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华广学子作品《无恙》荣获广东省短视频大赛三等奖

2020年10月29日17:40  来源：中国网
 
原标题：华广学子作品《无恙》荣获广东省短视频大赛三等奖

　　10月24日，由广东新快报社、共青团广东省委员会联合主办的“2020广东青少年短视频大赛”公布了获奖名单。华南理工大学广州学院管理学院文艺团戏剧队表演、摄制的短视频《无恙》经过大众投票及评委打分，荣获大赛青年组三等奖。

荣誉证书（庄泽锋 摄）

　　此次大赛旨在鼓励青少年用短视频记录生活中的真善美，用镜头展现年轻人与新时代的风貌，以抒发爱国主义情怀，传播社会正能量为目的进行的。管理学院文艺团戏剧队以此为出发点，结合全国人民共抗疫情的特殊环境，采用多地拍摄、统一剪辑的创作方式来完成作品。

领奖现场（庄泽锋 摄）

　　本作品以“疫情有隔，人心无距”为主题，视频开始一份份报纸的呈现，人们于不同场所中缓缓带上口罩，营造出疫情期间沉重的气氛。镜头一转，出现的是两位疫情期间相遇的朋友，他们没有拥抱，没有握手，却以行作揖之礼替代接触性打招呼方式，他们用无声的演绎，以传统礼仪文化为矛，破疫情寒冬之冰。镜头最后以进贤门、中山路骑楼和孔子像等地点平静祥和的气氛为收尾，向观众传达他们愿疫情过后，人间皆安，山河无恙的期盼。

《无恙》剧照

　　据了解，本次短视频大赛评比采取网络投票评审与专业评审团评审的形式，综合两项评审得分（网络投票占比20％，评审团评审占比80％），最终选取青年组、青少年组各34组获奖作品，并颁发一、二、三等奖和优胜奖。（文 李澎诚 应澎）

(责编：郝孟佳、孙竞)
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