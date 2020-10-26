国家开放大学：让老年人充分体会到以学养老的精神享受

人民网北京10月26日电 （记者郝孟佳）25日，国家开放大学举办2020年“乐学敬老”联合行动启动仪式。国家开放大学党委书记、校长荆德刚表示，国家开放大学将精心打造“乐学敬老”的精神家园、老年乐园和美好校园。

荆德刚表示， 一要让老年人充分体会到以学养老的精神享受，提升生活幸福感。二要让老年人走出家门看江山，走出线上欢聚一堂，实现老有所为，老有所乐。三要打造全国老年教育示范基地，打造世界水平的老年教育示范中心，构建线上线下覆盖全国城乡的立体化老年教育服务学习网络。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶指出，新时代的养老将由生存必需型向享受型、发展型、参与型转变，学习将是未来最好的养老。

吴玉韶认为，大力发展老年教育是全面建成小康社会、积极应对人口老龄化、大力发展老龄事业、提高老年人生命生活质量的必然要求。

“乐学敬老”联合行动启动仪式现场 校方供图

北京市民政局副局长李红兵表示，尊老敬老是中华民族的传统美德，在应对人口老龄化的工作中，理念更新、知识升级、能力提升是非常重要的基础性任务，在解决经济社会发展在适应老龄化中遇到的问题时，除了保障基本的需求外，更要重视教育对于老年朋友在适应未来新生活中的基本作用。

国家开放大学党委副书记、老年大学校长刘臣强调，国家开放大学将为老年学习者搭建服务终身学习的教育平台，积极开展科学普及、健康生活、信息科技、文化娱乐等方面的线上课程与现场讲座，丰富老年群体的精神文化生活，成为老年人学习新知识、掌握新技能、引领新风尚、结交新朋友的重要场所，让老年人足不出小区就可以上大学。

据悉，联合行动内容既有全国性的主题直播，也有老年教育进基层的实践行动；既有《人口老龄化国情教育》精品课程的发布，也有“年轮记”“爱吾老”等学习故事的展示。联合行动范围广大，内容丰富，形式多样，将充分发挥国家开放大学体系办学优势，以乐学的方式，弘扬敬老的传统。

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