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教育部：国家安全教育记录纳入学生档案

2020年10月29日09:29  来源：中国青年报
 

根据教育部发布的《大中小学国家安全教育指导纲要》（以下简称“指导纲要”），国家安全教育内容今后将纳入不同阶段学生综合素质档案。

根据指导纲要，小学阶段侧重考察参与国家安全教育相关活动情况；中学阶段相关学科要把国家安全教育有关内容纳入考核评价范围，兼顾活动参与情况的考察；大学阶段采用多种方式进行课程考试，兼顾过程性考核。各阶段相关学校要客观记录学生参与国家安全专题教育、课程学习和社会实践等活动中的态度、行为表现和学习成果，确保记录真实可靠，纳入学生综合素质档案。

指导纲要明确，小学阶段要重点围绕建立国家概念，使学生初步了解国家安全基本常识，增强爱国主义情感。初中阶段要重点围绕认识个人与国家关系，增强国家安全意识，使学生初步了解总体国家安全观，掌握国家安全基础知识，理解国家安全对个人成长的重要作用，初步树立国家利益至上的观念。高中阶段要重点围绕理解人民福祉与国家关系，树立总体国家安全观，使学生理解总体国家安全观，初步掌握国家安全各领域内涵及其关系，认识国家安全对国家发展的重要作用，树立忧患意识，增强自觉维护国家安全的使命感。大学阶段要重点围绕理解中华民族命运与国家关系，践行总体国家安全观，使学生系统掌握总体国家安全观的内涵和精神实质，理解中国特色国家安全体系，树立国家安全底线思维，将国家安全意识转化为自觉行动，强化责任担当。（记者 邱晨辉）

(责编：实习生（张露凝）、杨光宇)
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