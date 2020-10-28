把美育纳入学校人才培养全过程

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。中办、国办近日印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，提出以提高学生审美和人文素养为目标，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段。这一重要文件，明确了新时代学校美育为什么做、做什么、怎么做，强化了学校美育的育人功能，对引导全社会重视美育的价值、营造共同促进学校美育发展的社会氛围，具有重要示范带动意义。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视学校美育工作，把学校美育工作摆在更加突出位置，作出一系列重大决策部署，推动学校美育实现了跨越式发展。但总体看，美育仍然是整个教育事业中有待加强的环节，学校美育在改革发展中表现出了三个不适应：学校美育与素质教育的要求还不相适应；与推进教育现代化的要求还不相适应；与全面实现小康社会和两个百年目标还不相适应。因此，需要找准突破口和落脚点，力争在课程教学、教师队伍、条件改善、评价机制等方面现有工作的基础上，提出进一步的改革举措。

对此，《意见》确立了学校美育工作坚持三项原则：“坚持正确方向”——引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。“坚持面向全体”——健全面向人人的学校美育育人机制，缩小城乡差距和校际差距，让所有在校学生都享有接受美育的机会。“坚持改革创新”——全面深化学校美育综合改革，形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局。

如何上好美育课？首先要认清美育的目标。将美育等同于技能教育，认为美育可能增加学生负担，都是对美育的严重误解。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。对于广大学子来说，在专业美育教师的指导下，参与大合唱、集体舞、课本剧等艺术实践活动，不仅能丰富体验，还可拓宽视野；走进博物馆、科技馆、大自然等奇妙世界，不仅能激发个体对历史、文化和生命的敬畏，更能进一步追寻人生的价值与境界。美育注重的是全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，加强美育理应与加强德育、智育、体育、劳动教育相互融合起来。

加强美育的渗透与融合，学校美育课程建设是重点。《意见》紧紧抓住课程这一关键要素和环节，从学科融合、学段衔接、目标整合、教材贯通四个方面提出了实施构想，同时，围绕学校美育教学，提出了五个方面的具体改革举措：开齐开足上好美育课、构建以学生发展为中心的教学模式、普及面向人人的美育实践活动、推进美育评价改革、促进高校艺术学科创新发展。以美育人非一日之功，尤需脚踏实地、久久为功。目前，学校美育已经实现从城市扩展到乡村，从单一鉴赏转为综合实践，从线下探索到线上共享，从校园走向家庭、社会等一系列巨大转变。但也应看到，强化美育薄弱环节，需要学校及社会各界群策群力，为全面加强和改进新时代学校美育工作提供切实支持。

美育绝不是“无用”，而有实实在在的“大用”。物理学家钱学森雅好书画，园林学家、古建筑学家陈从周热爱文学，农业学家袁隆平喜欢小提琴，他们在享受美的同时创造美，以杰出的综合素养在各自领域斩获殊荣。新时代新征程，呼唤全面发展的栋梁之材，呼唤能够担当民族复兴大任的时代新人。当美育的种子播进每个幼小的心灵，一朵朵美好的青春之花终将绽放于中华大地。

《 人民日报 》（ 2020年10月28日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)