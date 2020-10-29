人工智能、智慧教育加速改变学习方式 智慧装备促进教育转型发展

10月23日至25日，第78届中国教育装备展示会在重庆召开。本次展示会以“展示、交流、合作、创新、发展”为主题，通过搭建一个大的平台，加强行业交流，展示最新的教育装备、科技产品和先进理念，提高教育装备水平，为教育的科学发展提供智力支持和物质保证。

智慧教育装备展示精彩纷呈

智慧黑板搭配备专门的授课软件，帮助老师优化繁琐的备课过程，拓展课堂教学内容；老师集中管理学生机并进行桌面内容的个性化展示，面向学生进行一对一答疑对话；以人工智能语言评测引擎为核心，为学校和教师提供日常英语教学、训练及模拟考试场景的软硬一体化方案……这些场景都真实地呈现在联想打造的“智慧教育社区”中。包括新一代学习空间、智慧云教室、AI智慧考试、5G+VR仿真未来教室、教育大数据、未来创新课程在内的联想智慧教育6大场景、7大展区，吸引了大量观众现场参观并参与互动，展示了教育信息化2.0时代背景下的独特设计。

智慧云教室展区 人民网张若涵摄

“智慧教育从顶层设计来讲，主要考虑智慧课堂和校园治理两方面，结合5G、AI技术有六大场景推广出来。”联想中国区商用大客户事业部总经理王立平认为，智能化会带动全社会的降本增效，智能化转型也会带来教育的均衡化和教育效率的提升。

多方合作优化教育资源配置

在一些省市，越来越多的学校运用人工智能教学技能，让老师教得轻松又有针对性，学生学得愉快又进步神速，英语考试从此变得不再一样，设备管理在短短几分钟之内完成。

北京师范大学教育学部教育技术学院教授蔡苏表示，智慧型教育资源的投放，给学校的管理、老师的教研、学生的学习，甚至是家长和学校的互动，都会带来一些改变。智慧型教育资源可以把整个学校的运行情况全部集中呈现出来。老师在新技术的支持下，可以进行集体备课、网上备课、精准教研。在教学中，如果应用到虚拟现实、增强现实等技术，就可以把现实生活当中所不能够呈现的一些实验用虚拟的方式做出来，从而帮助学生们更好地学习。

5G+VR仿真未来教室展区 人民网张若涵摄

河北省高级教师马宏涛谈到，智慧教育完全颠覆了过去传统的课堂，它真正地把课堂交给了学生，老师不再是灌输知识，也不需要用自己的经验来主导课堂，而是用数据说话，通过学生做题产生的数据，来指引老师下一步该做什么。

南京建邺初级中学校长尚成凤认为，目前，中小学的信息化人才非常匮乏，学校配备的信息技术老师有限。“我们需要既会教书又懂技术的老师，能够把技术运用到教育教学中，促进教学发展，也让学生能够主动运用现代技术学习。”

王立平提到，“从企业来讲，一方面是结合自身的技术， 包括5G和AI，以及结合中国的新基建的政策，去拓展在智慧教育的核心技术。另外一方面，拓展生态合作伙伴，包括产学研的合作伙伴，大家共同来推动中国教育的信息化。”

新技术促进智慧教育创新发展

从推出中国第一代多媒体电子教室，到教育信息化1.0时代先后融入“校校通”、“三通两平台”、“全面改簿”，再到教育信息化2.0时代推出智慧教育解决方案，联想在中国教育信息化的历史进程中从未缺席。进入教育信息化2.0时代，围绕各类计算终端以及大数据、人工智能技术打造数字化创新场景，建立涵盖“教学、教务、教研”智能化场景创新的智慧教育解决方案，致力于把“教、学、考、评、管”的业务链条形成闭环，真正实现教学方法的创新和教学模式的变革。

“让智慧教育回归到‘教与学’的根本，以小见大，将智慧教育解决方案落实、延展到教学的每个环节中。” 联想中国区解决方案中心总经理王磊认为，要把新技术作为工具和手段，以促进教育发展为核心，解放老师的精力，促进学生的思维开拓，使新技术更好地运用到教育行业。

“未来人才最重要的标志是要适应未来不断变化的场景、情境，所要面临的复杂问题的解决。”西南大学教育学部罗生全表示，在日常教学中，我们还需要一些更便利化的系统，能够及时、科学地判断学生的学习状态，为教师提供相应的解决方案。

推动教育行业的转型升级需要技术的创新，也需要经验的积累，需要一线的教师、学生、学校管理者的认可，只有汇聚各方的智慧和实践，才能共同把握智能化变革时代的机遇。

未来，在智能化时代，希望智能技术能够成为教育的助手和推手，解决教育教学大大小小场景中每一个痛点，让每一位教师、学生都能享受智慧教育的切实价值。

(责编：郝孟佳、申亚欣)