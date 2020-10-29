长三角大学生创业项目路演中心助推产教融合新实践

随着长三角一体化上升为国家战略，作为实施创新驱动发展战略和推进大众创业、万众创新的生力军，大学生如何用自己的实际行动助力长三角一体化更高质量发展？长三角大学生创业项目路演中心的成立正是一次生动的实践。

长三角大学生创业项目路演中心于10月27日在上海财经大学揭牌成立。来自复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学7所长三角高校的7个大学生创业项目进行了路演。

复旦大学的项目“文保在身边”，是一款多平台的全国重点文保探访导引平台。目前，该项目累计用户5000位，积累用户标记达25000余条，导入所有全国重点文保单位6000余条。

上海交通大学“半亩校圈”项目，是首款同时面向高校大学生，打破身份壁垒，致力于打造以兴趣为导向，以“圈子”为核心功能的社交、资源双优化的开放式专属平台。

同济大学的“智能钢材计数系统”以计算机视觉代替人工进行钢材数量校核，通过深度学习和图像处理算法，进行钢材生产、运输过程管理，以减低工业生产成本、提升产能。

上海财经大学的项目“闲谷”，打造以社群为核心的类乡村综合体模式，通过商业模式创新和开发策略调整，将空心村改造成真正的生态、休闲、和谐的村庄，打造一个由都市人群组成的新村民生态村落。

浙江大学“FABLAB+法贝实验室”是面向青少年的“科技工程中心”，以汽车为载体，在大型工程项目实践中帮助孩子学习知识、提升核心素养。目前，该项目已获得“美国麻省理工学院”认证。

南京大学“5M-高品质纳米银线供应商”项目，通过先进的连续流技术取代传统的釜式反应大规模合成优质纳米银线。团队已获得150万孵化资金和300平米实验及办公场地支持。

中国科学技术大学“大气环境可视化精准溯源与管控系统”利用激光雷达设备实现对大气环境的立体检测，从而全方位的检测大气污染物的分布情况及扩散趋势，便于监管部门全面掌握环境态势。

经过激烈角逐，上海财经大学“闲谷”项目获得了最具创意奖，中国科技大学“大气环境可视化精准溯源与管控系统”项目获得最具投资潜力奖，上海交通大学“半亩校圈”项目获得最佳人气奖。

上海财经大学党委书记、长三角与长江经济带发展研究院院长许涛表示，长三角大学生创业项目路演中心是大学生创新成果转化的服务平台，是教育服务长三角高质量一体化的重要举措，也是产教融合的生动实践，意义重大。希望更多的长三角大学生创客能积极参与，将路演中心这一平台做大做好，共同助推长三角一体化更高质量发展。（记者 曹继军）

(责编：实习生（张露凝）、杨光宇)