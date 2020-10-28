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教育时评：告别“小胖墩”，乡村孩子更需引起关注

杨程

2020年10月28日10:22  来源：光明日报
 
原标题：教育时评：告别“小胖墩”，乡村孩子更需引起关注

　　日前，国家卫生健康委、教育部等6部门联合印发了《儿童青少年肥胖防控实施方案》，明确提出全国儿童青少年肥胖防控目标以2002—2017年超重率和肥胖率年均增幅为基线，2020—2030年0~18岁儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降70%。要实现这一目标，在全国范围内告别“小胖墩”，并不是一件易事，需要多方联动、多措并举。

　　随着政府、学校及家长对这个现象的关注，在理念、膳食、体育锻炼等方面不断调整完善，目前城市“小胖墩”数量正逐渐减少。但是，在许多地方，城乡接合部和乡村的孩子已经成为“小胖墩”的潜在群体，这个群体与饮食不合理、缺少体育锻炼、缺乏父母关心有关。基于此，告别“小胖墩”，城乡接合部和乡村的孩子更需引起关注。

　　当务之急是要加强政府各部门之间的统筹协调。目前，我国城乡二元结构矛盾仍然突出，乡村优质教育资源仍然紧缺。告别城乡接合部和乡村的“小胖墩”，可以由教育部门、卫生健康部门等，在现有标准、规划基础上，因地制宜制定适合这些地区的相关措施。如给有条件的城乡学校配备营养师，保障学生饮食合理健康。通过长期持续宣传，让健康膳食观念能够真正被学生及家长所认可。

　　学校作为学生成长的地方，是告别“小胖墩”、促进学生健康成长的重要场所。在城乡接合部和乡村的一些学校，体育、音乐等科目边缘化现象长期存在，体育课被语数外等科目挤占的情况也时有发生。今年10月，中办、国办印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，其中明确提出要开齐开足上好体育课，严格落实学校体育课程开设刚性要求。城乡接合部和乡村中小学校要以此为契机，完善体育教学条件。

　　家庭是孩子的第一所学校，城乡接合部和乡村的孩子成为“小胖墩”的高发群体，与家长理念的缺失、对孩子的关注程度不高等不无关系。提高父母及看护人营养健康素养，使其能够为孩子合理选择、搭配和烹调食物十分重要。另一方面，要转变家长只注重孩子物质保障，而忽视孩子精神层面的做法，要想方设法帮助孩子开展好体育活动，成为孩子日常运动的监督者与陪练者，并注重培养孩子体育锻炼的兴趣，使兴趣成为孩子最好的老师，通过日常运动、兴趣爱好野蛮其体魄。

　　此外，告别“小胖墩”，还需加强防控儿童青少年肥胖相关举措的宣传，密切家校沟通，广泛凝聚共识，并统筹城乡教育资源配置，向城乡接合部和乡村倾斜，促进全体儿童青少年健康成长。（作者：杨程，系国家教育行政学院副研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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