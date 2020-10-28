原标题：普通高校录取残疾学生数量逐年增加

10月27日，在中国残联“我来北京上大学”2020年新生座谈会上，北京第二外国语学院学生门子琪发言。 新华社记者 才扬 摄

新华社北京10月27日电（记者孙少龙）“身体可以有残疾，但青春不可无奋斗。我要积极成为有理想、有本领、有担当的新青年。”27日在京举行的中国残联“我来北京上大学”2020年新生座谈会上，北京第二外国语学院学生门子琪动情地说。

门子琪小时候因患急性脊髓炎导致右腿落下残疾，通过努力，她克服困难，如愿考入北京第二外国语学院学习。据中国残联教育就业部有关负责人介绍，从2017年至2019年，我国每年被普通高校录取的残疾大学生数量逐年增加，其中2017年10818人，2018年11154人，2019年12362人。

10月27日，中国残联“我来北京上大学”2020年新生座谈会在北京举行。新华社记者 才扬 摄

10月27日，在中国残联“我来北京上大学”2020年新生座谈会上，北京化工大学学生刘钊屹发言。新华社记者 才扬 摄

据介绍，2017年至2019年间，在教育部支持下，中国残联选择了四川大学、武汉理工大学等六所高校开展残疾人高等融合教育试点，探索普通高校在残疾学生招生录取、专业学习、生活帮扶、就业指导等方面的支持保障服务。目前，该试点已经结束并进入经验推广阶段。

此外，在解决残疾学生就业问题上，中国残联就业服务指导中心近年来每年都会和相关部门联合开展高校残疾人毕业生就业服务专项工作，举办线下和网络专场招聘会，组织企业和残疾大学毕业生面对面。同时，搭建和完善中国残疾人就业创业网络服务平台，进一步加强残疾人就业服务。

10月27日，在中国残联“我来北京上大学”2020年新生座谈会上，北京联合大学学生王澎浩获赠礼物。新华社记者 才扬 摄

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