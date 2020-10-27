原标题：“终身学习”为学习型社会建设提供更多可能

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【“十四五”教育畅想】

2020年9月22日，习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话中指出：要完善全民终身学习推进机制，构建方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便捷的终身学习体系。总书记的讲话反映了世界教育发展的终身化趋势，也指出了我国构建终身学习体系、打造学习型社会的方向。

1.终身学习体系建设的理念基础

终身学习是20世纪国际社会影响最大、最具有革命性的教育思潮。虽然在古代中国、古希腊、古罗马就已经出现终身学习思想的萌芽，在20世纪初也有学者提出一些朴素的终身学习思想，但是终身学习作为一种思潮的产生则是20世纪60年代以后的事情。1965年，法国教育家朗格朗在联合国教科文组织召开的“第三届促进成人教育国际委员会”会议上，做了题为“终身教育”的报告，被视为终身学习思潮的奠基者，终身教育也逐渐成为一种广泛传播的教育思潮。终身教育这个概念包括教育的一切方面。从纵向上讲，终身教育包括一个人从生到死各个阶段的教育；从横向上讲，终身教育包括教育的各种形式、各个方面和各项内容。

1972联合国教科文组织的报告《学会生存——教育世界的今天和明天》，实现了终身教育到终身学习的转变。报告指出，“虽然一个人正在不断地接受教育，但他越来越不成为对象，而越来越成为主体了”，教育过程必须“把重点放在教育与学习过程的‘自学’原则上”。虽然无论是终身教育还是终身学习，都强调每个人都必须终身不断地学习，但是从终身教育到终身学习的转变实现了学习活动主体的转变。终身教育强调政府和社会为每个人提供接受教育的机会，而终身学习强调学习者自觉利用各种教育资源和机会自主学习。这种转变不仅仅是一个词语的变化，“终身学习”为学习型社会建设提供了更多的可能性，也为终身学习体系的打造奠定了基础。

2.终身学习体系建设的国际探索

在联合国教科文组织的推动下，终身学习成为发达国家和发展中国家制定教育政策的指导思想，各国重新审视传统的教育理念和教育制度，致力于构建终身学习体系、打造学习型社会。通观各国建设终身学习体系的措施，大致包括以下几个方面：

制定有关终身学习法律法规。例如，美国是较早对终身学习立法的国家，早在1976年就颁布了《终身学习法案》。1990年，日本制定了《终身学习振兴法》，把构建终身学习体系纳入国家发展战略之中，努力建设“终身学习社会”。1999年，韩国制定《终身教育法》，要求把韩国建设成一个教育开放和终身学习的社会。

设立负责推进终身学习的组织机构，建立终身学习推进体制。例如，1988年，日本就在文部省设立了终身学习局，作为推动终身学习体系建设的组织机构；在文部省、都道府县、市町村设立终身学习审议会，作为推进终身学习的咨询审议机构。日本还明确各行政部门的责任，制定终身学习振兴计划，设立“终身学习推进中心”，制定地区振兴终身学习规划，推进终身学习体系建设。

打造开放、全纳的教育体系。在各国打造的新的教育体系中，学校不再是唯一的教育和学习系统，学习既可以在学校进行，也可以在家庭、学校和工作场所进行；年龄不再是接受不同层级教育限制因素，包括儿童、年轻人和成人在内的所有社会成员都致力于学习活动；各级各类教育上下衔接、左右沟通，正规教育与非正规教育、正式教育与非正式教育、线上教育与线下教育有机结合，从学习型家庭、学习型组织到学习型社区、学习型城市和学习型社会建设层层推进，学习活动处于一种泛在的状态。

另外，各国积极推进“学分银行”学分累积、弹性学制等灵活、弹性的学习制度，实现终身学习的自主化和个性化。

3.终身学习体系建设的中国路径

终身学习思潮在20世纪70年代初传入我国，但直到1995年颁布《中华人民共和国教育法》，才以法律的形式首次提出“建立和完善终身教育体系”。1999年国务院批转的教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》提出“到2010年，基本建立起终身学习体系”，这是我国官方文件第一次使用“终身学习体系”的概念。2002年党的十六大报告提出到2020年我国要“形成全民学习、终身学习的学习型社会”，这是官方文件首次提出建设学习型社会的战略目标。经过二三十年的努力，我国在终身学习体系和学习型社会建设方面取得了很大的进展，但是，终身学习体系和学习型社会建设是一个持续不断的过程，需要不懈的努力。

我国建设终身学习体系需要以形成学习型社会为目标。如果从1968年美国教育家赫钦斯出版《学习型社会》一书算起，“学习型社会”概念的提出已经有了50多年的历史，但是对于“学习型社会”概念的内涵并没有一个统一的认识。一般认为，“学习型社会”就是一个任何人在任何地方、任何时间都可以学习的社会。“学习型社会”是建设终身学习体系的根本旨归和依据，要建设的终身学习体系就是为人人皆学、处处能学、时时可学提供学习机会和资源的体系。

我国的终身学习体系建设依赖于完善全民终身学习推进机制。国际社会制定终身学习法律法规、设立负责推进终身学习的组织机构、打造开放的教育体系、建立个性化的学习制度等推进终身学习体系建设的基本经验，也是我国完善全民终身学习推进机制的基本路径。但是一个国家的终身学习体系是建立在这个国家的历史传统、社会制度、科学技术发展水平等社会基础之上的，这也就决定了我国建设的终身学习体系必然挖掘中国本土的教育资源，在终身教育体系本身及其建设机制方面形成中国特色，体现世界性与民族性的统一。

全民终身学习推进机制的核心在于体制和制度的建设，但是基础则是培养全民终身向学的兴趣和能力。我国建设终身学习体系要强调树立以学习者为中心的思想，主张自主学习，重视激发学习者学习的兴趣和追求真知的动力，使每个人乐于学习，从而终身向学，并养成自主学习、自我评价、自我激励的能力。

（作者：刘宝存，系北京师范大学国际与比较教育研究院院长、教授）

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