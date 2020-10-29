人民网>>教育

北京理工大学校长张军：发展新型研究型大学

2020年10月29日08:39  来源：人民网－人民日报
 
原标题：发展新型研究型大学（大家手笔）

　　人才是第一资源，国家科技创新的源泉在科技人才。习近平总书记在科学家座谈会上的重要讲话中强调，要加强高校基础研究，布局建设前沿科学中心，发展新型研究型大学。这对高校提高教育质量、培养创新人才提出了新要求。当前，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，“十四五”以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。高校作为原始创新的主战场和创新人才培养的主阵地，必须坚持守正创新，在人才培养和科技创新方面主动作为，在服务国家重大战略中提升办学水平。

　　高校着眼发展新型研究型大学的目标，在科技和人才竞争中抢占制高点，必须增强责任意识、担当意识，以敢为天下先的勇气，聚焦国家战略需要，瞄准关键核心技术特别是“卡脖子”问题，加快技术攻关。以科技创新为核心，提升服务国家战略的能力，推动思想创新、理念创新、方法技术创新和管理模式创新，释放基础研究、科技创新潜力。

　　基础研究是科技创新的源头。我国面临的很多“卡脖子”问题，根子是基础理论研究没跟上。近年来，一些高水平研究型大学更加注重基础学科建设，设置了基础研究、交叉学科相关专业。高校应注重与国家发展战略相协调，推进学科交叉协同提质。一方面，深入推进学科交叉融合。顺应国家发展和产业转型需要，调整优化学科结构，建设面向未来、适应需求、引领发展的一流学科，整合优势力量开展协同创新和持续攻关。另一方面，推动教学科研融合发展。强化教育教学体系与科技创新体系双向互动，依托高水平大学布局建设一批研究设施，推进产学研一体化。

　　一流创新人才是推动科技创新的关键。习近平总书记指出，要尊重人才成长规律和科研活动自身规律，培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、创新团队。学生和教师始终是高校的主体，要以育人和学术为先，在人才培养上下功夫，深入推进人才培养模式改革，充分发挥青年科技人才创新主力军作用。加强基础学科本科生培养，采用多种方式吸引优秀学生投身基础研究。完善激励机制，加快推进科研院所改革，坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”，鼓励教师潜心研究，创造更加宽松的科研和学术环境，努力建设高素质教师队伍。

　　发展新型研究型大学，必须面向世界、面向未来，走开放发展之路。我们要更加主动地融入全球创新网络，在开放合作中提升科技创新能力。面对个别国家在科技领域对我国的封锁打压，我们更要以全球视野和包容心态，聚集国内外优势创新资源，实施开放办学，聚四海之力谋划推动科技创新，吸引和培养“高精尖缺”人才。更加自信地在全球格局中谋划发展，加强与相关国际联合机构、国际学术组织的合作交流，面向世界汇聚一流人才，使国际合作更加开放、更加多元。聚焦气候变化、人类健康等领域，加强同各国科研人员的联合研发，为解决人类共同面对的问题贡献力量，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。

　　今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。面向未来，高校要坚持用一流学科、一流人才支撑“双一流”建设，坚持立足科技创新立新功，持续提升服务国家战略能力，大力强化基础研究，围绕国家安全、国计民生重点需求持续贡献创新成果，在与国家发展和民族振兴同频共振、同向同行中实现自身的价值追求。

　　（作者张军，系北京理工大学校长、中国工程院院士）

　　《 人民日报 》（ 2020年10月29日 09 版）

(责编：李依环、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved