的民办教师队伍。

辜胜阻还强调，要优化“本土留学”模式，引进海外优质教育资源，提高中外合作办学水平，缓解教育消费过度外溢局面。我国高等教育现阶段海外留学需求逐年递增，国内优质教育资源有效供给不足引发的教育消费“外溢”现象越发明显。据教育部统计，我国已成为目前世界最大的留学生源国，留学人数在过去30年中保持约17.5%的年平均增速，而全球国际学生同期的年平均增长率仅约5.4%。他指出，要让更多学生通过“本土留学”，高效获取海外优质教育资源，缓解教育消费大量外溢的现状，对冲经贸摩擦带来的留学风险。要进一步扩大教育对外开放水平，创新办学模式，吸引更多境外高校“走进来”办学。要推动中外校际间教育资源共享，推行学籍学分互认、双联课程、校际人才流动等项目，鼓励中外高校在交流互鉴中合作开展课程开发和科研创新。要鼓励职业院校开展中外合作办学，充分引进海外优质教育资源，完善多元化、国际化的教育服务。

开幕会上，辜胜阻为中华职教社民办教育委员会委员颁发聘书。

中国民办教育协会会长王佐书在会上做了专题报告。宁波市教育局副局长张建国介绍了宁波市民办教育发展情况。多位学界和业界专家围绕“新时代新阶段民办教育面临的机遇与挑战”的主题做报告，来自多个院校的代表也从各自角度分享了办学经验和思考。

据了解，本次峰会由浙江省中华职教社、浙江省民办教育协会、宁波职业技术学院和宁波诺丁汉大学承办，宁波市委统战部、宁波市教育界给予了大力支持。

(责编：熊旭、申亚欣)