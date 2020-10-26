原标题：一位老教师助学助村的二十五年

10月25日重阳节当天，记者走进河南省新乡市封丘县王村乡瓦窑村的文化大院，米面粮油堆满了整间屋子。75岁的封丘一中退休教师王俊仁，拿着一份手写着129位村里70岁以上老人的名单，挨个核对，第二天要给每位老人赠送礼物。

说话间，他的手机响了，打来电话的是79岁的村民崔秀真，“王老师，俺从闺女家提前赶回村里了，有啥需要帮忙的？”“等着参加明天活动吧，有年轻人帮忙哩！”王俊仁回答。

“我们这里的年轻人可不简单！”王俊仁告诉记者，从1995年算起，这个1400多人的村庄，一共走出了216名大学生。

如今的瓦窑村，成为远近闻名的教育村和孝贤村。

崇学重教蔚然成风

在瓦窑村，有个特点：村民不比吃穿和排场，比的是谁家的孩子考上了名校，崇学重教观念已蔚然成风。

这样转变，得从25年前说起。1995年，在王俊仁组织下，瓦窑村举办起了欢送大学生、资助大学生活动，给他们披红戴花，发放助学金，这从未间断。

“我是村里第一位高中生，因为历史原因，两次与上大学的机会失之交臂。加之我是教师，深刻地了解到教育的重要性。”王俊仁在90年代初发现，有的村民，孩子16岁就结婚生子了，由于没有文化，只能种地或外出打工，家庭的贫困也在代际传播。

村民的教育观念之变，谈何容易。1995年夏天，村里一名学生考上河南医科大学，王俊仁决定以此为契机，好好宣传。“我琢磨着农民都爱看电影，就请了个放映队，260元，我出一半，村里出一半。”王俊仁回忆，那时他的每月收入才三四百元，手头并不宽裕。

效果，却出奇的好。一听说欢送大学生，还放电影，村民们搬着凳子就来到现场，人山人海。电影放映前，王俊仁拉着县一中的校长，站在荧幕前，他俩扯着嗓子给村民们讲解例子，谁家考上大学生多，改变了家庭命运。

打那以后，王俊仁就给自己定下一个规矩：瓦窑村只要考上一个大学生，就放一场电影。他记得十五年前，村里考上了6个大学生，他就一口气放了6场电影，成为十里八乡轰动的大事。

放电影宣传，只是他做的一件小事。在村里，还有很多王俊仁亲手带大的孩子。1992年，王俊仁把9岁的史志强接到了自己家里来住，辅导功课，并照顾起居。“如果想要改变人生，读书是唯一的出路。”这是王俊仁总对史志强提起的话。

之后，他自掏腰包，资助史志强上学，让这个家中困顿的孩子，到县城里念了书。如今，史志强已在一家银行工作，每年都会看望王俊仁，俩人感情早就超越了师生之情。

如何让村民真正重视教育，这是关键。王俊仁意识到，只靠个人的力量是不够的，必须要让村民们都参与进来。

2005年，王俊仁发现村小校舍破旧不堪，可是村里没有条件修缮。怎么办？那一晚，他急得流泪了，辗转反侧，不能入眠。第二天，他和家人商量，出资5万元，再挨家挨户动员村民，筹资4万多元，加上找亲友拉赞助，一共筹集了25万元。

王俊仁说：“我自己做起了监工，让每一笔钱都花得明明白白。”那段时间，他见到工地上有掉落的水泥，他就用手捧起来，舍不得浪费一点。有人说，他比自家盖房子还上心。

二十五年用心、用情，换来了村民们教育意识的显著提升。从1995年算起，这个1400多人的村庄，一共走出了216名大学生，其中就有19名硕士研究生，2名博士生，还有4位大学教师，三甲医院医生也有4人。“这些数字还不包括在职的。”对此，他如数家珍，笑得合不拢嘴。

孝贤小镇远近闻名

谈到发起重阳节活动的初心，王俊仁至今清晰记得，十几年前，村里有些不好的风气，“一些村民平时对老人不咋地，老人去世后却把葬礼办得风光，这可不行！”

“要想想办法，改改这风气。”王俊仁和一些有威望的村民，挨家挨户看望那些子女不孝顺的老人，找他们的子女谈心。

说干就干。2011年，第一届瓦窑村孝老爱亲活动举办，王俊仁自己掏了五六千元，村里和村民也赞助了一部分，总共一万多元，请全村70岁以上共72位老人吃了一顿饭，还分别送上生日礼物，特地准备了大蛋糕。

在王俊仁的倡导下，这一活动已经坚持办了十年。如今的内容也更加丰富了，村民更是自发为老人准备了专场的文艺表演，村里捐助的资金也比以前多了，多者一千元，少则两三百元，村民捐助的比例在不断提升。

文化，在瓦窑村产生了“溢出效应”——通过文化的建设，不仅让村民的心更齐了，而且也助推了该村经济的发展。瓦窑村“两委”干部带着群众一起干，将瓦窑打造为特色鲜明的“状元小镇、孝贤小镇”。

新变化，随之而来，以文化助推产业，这里成立了河南状元小镇绿色农业有限公司，下设了两个家庭农场和四个村级合作社；以“状元小镇”为主题，规划建设儿童研学基地。

有这样一组数据，25年前瓦窑村村民的人均收入为480元，2019年人均收入提升至16000元，高于周边村庄水平。近些年，村里没有发生过一起刑事案件。而王俊仁功不可没，已经自掏腰包投入了三十多万元。

年逾古稀的王俊仁，如今还在为村里公益事业奔走，这样做究竟值不值？

“树高千丈总是有根啊！我是扎根在农村的知识分子，也是一名退休教师，有义务在农村文化上做一点工作。”王俊仁平和地说，“中国农村有耕读传家的文化，我们现在通过教育宣传和孝老爱亲，结合实际传承下来，作为知识分子我们应该做一些力所能及的引领工作，当然值得！”

“像王俊仁这样的老教师，与乡党委和村党支部紧密配合，通过文化引领，在乡村振兴中发挥各自作用。”王村乡党委书记杜成景如是评价。（王胜昔 章正 周呈宣）

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