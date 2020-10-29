校车安全管理部际联席会议办公室发预警：排查校车安全隐患

人民网北京10月29日电（李依环）28日，校车安全管理部际联席会议办公室发布2020年第1号预警，要求加强排查整治，严厉整治超员、超速、不按审核路线行驶等违法行为。

近日，河南省禹州市一辆幼儿园接送幼儿车辆与大货车相撞，造成1名教师、3名幼儿死亡，9人受伤，令人十分痛心。校车安全管理部际联席会议办公室表示，为防止此类事故再次发生，特发布2020年第1号预警，提醒有关部门、学校、校车运营单位加大校车安全管理力度，切实保障中小学生和幼儿上下学交通安全。

预警强调，要提高责任意识。各地校车安全管理协调机制办公室要认真贯彻落实《校车安全管理条例》要求，督促各成员单位、学校和校车运营单位进一步压实管理责任，健全管理制度，细化管理措施，加大监管力度，将安全管理融入到校车运行工作的每一个环节，全力保障上下学交通安全。

预警提出，加强排查整治，督促各成员单位完善道路、车辆、交通标志等基础设施建设，加强路面执法管控，依法查处不合格车辆和驾驶人接送学生等突出问题，严厉整治超员、超速、不按审核路线行驶等违法行为，畅通校车违法行为举报信息渠道，切实消除上下学交通安全隐患。

预警要求，各地校车安全管理协调机制办公室提高责任意识，督促各成员单位、学校和校车运营单位进一步压实管理责任，加大监管力度，将安全管理融入到校车运行工作的每一个环节，全力保障上下学交通安全。

“冬季即将来临，雨雪冰冻、大风大雾等极端天气增多，交通事故易发多发。”预警指出，各地要把握季节特点，及时关注气象信息，掌握路况动态，提醒学校和校车运营单位、校车驾驶人做好冬季运行各项准备，制定应对极端天气交通安全措施，确保冬季校车安全顺畅通行。

(责编：李依环、杨光宇)