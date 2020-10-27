这五年，教育优先更有保障

全国广大教师用爱心和智慧阻断贫困代际传递，点亮万千乡村孩子的人生梦想，展现了当代人民教师的高尚师德和责任担当。

“经师易求，人师难得。”办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。思政课教师，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。

培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。

人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。

——习近平

“面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国广大教师迎难而上，奋战在抗击疫情和‘停课不停学、不停教’两条战线上，守护亿万学生身心健康，支撑起世界上最大规模的在线教育，为抗击疫情作出了重要贡献。”

“希望广大教师不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。”

今年9月，在第三十六个教师节到来之际，习近平总书记向全国广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问，同时提出殷切的希望。

“十三五”以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，始终把教育摆在优先发展的战略地位，开启了加快教育现代化、建设教育强国的历史新征程。

“教育是国之大计、党之大计”

秋天的燕园，依然朝气蓬勃。

“就是在这个展台，习近平总书记被我们的微缩激光加速器装置模型吸引了！”站在北京大学金光生命科学大楼一层大厅，回想起习近平总书记考察时的情景，北京大学物理学院教授颜学庆仍难掩激动。

2018年5月2日，总书记在北京大学考察时强调，高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。

“总书记说，看了你们的成果展示，我为你们感到骄傲。”总书记同大家交流的场景，颜学庆记忆犹新，“总书记叮嘱大家，重大科技创新成果是国之重器、国之利器，必须牢牢掌握在自己手上，必须依靠自力更生、自主创新。”

颜学庆团队在过去两年中，科研攻关日夜兼程。为了让加速器变得更小、成本更低，造福广大的癌症患者，实现我国肿瘤诊治技术和医学尖端设备水平的“弯道超车”，团队攻克了一项又一项关键技术难关。团队科研人员表示，获得感越来越强了，这份获得感不仅仅是生活上的“后顾无忧”，更重要的是看到了国家对于科技创新的坚强决心。

“十三五”以来，习近平总书记对教育改革发展不断提出新的更高要求，广大教师和教育工作者始终铭记心间——

2016年9月9日，总书记在北京市八一学校考察时强调，我国正处于历史上发展最好的时期，但要实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须更加重视教育，努力培养出更多更好能够满足党、国家、人民、时代需要的人才。

2017年10月18日，总书记在党的十九大报告中指出，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。

2018年9月10日，总书记在全国教育大会上指出，“教育是国之大计、党之大计”。

“总书记的重要讲话揭示了教育的基础性、先导性、全局性作用。近年来，广大教育工作者深切感受到教育事业发展迎来了新的春天，各领域教育改革加速推进，教育质量明显提升，国际影响力稳步提高，广大人民群众的教育获得感和幸福感显著增强。”两年多前参加了全国教育大会的北京师范大学党委书记程建平，对总书记的重要讲话记忆犹新，感触很深。

“十三五”以来，以习近平同志为核心的党中央全面推进教育优先发展战略，初步统计数据显示，2019年国家财政性教育经费支出首次超过4万亿元，占国内生产总值的比例继续保持4%以上水平。

从深化考试招生制度改革到“双一流”建设，一批标志性、引领性的改革举措卓有成效；2016—2019年中高职毕业生累计达3400多万，为国家经济社会发展提供了不可或缺的人力资源支撑……“中国特色、世界水平”的现代教育之路越走越宽广。

“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”

重庆市石柱土家族自治县中益乡小学，蓝天白云下，绿色的球场、红色的跑道、黄白相间的教学楼十分醒目。

2019年4月，习近平总书记在重庆考察的第一站，就是位于大山深处的中益乡小学。总书记指出：“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。要保证贫困山区的孩子上学受教育，有一个幸福快乐的童年。”

“听了总书记的话，老师们激动得热泪盈眶，大家感到很幸福，心中充满希望！”中益乡小学党支部书记谭顺祥说，“现在校园焕然一新，山里娃用上崭新的塑胶操场，住上能洗热水澡的宿舍，还能共享城里的优质教学资源。”

“当时，总书记走进食堂，仔细察看餐厅、后厨，还了解贫困学生餐费补贴和食品安全卫生情况。如今，食堂扩建，每个学生都有座位了。”谭顺祥一边介绍，一边展示食堂品种丰富的饭菜。

“我最喜欢学校的饭菜，好吃得很呢！”五年级学生秦泽宇笑得很开心。

教育公平的阳光，温暖了许许多多像秦泽宇一样的孩子。

“十三五”以来，重庆市加大教育投入，健全学生资助体系，实现贫困区县农村义务教育学生营养改善计划全覆盖，城乡校际差距明显缩小，乡村学校面貌发生巨大变化。

教育公平是教育事业以人民为中心的重要体现，习近平总书记多次强调教育公平——

“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。”

