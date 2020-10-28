海归调整与适应的四个关键词

社 交

海归在日常生活中首先需要调整的就是社交方式。

笔者和许多有过在欧美国家生活经历的朋友们一样，回国后或多或少都能体会到，西方社会的社交模式和国内有着较为明显的差异。

在国外，都市生活中有时会呈现“原子化”特征，即个人生活在较大程度上处于独立状态。一方面，个人成年后如果有条件会倾向于离开父母独自生活，而在学校与职场中，同学、同事间的关系也较为疏离，除非志同道合，否则在离开校园或公司后，大家彼此之间联系并不紧密。

有些留学生在国外习惯了这样的文化环境，甫一回国，有时会对人际交往中一些缺乏“距离感”的举动或话题感到不适应，甚至产生反感。因此，海归回国后在社交中需要结合实际情况，主动尝试改变或调整自己的生活方式，以逐渐适应新的社会环境。

心 态

调整心态，是留学生回国前需要做好的准备工作之一，为的是尽量避免回国后可能出现的心理落差。

在求职阶段，不少留学生在潜意识里会认为自己的综合能力“胜人一筹”，在求职市场上拥有“隐形优势”，但现实却泼来了冷水。随着留学生人数的增多，海归的职场“含金量”不复从前，除了名校海归仍拥有较强的竞争力外，一些不那么知名的海外院校毕业的海归很可能会在求职市场“遇冷”。

正式步入职场后，踏踏实实地走好每一步才是脱颖而出的关键。毋庸讳言，在一些热门行业，国内外的薪资水平仍存在差距，而这很可能让海归产生落差，需要自我调整心态。如果所在行业前景长期看好，可以在薪资和待遇上做适当妥协，毕竟，积累工作经验是在职场发展的基础。

专 业

受国内外教育系统不同的影响，很多留学生在申请学校时为了拓展就业方向而选择“热门专业”或者“混合专业”，却由于对国内主要相关行业的信息了解较少，回国求职时遭遇不顺。

《2016中国海归就业调查报告》相关数据曾显示，在被调查的海归中，仅有47.6%的人认为自己有清晰的职业规划，42.2%的受访者“不喜欢目前的工作，且不清楚今后的发展方向。

求职时，大家又会遇到一个新问题：是在国外工作几年积累经验后归国，还是毕业后直接回国求职？结合几位学长和校友的经历，笔者认为，这主要取决于所学专业在国内市场上的就业行情和短期前景。比如，理工科专业的学生如果有海外就业经验则有助于提高竞争力，若有机会可以进入对口工作岗位积累经验。但是，一些对周边社会资源依赖较高的职业，在国外工作的时间越长，潜在“转型成本”就越高，这类专业的学生不妨尽早回国求职，在国内积累社会资源。

另外，一些专业因为国内外在工作中使用、参考的系统和理论不完全相同，也会出现“水土不服”的情况，这需要海归在国内工作时尽快完成转型，适应国内环境。

职 场

职场，是留学生回国后专业技能应用的具体场所，环境的变化会带来一系列变化，个人性格是否与企业文化“合拍”、价值观是否与企业文化契合，这些都对做好工作至关重要。国内外的职场文化也存在着不小差异。

一些海归坦言，自己留学所在国对私人时间和工作时间有着明确的界限，除少数特殊行业外，职员在下班时间享受个人自由，不会回应上级或同事与工作相关的电话或电子邮件。在国内，一些企业上班、下班界限不明，有的公司常常加班、有的领导习惯在工作时间之外向员工布置工作。这些差异都需要海归在求职时和在工作中格外注意。

与此同时，选择入职企业，也要结合个人工作习惯进行优先排序——民营企业种类繁多，一些小企业工作压力大、但职场新人可能会在扁平化管理中获得更多机会；国有企业岗位稳定，但有时存在缺乏活力和创造力的问题，这些都需要海归权衡利弊，综合考量。

总之，海归回国后将面临物质和精神的双重转型，能否平衡压力、结合自身状况制定合适的职业规划，这事关前途。及时做出适应和调整，会为其在国内未来的生活和工作提供更坚实、稳固的基础，也会增加回国的幸福感、获得感。

(责编：郝孟佳、熊旭)