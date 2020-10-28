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2020年度“新时代好少年”先进事迹发布活动在京举办

2020年10月28日06:28  来源：人民网-人民日报
 

　　本报北京10月27日电 （记者易舒冉）10月27日，中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委在北京联合发布36名“新时代好少年”先进事迹。

　　这些青少年先进典型，是在全国各地中小学校广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动的基础上，由学生自荐、互荐，老师、家长和社会推荐产生的。他们品学兼优、朝气蓬勃，在勤奋学习钻研、勇于自立自强、传承红色基因、弘扬优良传统、参与疫情防控、热心公益活动以及促进民族团结等方面，表现优异、事迹突出，体现了向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民的宝贵品格和树立远大志向、为实现中国梦时刻准备着的担当精神。他们是当代青少年的身边榜样，是弘扬时代新风、争当时代新人的先锋。

　　发布活动以习近平总书记对青少年的殷切寄语为统领，分为四个篇章，采用视频播放、现场采访、嘉宾颁奖等形式进行，重点推介10名好少年的事迹，并对其他26名好少年事迹作集中发布。在发布活动现场，10名好少年表示：时刻牢记习近平爷爷的谆谆教导，树立远大理想、热爱伟大祖国、练就过硬本领、锤炼品德修养，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

　　“新时代好少年”先进事迹发布活动旨在通过深度挖掘、多角度展示发生在青少年身边的感人故事，不断发现和推出可亲、可敬、可信、可学的青少年典型，从而更好地示范引领广大青少年崇德向善、见贤思齐，积极培育和践行社会主义核心价值观，让青春在时代进步中焕发出绚丽光彩。

　　据悉，此次“新时代好少年”先进事迹发布活动节目将于近期在中央电视台播出。

(责编：牛镛)
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