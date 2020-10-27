任友群：努力建设一支党和人民满意的教师队伍

人民网北京10月27日电（李依环）兴国必先强教，兴教必先强师。在教育迈向高质量发展的新阶段，如何保障教师教育高质量发展？如何激发教师群体的发展活力？如何加强新时代乡村教师队伍建设……日前，教育部教师工作司司长任友群做客人民网演播室，就相关话题进行了系统介绍和解读。

教育部教师工作司司长任友群接受人民网专访

落细落实中央4号文件精神

全面提升新时代教师队伍水平

2018年，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（简称“中央4号文件”），全面规划了新时代教师队伍建设的一系列重大工作。近年来，为落实中央4号文件对振兴教师教育的宏观部署，各地陆续出台了系列务实举措，尊师重教社会氛围进一步巩固和强化，教师职业吸引力明显增强。

“我们曾经分析过，中央4号文件涉及到的政策点大概有100多个。如果每个政策点都能够落到实处，教师队伍今后还将得到极大的提升。”任友群表示，希望让有信仰的人来讲信仰，有道德的人来讲道德，让最优秀的人培养更优秀的人。铁律要长牙齿，待遇保障也要不断提升。

2020年是“十三五”规划收官、“十四五”规划开局之年。任友群指出，今后还将以中央4号文件为行动纲领，进一步建好教师队伍师德师风、培养培训、人事管理、待遇保障“四梁八柱”，充分发挥教师“基础的基础、制高点的制高点、根本的根本”作用，努力造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化教师队伍。

聚焦教师队伍培养“主力军”

进一步强化师范生教育质量保障

据统计，全国现有207所师范院校，这些院校名称里带有“师范”二字，同时还有600多所院校设有师范专业，这些构成了教师培养的主力部队。“十三五”期间，6所部属师大累计招收公费师范生3.7万余人。目前，全国有28个省份通过在学免费、到岗退费等多种方式，实行地方公费师范生教育。

“实际上，我们现在还鼓励一些原来不办师范专业的大学，也能够开设一些培养教师的新领域。”任友群说，“现在很多去中国沿海地区高中当老师的年轻毕业生，都来自中国最顶尖的大学，不一定来自师范体系。这也是这几年出现的非常有意思的一个现象。”

日前，教育部印发《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》，明确实施教育类硕士及以上学历研究生和公费师范生免试认定取得中小学教师资格改革，同时建立师范生教育教学能力考核制度，提升师范生教育教学能力水平，提高师范类专业人才培养质量，让真正乐教、适教、善教的优秀人才进入教师队伍后备军。

师范教育是培养教师的教育，是教师队伍的源头活水。对于如何保障教师队伍的质量，任友群指出，首先要把培养的环节做好，吸引更多优秀的年轻人来读师范类专业、读相关大学，让他们在毕业时能顺利进入教师岗位；二是严格教师资格准入门槛，保证让优秀的人进入教师队伍中；三是将师德师风建设要求贯穿教师管理全过程，对有意愿从事教师职业的人进行品德把关，对在职教师也要求实行动态持续把关考核，表彰优秀典型，处分品德不过关的老师，直至把完全不合格的人清除教师队伍。

加强新时代乡村教师队伍建设

让乡村教育筑梦人享有应有的社会声望

乡村教师是办好乡村教育的基础支撑，也是推进乡村振兴的重要源泉。目前我国乡镇、村级的乡村教师约为290万人左右。今年，教育部等六部门出台《加强新时代乡村教师队伍建设的意见》，要求力争3至5年让乡村教师地位大幅提高，待遇得到有效保障。

“乡村教师非常不容易，一是工作条件相对艰苦，另外，他们中的很多人承担了经济相对欠发达地区的教育教学任务。他们是乡村孩子的筑梦人，也是托起几千万乡村孩子未来希望的重要筑梦者。所以我们努力向乡村教师给予更多的关爱、提供更多的支持。”任友群表示。

对于乡村教师队伍中，如何留住年轻和优秀教师的问题，任友群谈到，当前我国经济社会整体发展仍不够平衡，不同地区在吸引人才方面存在差异。目前中央和国家层面出台了很多政策，着力保障乡村教师“下得去”“留得住”“教得好”，近年来已经取得了很大成效。

“‘特岗计划’就是一个效果不错的政策。”任友群介绍，自2006年起启动，‘特岗计划’已经实施15年，中央财政累计投入资金710亿元，累计招聘95万特岗教师，覆盖中西部省份1000多个县、3万多所农村学校。从目前的统计来看，三年服务期满后，选择继续在当地任教的教师比例占85%。年轻的特岗教师已经成为乡村教师队伍中的重要力量。

(责编：李依环、熊旭)