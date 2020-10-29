人民网>>教育

莫高窟壁画的教育功能

苏晓佳

2020年10月29日08:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　提及敦煌，人们脑海中浮现出的场景总是漫天的黄沙、一望无垠的戈壁、苍凉的三危山及莫高窟的“飞天”与古佛。历史上的敦煌，是中国通往西域、南亚、中亚、西亚、欧洲及北非等地区的交通枢纽，丝绸之路上的咽喉，对外交往上的国际都会，重要的军事重镇。

　　重要的地理位置和文化地位，决定了敦煌莫高窟艺术的独特，也使其具有了不可替代的教育功能。

　　笔者认为，从敦煌莫高窟壁画中，可以学习到人类学与社会学以及艺术发展史。

　　首先，在敦煌莫高窟壁画中，出现了不少宗教题材之外的壁画。在这些壁画中，可以清晰地看到古代社会，敦煌地区的历史过往与当时民众生产生活场景。这无疑为当今的学术研究提供了诸多宝贵的图像资料。

　　例如，莫高窟第249窟窟顶北坡上有西魏时期（约535年―556年）的一幅壁画，描绘的是一个具有代表性的狩猎场景。通过图像分析，可以推断当时敦煌所在的祁连山脉地区水草丰美，也可以分析出西魏时期，敦煌及周边祁连山地区的民众生活风貌与习性。

　　今天的敦煌，既有汉族人的生活饮食习惯，也有古代西域地区传承下的生活方式，两种生活方式巧妙地融合在一起。对莫高窟壁画的图像研究，将会丰富古代中国西域人类学与社会学的研究成果。

　　其次，敦煌莫高窟壁画艺术是绘画艺术的瑰宝，是培养后人审美的优秀范例。由于受到西传佛教文化及西域绘画技术的启发，莫高窟壁画在创作上摆脱了中原传统礼教的束缚，画师及工匠们驰骋想象，尽情发挥，又凝聚着对于信仰的虔诚。画中的线条、色彩、造型，无一不生动奔放。这些绘画表现形式，是敦煌画师们自觉运用形式美的规律创造出来的，体现了他们的审美理想。在这些作品中，形式美不仅是作品样式的造型符号，也是艺术家内心世界的情感符号和作品内在意蕴象征。

　　每个时代对美有着不同的理解。在历代莫高窟壁画中，人物形象的变化和衣着服饰的变换，都体现了时代的审美特征与发展变化，这种审美观与画面相辅相成，相得益彰。在今天的艺术教育中，学生可以通过观摩敦煌壁画，领略敦煌壁画艺术造型的变化，进而培养和增强他们对形式美的感受力。

　　敦煌莫高窟壁画艺术所具有的强烈的艺术风格，是中华民族艺术长河中一个重要的组成部分。它是民族审美、民族融合影响下，绘画创作方法、语言、技法的集大成者。同时，敦煌莫高窟壁画也是理解外来艺术民族化的钥匙。这是敦煌莫高窟壁画艺术博大精深之所在。笔者认为，我们应以敦煌艺术研究为突破口，通过研习敦煌艺术，进一步了解中国文化以及中国与世界的关系。

　　（作者系青年画家）

(责编：李依环、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved