原标题：科研助理“扩招”的背后：疫情之下来之不易的10万个岗位

科研助理“扩招”的背后(上)

眼看毕业日期越来越近，李奔终于下定决心——加入本校本学院熊诗圣研究员课题组，成为一名科研助理。

在这个特殊的毕业季，作为复旦大学信息科学与工程学院2020届本科毕业生，和绝大部分毕业生一样，李奔有过“找工作”还是“考研”的迷茫，也有过“工作不好找”的焦虑，最终，辅导员一封有关科研助理招聘的邮件结束了他的纠结。

科研助理，给今年的毕业生们新打开一扇窗。

习近平总书记对统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作做出重要部署。今年4月14日，国务院常务会议部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业，明确提出“研究科研项目吸纳毕业生计划，开发10万个科研助理岗位”，进一步拓宽高校毕业生就业渠道。

6月1日，科技部、教育部等六部门和单位联合印发的《关于鼓励科研项目开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业的通知》(以下简称《通知》)，让“科研助理”再度成为热词。

解决了高校科研人员“有钱买米，没功夫做饭”等问题

科研助理不是个新鲜事物。

早在2009年2月，为应对世界金融危机对我国宏观经济和就业形势产生的不利影响，进一步加强高校毕业生就业工作，科技部、教育部等部门联合印发《关于鼓励科研项目单位吸纳和稳定高校毕业生就业的若干意见》，首次提出聘用高校毕业生作为研究助理或辅助人员参与研究工作。

“科研项目吸收应届毕业生做科研助理”当年也首次被写入政府工作报告。

紧接着，人力资源和社会保障部办公厅印发《关于重大科研项目单位吸纳高校毕业生参与研究工作签订服务协议有关问题的通知》，就项目承担单位吸纳高校毕业生作为研究助理或辅助人员参与研究工作的服务协议内容、期限、社会保险、户口档案等作出明确具体规定。

数据显示，截至2009年底，全国高校共发布招聘科研助理岗位7000多个，落实岗位4017个，其中博士毕业生占18%，硕士毕业生占41%，本科毕业生占37%，专科毕业生占4%。

“科研助理有效调动了科研人员积极性，满足了高质量完成科研项目任务的需要，推进了科研项目经费结构调整，解决了高校科研人员‘有钱买米，没功夫做饭’等问题。”科技部资管司经费处相关负责人说。

正因此，在今年毕业生就业压力激增的背景下，科研助理岗位的潜力被进一步挖掘。

今年，科技部牵头制定的《通知》，对科研助理岗位挖掘的推进力度更大：

——将适用范围从国家科研项目拓展至各级财政资助的科技计划，以及单位自行组织的科研项目等；

——将科研助理内涵范畴由过去仅局限在项目管理辅助工作人员，拓宽至从事科研项目辅助研究、实验(工程)设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化以及学术助理和财务助理等四类人员；

——国家科技计划项目经费中明确专门经费渠道支持科研助理相关开支，并对高校毕业生从事科研助理相关配套政策予以明确；

——将“双一流”建设高校设置科研助理岗位及实聘人数作为“双一流”建设监测指标，等等。

各部门、各地方的一场“大会战”

一纸通知只是开始。

各地区、各部门迅速行动。科技部在管理的各类科技计划、创新基地和平台、国家高新区以及各类创新孵化器等范围内推动岗位开发。

“这是党中央、国务院交办的重要任务，科技部党组高度重视，将其作为落实中央‘六稳’‘六保’工作部署的重要政策举措，摆在当前工作的突出位置抓紧抓实抓好。”科技部资管司经费处负责人表示。

“我们今年较早就开始重点推进这项工作。”科技部火炬中心高新区管理处处长李志远告诉科技日报记者，此前的科研助理岗位大多在高校和科研院所，今年，企业成为岗位挖掘的另一重要着力点。

李志远说，火炬中心连发3个文件，要求各地发挥各国家高新区在开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业工作中的重要载体作用。

“我们和各地高新区、孵化器、地方科技主管部门通过组织专场招聘会等多种形式，推进这项工作。”李志远说。

根据火炬中心的统计和监测，国家高新区及区外高新技术企业2020年度计划开发科研助理岗位161938个，截至8月31日，国家高新区及区外高新技术企业已实际开发科研助理岗位133956个，吸纳应届高校毕业生近8万人。

“设立科研助理岗位，不仅能缓解就业压力，更是鼓励企业加大研发投入，提升竞争力的重要手段。”李志远认为。

四川虹微技术有限公司综合管理部部长沈洋佐证了这一观点。“长虹近年来设立了一个瞄准前沿的思想实验室和主攻信息安全、新能源材料、人工智能的3个重点实验室，引进一批高端人才，搭建完整的科研队伍，科研助理是这当中不可或缺的一环。”他说。

“我们每年大概招收几十名科研助理，今年会更多。”沈洋说，具体数据他暂时无法提供，因为其同事正在忙于招聘。

高校和科研院所是科研助理岗位的“富矿”。教育部、科技部联合发文，依托“24365校园招聘服务”活动平台，开辟科研助理招聘活动专栏，集成并发布各单位招聘公告信息，供高校毕业生在线查询信息和投递简历。

教育部出台细化政策，与所属高校逐家商谈，并指导督促各单位保质保量完成科研助理岗位开发硬任务。中科院明确要求院属单位加大面向高校毕业生的公开招聘力度，并通过网络媒体等开展招聘宣讲。

此外，国资委调动并鼓励所属央企、国企开展科研助理岗位开发工作；北京市出台保留科研助理应届生身份等更具含金量的专门政策；广东省创新服务方式，依托阳光政务平台开发数据系统，在线动态统计开发科研助理岗位及吸纳毕业生情况；四川、江苏等多省份均发布具体落实文件。

截至7月底，各部门、各地方共开发应届毕业生科研助理岗位超过10万人。（记者 操秀英）

(责编：郝孟佳、熊旭)