人民网>>教育>>滚动新闻

把美育纳入学校人才培养全过程

马苏薇

2020年10月28日11:06  来源：人民网－人民日报
 

　　美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。中办、国办近日印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，提出以提高学生审美和人文素养为目标，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段。这一重要文件，明确了新时代学校美育为什么做、做什么、怎么做，强化了学校美育的育人功能，对引导全社会重视美育的价值、营造共同促进学校美育发展的社会氛围，具有重要示范带动意义。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视学校美育工作，把学校美育工作摆在更加突出位置，作出一系列重大决策部署，推动学校美育实现了跨越式发展。但总体看，美育仍然是整个教育事业中有待加强的环节，学校美育在改革发展中表现出了三个不适应：学校美育与素质教育的要求还不相适应；与推进教育现代化的要求还不相适应；与全面实现小康社会和两个百年目标还不相适应。因此，需要找准突破口和落脚点，力争在课程教学、教师队伍、条件改善、评价机制等方面现有工作的基础上，提出进一步的改革举措。

　　对此，《意见》确立了学校美育工作坚持三项原则：“坚持正确方向”——引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。“坚持面向全体”——健全面向人人的学校美育育人机制，缩小城乡差距和校际差距，让所有在校学生都享有接受美育的机会。“坚持改革创新”——全面深化学校美育综合改革，形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局。

　　如何上好美育课？首先要认清美育的目标。将美育等同于技能教育，认为美育可能增加学生负担，都是对美育的严重误解。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。对于广大学子来说，在专业美育教师的指导下，参与大合唱、集体舞、课本剧等艺术实践活动，不仅能丰富体验，还可拓宽视野；走进博物馆、科技馆、大自然等奇妙世界，不仅能激发个体对历史、文化和生命的敬畏，更能进一步追寻人生的价值与境界。美育注重的是全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，加强美育理应与加强德育、智育、体育、劳动教育相互融合起来。

　　加强美育的渗透与融合，学校美育课程建设是重点。《意见》紧紧抓住课程这一关键要素和环节，从学科融合、学段衔接、目标整合、教材贯通四个方面提出了实施构想，同时，围绕学校美育教学，提出了五个方面的具体改革举措：开齐开足上好美育课、构建以学生发展为中心的教学模式、普及面向人人的美育实践活动、推进美育评价改革、促进高校艺术学科创新发展。以美育人非一日之功，尤需脚踏实地、久久为功。目前，学校美育已经实现从城市扩展到乡村，从单一鉴赏转为综合实践，从线下探索到线上共享，从校园走向家庭、社会等一系列巨大转变。但也应看到，强化美育薄弱环节，需要学校及社会各界群策群力，为全面加强和改进新时代学校美育工作提供切实支持。

　　美育绝不是“无用”，而有实实在在的“大用”。物理学家钱学森雅好书画，园林学家、古建筑学家陈从周热爱文学，农业学家袁隆平喜欢小提琴，他们在享受美的同时创造美，以杰出的综合素养在各自领域斩获殊荣。新时代新征程，呼唤全面发展的栋梁之材，呼唤能够担当民族复兴大任的时代新人。当美育的种子播进每个幼小的心灵，一朵朵美好的青春之花终将绽放于中华大地。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月28日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved