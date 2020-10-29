原标题：四川达州：每个乡镇有一名“童伴妈妈”

爸爸外出打工，妈妈离家出走，对四川省达州市通川区复兴镇复兴社区的浩浩来说，家并不完整。不过，他家附近的“童伴之家”，有很多小伙伴和1位“童伴妈妈”。

无论是平常放学，还是周末、假期，他都可以在“童伴之家”找到玩伴；遇到困难，还可以向“童伴妈妈”向玉萍求助。就在上小学一年级的时候，向玉萍帮他申请了一笔贫困补助金。

在一定程度上，向玉萍弥补了浩浩所缺失的一部分母爱。去年冬天的一次家访，向玉萍看到浩浩光着脚丫坐在沙发上玩平板电脑，马上提醒他穿好袜子以免着凉。

这一切，浩浩的奶奶王家碧看在眼里，记在心里。若不是向玉萍的帮助，别说申请困难补助金，就是给孙子报名上小学的事，她也搞不懂。因此，她很感激这位和自己儿媳妇年纪相仿的“童伴妈妈”给予浩浩的照顾。

达州是劳务输出大市，像浩浩这样的留守儿童在当地有一定的普遍性。数据显示，达州全市有近10万名留守儿童，其中隔代监护的占75%，还有超过21%的留守儿童由其他亲友监护。

为了更好地关爱这个特殊群体，2019年年底，达州市创新开展“童伴计划”关爱留守儿童项目，在全市200个乡镇（街道）建成222个“童伴之家”，各配备1名“童伴妈妈”，并将“童伴妈妈”纳入全市公益性岗位。

向玉萍有1个9岁的女儿和1对7岁的双胞胎女儿，她觉得自己的孩子活泼开朗，可是社区里一些父母在外打工的孩子却很内向，常常表现得不自信。看到社区在物色“童伴妈妈”，这位90后妈妈便决定试一试。

学护理专业的向玉萍，能歌善舞，还会弹琴，当地团组织和社区认为她是“童伴妈妈”的最优人选。

200多名“童伴妈妈”都是达州各级团组织精挑细选的。通川区金石镇的“童伴妈妈”李培会做过幼教，对儿童心理有精准的把握；开江县甘棠镇的赵长琼此前在广州打工，对在外务工的父母与孩子的交流有切身体会；长岭镇的“童伴妈妈”范显蓉是残联专干，对村里每家每户的情况都很了解。

在团达州市委、达州市人社局、达州市财政局联合下发的《关于进一步推进“童伴计划”的通知》中，对“童伴妈妈”的选聘列出明确要求，比如高中以上文化程度、热爱儿童工作、了解当地未成年人家庭情况等。

向玉萍记得，她第一次见到7岁的浩浩时，两人的对话十分尴尬。“想不想妈妈？”“不想。”“你过来，让我抱抱你好不好？”“不好。”“以后我当你的妈妈好不好？”“不要。”“为什么？”“你会把我拐跑的。”

向玉萍当时就流泪了。作为母亲，她能理解孩子的这种反应：缺母爱，缺安全感。

李培会也看到了隔代教育的缺陷。她注意到，有的爷爷奶奶忙着干农活儿，顾不上给小孙女梳头。为了省钱，舍不得给孩子买文具或零食。而赵长琼则发现，有的爷爷奶奶给孩子买的零食不适宜孩子吃。

正是基于这些细腻的观察，“童伴妈妈”们对亲情作了及时补位。每次活动，李培会都会准备一些零食，希望让孩子们感受到小小的快乐。赵长琼则常常提醒孩子们搞好个人卫生，勤洗手，最好养成写日记的好习惯，锻炼自己的语言能力。

看到这批“童伴妈妈”加入到关爱留守儿童的队伍，通川区金石镇镇长李兴很感动，“她们工作的价值，恰恰体现在那些看不到的地方，比如孩子的抗压能力提高了，父母对孩子的教育更重视，等等。”

作为西部地区的一个地级市，达州市财政并不宽裕。市、县两级财政为“童伴妈妈”安排了专门的经费，团达州市委要求各乡镇从团的工作经费中拿出资金用于“童伴之家”的运行。

通川区在达州市率先拿出财政资金，把“童伴妈妈”纳入公益性岗位。李兴坦言，这个投入是有回报的。“让父母在外安心打工挣钱，老百姓增收了；儿童的交通安全事故减少了；‘童伴妈妈’的家访，还能为党委政府收集群众诉求，一些基层矛盾得到及时反馈和解决。”

“‘童伴计划’也是基层治理的有效延伸。”李兴说。

而在金石镇中心学校校长王在明的眼里，他长期头疼的一个问题也得到缓解。“孩子在学校5天养成的好习惯，周末回到家里没人管，效果就消减了。”王在明说，学校70%的孩子都是留守儿童，“童伴妈妈”为学校教育作了很好的补充。（王鑫昕）

(责编：李依环、杨光宇)