“要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递。”

……

记者从教育部了解到，“十三五”以来，教育发展成果惠及全体人民，教育公平取得长足进步——

各类教育普及程度明显提高。2019年，全国学前教育毛入园率达83.4%，比2000年提高37个百分点；义务教育巩固率94.8%，普及程度达到世界高收入国家平均水平；高中阶段教育毛入学率89.5%，是2000年的2倍；高等教育毛入学率51.6%，是2000年的4倍。

国民素质明显提升。2019年，我国劳动年龄人口平均受教育年限10.7年，其中受过高等教育的比例为23.4%。新增劳动力平均受教育年限13.7年，其中受过高等教育的比例已达50.9%。

“办好思政课，是我非常关心的一件事”

“办好思想政治理论课，最根本的是要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。”2019年3月18日，习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上发表重要讲话时指出。

国无德不兴，人无德不立。立德树人，是教育的根本任务。

“现场聆听了总书记的重要讲话，我们都深受教育和鼓舞！1年多来，广大思政课教师以更大的热情投身思政课教育教学，进一步提高了立德树人的自觉性和主动性。”中国人民大学马克思主义学院教授刘建军说。

“得益于这几年马克思主义理论学科建设的有力支撑，老师们的教学和研究水平不断提高。”刘建军说，“尤为可喜的是，学校涌现出一批教学效果非常好的青年教师，他们有较好的理论功底和教学水平，有探索创新精神，充满热情和活力，深受学生喜爱。”

在中国人民大学，从开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，到形成“一体两翼”的思政课教学模式，一系列政策举措致力于打造高精尖的思政“金课”。在越来越多的学生心目中，思政课变得越来越有吸引力。

习近平总书记指出：“办好思政课，是我非常关心的一件事。”围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，总书记以高远的历史站位、深邃的战略眼光作出一系列重大部署——

在全国高校思想政治工作会议上，总书记强调，做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。

在学校思想政治理论课教师座谈会上，总书记指出，思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。

在北京大学，总书记专门考察了马克思主义学院；在南开大学，总书记也强调了思政课建设……

记者在采访中了解到，广大教师和教育工作者牢记总书记嘱托，按照政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的要求，切实承担好铸魂育人的时代重任。

“如今，我国各级各类学校不断推动思想政治教育创新发展，思想政治理论课质量和水平稳步提升，大中小学德育一体化新格局逐步形成，思政课教师队伍持续壮大、结构不断优化、整体素质进一步提升。”教育部相关负责人介绍。

“到这儿就没有首长了，都是学生”

“今年，又有许多高学历人才来到八一学校任教！”

看着一张张充满朝气的面孔，北京市八一学校校长沈军情不自禁地回忆起4年多前习近平总书记来学校考察时的场景。

2016年9月9日，总书记回到自己度过了小学和初中岁月的母校——北京市八一学校。总书记同陈仲韩、陈秋影等几位老师一一握手，愉快回忆往事，感谢老师们当年的教诲，祝他们健康长寿。

在同师生座谈时，沈军首先发言，他说，欢迎首长回到母校。“到这儿就没有首长了，都是学生。”总书记说。全场响起热烈掌声。

几乎每逢教师节，全国教师都会收到总书记的问候和祝福，以及他对教师队伍建设的殷切期望——

“广大教师要做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。”

“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。”

2019年4月，总书记在重庆市石柱土家族自治县中益乡小学考察时，嘱咐学校和老师既要当好老师，又要当好临时家长，把学生教好、管好。总书记希望老师们扎根山区，献身乡村教育事业，为群众脱贫贡献一份力量。

近5年来，中央财政安排乡村教师生活补助奖补资金206亿元，惠及中西部725个县8万多所学校近130万名教师。我国乡村教师队伍面貌有明显改观，年龄、学历、性别等结构趋于科学合理，35岁以下教师占43.4%，本科以上学历占51.6%。

“十三五”以来，以习近平同志为核心的党中央将教师队伍建设摆在突出位置，教师队伍建设取得显著成就。教师队伍专业化素质明显加强，一线教师待遇保障有效提升，国家层面关于新时代师德师风建设的制度体系逐步构建，尊师重教蔚然成风。我国教师职业吸引力不断增强，“十三五”以来年平均认定教师资格人数160万以上，较“十二五”年增长约37%。

（本报记者赵婀娜、张烁、吴月）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 01 版）

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