原标题：“音乐思政课”原来这样上

在中国音乐学院，一堂别开生面的思政课正在进行。

“对思想政治理论的学习，我们学艺术的同学不要有距离感。”中国音乐学院院长王黎光说，“‘守初心、担使命、找差距、抓落实’这十二字，与我们熟悉的中国音乐学院‘承国学、扬国韵、育国器、强国音’的办学理念一样，都具有音韵美、节奏美。”

原来，这是中国音乐学院深化思政课改革的一项举措。王黎光带头走上思政课堂，开设了“音乐思政课”。他以自己创作的歌曲为例，说明艺术创作与思想政治学习之间的密切关系。

优秀的文艺作品从来都与时代不可分割。王黎光历数了《东方红》《春天的故事》《走进新时代》《江山》这些大家耳熟能详的歌曲。他认为，这些歌曲讴歌了我们党在不同时期带领人民艰苦奋斗所取得的辉煌成就，唱出了时代最强音。

“以艺术的方式描绘和讴歌伟大的新时代，是我们艺术工作者的责任和担当。我的新作《人民是天》，就表达了共产党人‘守初心’的内涵。”王黎光说。

共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。我们党成立至今，在不断发展壮大的过程中，始终没有背离为人民服务的宗旨。

“你是人民的勤务员。人民是天，这是你的誓言。”歌曲《人民是天》所歌唱的，就是习近平总书记始终把人民放在心中最高的位置，把人民利益摆在至高无上的地位，带领全党为了人民的幸福生活奋力前行的不变初心和崇高使命。

思想政治学习与专业学习到底是什么关系？王黎光说：“守初心就是要牢记全心全意为人民服务的根本宗旨。文艺创作要以人民为中心，就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点。”

作曲技术是为作品内容服务的，作品内容是为听众服务的，这是不可违反的规律。文艺创作者要坚守初心，就要看创作的作品是不是能够传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求。

在歌曲创作中，有一种倒字现象，即旋律的走向与歌词的平仄往相反方向进行。唱出来的歌词，在听觉上会产生误会，听者容易将词意与另外的近音词相混淆。这种情况不仅会影响歌词含义的准确表达，也会影响歌曲意境的传达。为《人民是天》谱曲，王黎光在处理“人民是天”和“这是你的誓言”两句时，他分别用上行音阶最和谐的大三度音程和下行四度跳跃的手法，让这两句唱出来不倒字，听者能轻易捕捉歌者的意图。

“遵循创作规律就是尊重科学。谱写优美的旋律，也要把人民利益放在首位。突破音律唱高调，犹如官僚主义；卖弄技巧唱跑调，犹如形式主义；节奏不变唱老调，犹如教条主义。音乐创作规律和治国理政的规律一脉相承。”王黎光说。（郭超）

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