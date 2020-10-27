家长担心学校体育成为新的学业负担

近期国家接连发布推进学校体育工作的相关文件，教育部体卫艺司司长王登峰也先后作出了体育要留家庭作业、体育中考分值要与语数外等主课看齐的表态。家长们对此可以说是既支持又忧虑，中青报·中青网记者近日采访了多名家长，家长们关注的焦点集中在了学业负担与体育锻炼争抢时间的矛盾上。

深圳的吴女士，近段时间已经明显感受到孩子所在学校对体育工作有了变化，比如，孩子所在的小学已经开始布置体育作业了。对于学校体育工作的加强，吴女士说自己举双手支持，但是说到未来体育中考的分数会增加，甚至高考都有可能增加体育测试，吴女士感到有些难以接受。

吴女士说自己的孩子没有什么运动天赋，但为了孩子的身体健康，她平时安排孩子参加的运动并不少，孩子的身体素质和基本的运动能力应该是没有问题的。目前，深圳体育中考的分值是30分，明年将增加至50分。吴女士表示，体育中考分数的增加，无疑对于体育不够优秀的孩子是非常不利的。她说，在深圳，一个孩子中考上的一分之差，中考排名可能就会发生几百位的变动，体育中考分数增加之后，孩子们因运动水平的差异造成的中考分数差距也将放大，孩子如果在体育中考上差了几分，很可能就会因为总成绩差了这几分而与优质高中无缘。为了弥补孩子在体育中考上因个人天赋和身体条件造成的差距，只能在文化课上更加努力，以尽可能通过文化课成绩追分，无形之中，孩子的学业压力就会加大，而据她了解，现在深圳初中生的学业负担已经非常重。吴女士说到这就感到非常无奈，她说，体育中考增加分值的目的是为了让学校、家长、孩子更加重视体育课和体育活动，并不是为了选拔运动员。那么，在体育中考的评价指标上，是否也可以更多地体现在孩子的健康水平、运动习惯、运动素质发展方面，尽量让孩子与自己比，而不是与其他孩子比。

江苏的詹女士，孩子正在上初二，再过一年，孩子就将进入关键的初三，也将面对中考这一关。詹女士说自己的孩子算是学习效率比较高、写作业比较快的，即便这样，每天写完作业也都在晚上10点半之后。到了这个时间点，想让孩子运动一下就变得非常困难。詹女士说自己还是比较注意让孩子有一个运动习惯的，现在的做法就是周末安排孩子打一次羽毛球，寒暑假安排孩子参加游泳的长训班。但是在平时，孩子确实很难有更多的时间去运动，因为繁重的学习任务已经压得孩子喘不过气来。联想到新闻中时常传出学生在运动中晕倒乃至猝死的消息，詹女士认为，真的不是家长不想让孩子运动，而是孩子根本没有时间运动。詹女士说，体育中考增加分数，表明国家越来越重视体育，这是好事，但让孩子运动起来的前提是孩子得有时间、有精力去运动。

山东的秦女士，孩子正在上小学三年级，她说孩子目前的体育活动还是比较多的，学校也要求孩子每天在家进行跳绳、坐位体前屈等运动和身体素质训练，但她认为只是因为孩子现在上小学才有这么多的运动时间，“小升初是孩子按照学区对口或排位入学，不存在升学压力，学业负担没有那么重，孩子也就有了更多的时间用来运动。”秦女士说，一旦上了初中，情况就大不相同。秦女士一位同事家的孩子今年刚刚完成中考，秦女士了解到，这个孩子在初中阶段，经常写作业写到深夜12点。所有想考上济南比较好的高中的初中生，初中3年都不会轻松，秦女士疑惑的是，在如此繁重的学习压力下，孩子还有时间参加运动吗？秦女士认为，现在要让体育中考增加分数，但是如果其他文化课学习的压力不减下来，体育无疑就成了孩子们新的负担。“我想这也是很多家长一方面支持学校体育工作加强，另一方面又对体育中考增加分数持质疑乃至反对态度的原因吧”。

上海的李女士担心，学校体育从不受重视的极端会走向纯粹成为应试手段的极端。李女士的孩子即将升入初中，作为一名受过高等教育的母亲，她很重视孩子的身体健康，支持孩子在业余时间参加足球、游泳等多种运动。李女士认为，随着孩子学习压力的加大，业余留给体育的时间肯定会越来越少，这更凸显出学校体育课和体育活动的重要性。如果学校能确保学生每节体育课和每天的体育活动都能高质量的完成，体育进不进中考、进不进高考都将变得不重要。李女士担心的是，如果体育中考分数增加以及未来有可能进入高考的结果，只是让学生们以应试的态度去参加体育运动，那她将坚决反对，“我希望教育部门能从学校体育的工作过程，比如体育课的质量、体育活动对激发学生的体育兴趣、促进学生运动习惯养成等角度去考核学校，而不是把体育考试的成绩作为首要指标。作为家长，我们想要的是孩子有一个健康的身体、热爱运动的人生，而不希望孩子成为那种虽然能够应付体育考试，但实际上身体素质并没有太大提升、也没有自己喜欢的运动的考试能手。”

本报北京10月26日电

记者 慈鑫

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