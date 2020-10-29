人民网>>教育>>滚动新闻

校车安全管理部际联席会议办公室发预警：排查校车安全隐患

2020年10月29日09:50  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月29日电（李依环）28日，校车安全管理部际联席会议办公室发布2020年第1号预警，要求加强排查整治，严厉整治超员、超速、不按审核路线行驶等违法行为。

近日，河南省禹州市一辆幼儿园接送幼儿车辆与大货车相撞，造成1名教师、3名幼儿死亡，9人受伤，令人十分痛心。校车安全管理部际联席会议办公室表示，为防止此类事故再次发生，特发布2020年第1号预警，提醒有关部门、学校、校车运营单位加大校车安全管理力度，切实保障中小学生和幼儿上下学交通安全。

预警强调，要提高责任意识。各地校车安全管理协调机制办公室要认真贯彻落实《校车安全管理条例》要求，督促各成员单位、学校和校车运营单位进一步压实管理责任，健全管理制度，细化管理措施，加大监管力度，将安全管理融入到校车运行工作的每一个环节，全力保障上下学交通安全。

预警提出，加强排查整治，督促各成员单位完善道路、车辆、交通标志等基础设施建设，加强路面执法管控，依法查处不合格车辆和驾驶人接送学生等突出问题，严厉整治超员、超速、不按审核路线行驶等违法行为，畅通校车违法行为举报信息渠道，切实消除上下学交通安全隐患。

预警要求，各地校车安全管理协调机制办公室提高责任意识，督促各成员单位、学校和校车运营单位进一步压实管理责任，加大监管力度，将安全管理融入到校车运行工作的每一个环节，全力保障上下学交通安全。

“冬季即将来临，雨雪冰冻、大风大雾等极端天气增多，交通事故易发多发。”预警指出，各地要把握季节特点，及时关注气象信息，掌握路况动态，提醒学校和校车运营单位、校车驾驶人做好冬季运行各项准备，制定应对极端天气交通安全措施，确保冬季校车安全顺畅通行。

(责编：李依环、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved