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港中文（深圳）校长徐扬生：学生培养要融入国家和地区发展

2020年10月29日12:54  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月29日电（李依环）深圳经济特区建立40周年之际，中国工程院院士、香港中文大学（深圳）校长徐扬生当选“深圳经济特区40年40人”，并作为代表之一受邀参加了庆祝大会。日前，徐扬生院士接受人民网记者采访，就高校创新创业教育、人才培养等话题进行了介绍。

中国工程院院士、香港中文大学（深圳）校长徐扬生接受人民网记者采访

人民网：请分享一下当选深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物的感受。

徐扬生：深圳市委和市政府此次推出40位代表，这对我们来说是一种光荣。实际上肯定不止40人，还有很多很多人也像我们这样，40年来在自己的岗位上做了些工作。之所以把我提出来，我认为主要是政府、社会、人民对科研科技领域、教育领域的重视。所以，一方面我感觉到荣幸，另一方面也深感责任重大。

人民网：深圳是全国创新创业的高地，高校也是创新型人才培养的重要基地。就香港中文大学（深圳）而言，在学生的创新创业教育方面提供了哪些支持？

徐扬生：很感谢你提这个问题。教育不仅仅是知识的传授，知识传授是最基本的，但还远远不够。比如你提到创新的能力，我认为是要培养学生有想象的能力、创造的能力。目前，港中大（深圳）在学生的创新创业意识的培养方面，从几个维度入手在全面探索：

第一，注重学生的艺术素养培养。我们邀请了许多艺术家，包括戏剧家、歌唱家、画家等，来到校园和同学们面对面交流，进行艺术方面的专门探讨。同学们与驻校艺术家们积极交流，在浓厚的艺术氛围中提高学生的情操、陶冶情志，这些对提高学生的想象力都是非常有所助益的。

第二，从整体的教育维度出发，强调文理融合。学生入校以后，无论在高中阶段是文科生还是理科生，我们在大学的专业设置方面都强调交叉学科、共同培养。“交叉学科、文理融合”的培养模式，这对老师的要求是很高的，同时，对学生们的要求也很高，学生们需要在学习实践中不断努力、融合不同的学科知识，只要做到了文理融合，学生们的创造性能力也会得到大大提升。

第三，我们大学专门设置了创新创意创业中心，专门有这样的一个空间。同时还为同学们设立了专项奖学金，无论学生们有什么创意，都可以向学校申请一笔资金去实现创业的想法。虽然同学们的创业项目大多数是失败的，但是从对于激发学生的创新创业思维的层面来说，这段经历对于他们一生的成长是非常重要的。

人民网：深圳经济特区建立40周年的背景下，您认为当地在助力世界一流大学建设方面有什么优势？

徐扬生：一所大学真正要做得好的话，我认为有三个元素：

第一个元素是资源，包括建筑、环境、交通等资源。深圳目前在教育领域的投入是做得不错的。

第二个元素是人才。深圳吸引了不少人才，但是在一流人才的引进方面，还有很大空间。我始终认为，对于人才的培养不能看静态，必须用动态的眼光来看待。我们要具有前瞻性，要看得见十年、二十年以后，深圳、中国、国际上需要什么样的人才，那才是我们进行人才培养的方向。顺应中国目前需要国际化的创新型人才的需求，香港中文大学（深圳）非常重视打造和培养基础学科领域的领军型国际化人才。

第三个元素是文化。大学的建设，文化的涵养和传承是很重要的。

如果这三个方面能做好的话，我相信，深圳在真正成为打造世界一流大学的基地方面，将迸发出更大的能量。

人民网：您如何看待地区和当地高校的发展关系？

徐扬生：大学的发展和当地一定要结合起来，比如当前世界知名的一些大学，它的卓越和所在地区的发展都是很有关系的。地区的发展催生了这批大学的发展，大学的发展同时也为这些地区的发展提供科技、人才、文化等方面的动力。我觉得双方的互动可以很多。

对于香港中文大学（深圳）来说，我们一直强调，学生的培养要充分融入国家和地区发展。学校一定要把大门打开，学生一定要走出去，学校不应该有围墙。我们学校是没有围墙的，学生除了有学术导师外，还专门设有校外导师。校外的导师的设置，不仅仅可以让他们指导学生们进行专业实习、社会实践，也能够让各行各业的领袖型人才了解我们大学的发展，了解国家培养新时代人才的诉求，这也是非常重要的。

此外，香港中文大学（深圳）还顺应粤港澳大湾区人才发展的需要，开设了很多在职项目的硕士学位课程，以帮助更多的人才具有国际化的前瞻性视野和知识储备。同时，学校也与当地政府、国内一流的科技企业实验室进一步强化科研合作，这些都是大学逐渐向社会辐射的过程。我们每年也会组织举办很多场音乐会和文化活动，同时邀请社会各界人士参加。这些对社会的文化氛围、创新氛围、科技氛围的推动，包括科普的推动，都有一定的助益。

在与地区的联动方面，我个人感觉学校目前做得还可以，但是还能做得更多、做得更好，我们会继续努力探索。

人民网：学校目前在科研发展方面有哪些主攻方向？未来还将在哪些方面服务区域发展？

徐扬生：香港中文大学（深圳）一直都在践行科研创新，学校里有三个诺贝尔奖获得者领衔的研究院。科研方面，我们目前主要从以下几个方向布局：

一个是在数据科学、大数据、人工智能等方向布局较多。我们成立了深圳市人工智能研究院、深圳市大数据研究院等国际化的科研平台，在基础科学领域也有重大突破。

第二，注重通讯网络、5G技术的发展，我们已经和科研院所、实验室和企业联动做了很多项目，这些产学研的合作都有助于我国科技自主创新能力的提升。

第三，关注材料科学发展。新型材料科学领域也预计会是我国非常大的产业。我校在学科布局和平台搭建方面已经引入了国际知名的学者和团队。

此外，金融科技、生物医学等领域学校也正全面开展科研工作。未来，港中大（深圳）将进一步致力于推进产业化发展，通过研究院将产业化项目推入市场或直接与当地企业开展项目合作，进一步提升我国科研领域的科技创新能力和产业界的自主研发能力。

(责编：李依环、胡永秋)
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