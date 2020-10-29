原标题：电视节目能对家庭教育做点什么

近两年，党中央、国务院先后印发了《中国教育现代化2035》《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出了加快信息化时代教育变革的要求，鼓励将现代技术融入人才培养过程，采用多样传播形式加大对科学教育理念的宣传解读力度，有效引导了广大家长的教育观和成才观。

家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师，信息化时代教育的关键角色是家长。但是，为人父母者，不像学生有考试、员工有培训，绝大多数父母在培养孩子方面都是新手上路。如何帮助孩子扣好人生第一粒扣子、迈好人生第一个台阶，都是他们不得不面对的社会性问题。伴随着80后、90后加入家长队伍以及全面二孩政策的实施，涉及家庭教育的热点话题频频出现，父母重言传、做身教、授知识、育品德的内在需求也与日俱增。

受制于经济条件、时空局限、表现形式等因素，书籍、讲座、课程等传统方式已不能覆盖家庭教育的全面内容，因此其必须运用更加现代化的传播手段发挥教育的功能。认知和理念的教育不是在单一传播途径中完成的，因此，在互联网时代，通过影视剧、电视节目等融合多种视听元素的新媒体形式去完成教育的功能，也成为一种重要的教育方式。近年来，不少电视剧将叙述主题对准了家庭教育和亲子关系。

如果说艺术化呈现的虚构影视作品很难让家长认可信服，那么以真实记录为主要形式的电视节目则能够打消以上顾虑。亲子教育类节目有稳定的受众群体，一直以来很难突破固定圈层实现大众化传播，因此制作资源相对薄弱，这使得打造一档兼具热度和口碑的优质教育类节目成为难事。然而，在现实诉求愈加强烈、分众传播趋势愈加明显的当下，这种高度垂直细分的节目类型逐渐受到了制作者的青睐，内容样态正在丰富、信息输出正在提升。

如今的亲子教育节目在“真人秀的鲜活”与“观察类的深度”的全新搭配中产生了更深程度的情感共鸣，凭借对起跑线竞争等热点议题的探讨带来了更深层次的教育启迪。观照教育现实、解决教育难题，一直是亲子教育类节目的功能定位，拓展充分的交流空间来帮助解决实际问题，成为此类节目的重中之重。

围绕“孩子是否应该拥有快乐童年”“作业真的是越多越好吗”等典型争议和教育难点，亲子教育类节目努力超越形式，以便给家长提供换位思考的机会，为教育痛点和育儿观念的表达构建场景。虽然几部电视节目的热播并不会产生立竿见影的效果，但当更多人意识到并开始讨论这些话题时，改变或许正悄悄进行。

尽管亲子教育类节目目前没有迎来大规模开发，但其依然在创新中稳步释放价值。具备有意思的看点和有意义的知识点，应该成为该类节目的标准配置和“及格线”。这类节目应该更加指向教育的真问题，无论是家长的做法还是节目嘉宾的观点，或许都谈不上对与错，但讨论的问题本身应该聚焦当下中国家长真实的焦虑、关键的痛点，并通过观点的整合与释放，一方面提供家庭教育的对策，一方面形成对教育改革的舆论和声。内嵌于信息化教育进程的电视教育节目，应该有这样的作为和目标。（作者：杨浦，系中国传媒大学教师）

(责编：李依环、杨光宇)