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每年向社会输送约1000万技术技能人才

职教为高质量发展提供人才支撑（新数据 新看点）

本报记者  赵婀娜  张  烁  吴  月

2020年10月29日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　在多种教育形态中，职业教育与经济社会发展联系非常紧密。记者从教育部获悉：改革开放40多年来，我国职业教育实现了历史性跨越，建成世界规模最大的职业教育体系，各级各类职业院校培养毕业生累计达2亿多人。现在，各级各类职业院校每年培养毕业生约1000万人，为国家经济社会发展提供了不可或缺的人力资源支撑。

　　——支撑中小企业聚集发展、区域产业转型升级。

　　老工业基地湖南株洲，如何实现经济结构调整、产业转型升级？大力发展职业教育，打通产业链、创新链、人才链，既是当务之急，也是长远之计。2009年，株洲职业教育科技园开始建设，如今已有11个职业教育集团、220个专业对接省市两级重点产业。

　　对接产业、优化布局，是职业教育不断深化供给侧结构性改革的主要内容。近年来增设集成电路技术应用、人工智能技术服务等一批新专业，全国职业院校共开设1200多个专业和10万个专业点。

　　如今，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生，职业院校毕业生成为支撑中小企业聚集发展、区域产业转型升级和城镇化发展的主力军。

　　——助力打赢脱贫攻坚战，服务乡村振兴。

　　有数据显示，职业院校70%以上的学生来自农村。职业教育成为见效最快、成效最明显的教育扶贫方式，在脱贫攻坚中有不可替代的作用。《2019中国高等职业教育质量年度报告》显示，高职教育对提升农村家庭毕业生收入作用日益显现。

　　2016年起，我国兜底式支持西部地区建档立卡贫困家庭应、往届初高中毕业生到东部地区接受优质中等职业教育，毕业后根据学生意愿优先推荐在东部地区就业，实现就业脱贫。近年来，我国职业教育建立了以国家奖助学金和免学费为主，地方政府资助、学校和社会资助等为补充的资助政策体系，努力确保没有一个家庭经济困难学生因贫失学、因学致贫、因学返贫。

　　——稳定和扩大就业、实现更高质量更充分就业。

　　2019年高职高专毕业生就业率为92.0%，连续11年超过90%；中职毕业生就业率为97.07%，连续11年超过95%。

　　近年来，职业教育在稳定和扩大就业、实现更高质量更充分就业等方面的作用日益凸显。按照中央关于千方百计稳定和扩大就业的部署，2019年高职扩招116.45万人，顺利完成高职扩招百万任务，今明两年将继续扩招200万人。教育部有关负责人介绍，今年，各地各部门一方面指导职业院校学生顶岗实习，一方面加大力度推进职业院校毕业生就业工作。为切实帮扶湖北高职院校毕业生顺利就业创业，教育部通过毕业生就业创业工作“一帮一”行动，在全国范围内先后组织两批高职院校对接湖北省所有高职院校。

　　教育部有关负责人介绍，职业教育为经济转型和高质量发展提供了源源不断的人才红利，有效促进了我国经济高质量发展。未来将始终坚定走中国特色职业教育发展道路，不断深化产教融合校企合作，完善德技并修、工学结合的育人机制，为经济社会发展出力，为脱贫攻坚助力，为人的成长成才筑基。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月29日 01 版）
(责编：岳弘彬)
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