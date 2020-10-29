莫高窟壁画的教育功能

提及敦煌，人们脑海中浮现出的场景总是漫天的黄沙、一望无垠的戈壁、苍凉的三危山及莫高窟的“飞天”与古佛。历史上的敦煌，是中国通往西域、南亚、中亚、西亚、欧洲及北非等地区的交通枢纽，丝绸之路上的咽喉，对外交往上的国际都会，重要的军事重镇。

重要的地理位置和文化地位，决定了敦煌莫高窟艺术的独特，也使其具有了不可替代的教育功能。

笔者认为，从敦煌莫高窟壁画中，可以学习到人类学与社会学以及艺术发展史。

首先，在敦煌莫高窟壁画中，出现了不少宗教题材之外的壁画。在这些壁画中，可以清晰地看到古代社会，敦煌地区的历史过往与当时民众生产生活场景。这无疑为当今的学术研究提供了诸多宝贵的图像资料。

例如，莫高窟第249窟窟顶北坡上有西魏时期（约535年―556年）的一幅壁画，描绘的是一个具有代表性的狩猎场景。通过图像分析，可以推断当时敦煌所在的祁连山脉地区水草丰美，也可以分析出西魏时期，敦煌及周边祁连山地区的民众生活风貌与习性。

今天的敦煌，既有汉族人的生活饮食习惯，也有古代西域地区传承下的生活方式，两种生活方式巧妙地融合在一起。对莫高窟壁画的图像研究，将会丰富古代中国西域人类学与社会学的研究成果。

其次，敦煌莫高窟壁画艺术是绘画艺术的瑰宝，是培养后人审美的优秀范例。由于受到西传佛教文化及西域绘画技术的启发，莫高窟壁画在创作上摆脱了中原传统礼教的束缚，画师及工匠们驰骋想象，尽情发挥，又凝聚着对于信仰的虔诚。画中的线条、色彩、造型，无一不生动奔放。这些绘画表现形式，是敦煌画师们自觉运用形式美的规律创造出来的，体现了他们的审美理想。在这些作品中，形式美不仅是作品样式的造型符号，也是艺术家内心世界的情感符号和作品内在意蕴象征。

每个时代对美有着不同的理解。在历代莫高窟壁画中，人物形象的变化和衣着服饰的变换，都体现了时代的审美特征与发展变化，这种审美观与画面相辅相成，相得益彰。在今天的艺术教育中，学生可以通过观摩敦煌壁画，领略敦煌壁画艺术造型的变化，进而培养和增强他们对形式美的感受力。

敦煌莫高窟壁画艺术所具有的强烈的艺术风格，是中华民族艺术长河中一个重要的组成部分。它是民族审美、民族融合影响下，绘画创作方法、语言、技法的集大成者。同时，敦煌莫高窟壁画也是理解外来艺术民族化的钥匙。这是敦煌莫高窟壁画艺术博大精深之所在。笔者认为，我们应以敦煌艺术研究为突破口，通过研习敦煌艺术，进一步了解中国文化以及中国与世界的关系。

（作者系青年画家）

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