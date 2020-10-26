原标题：让戏曲在新时代绽放瑰宝之光

“戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。”10月23日，习近平总书记给中国戏曲学院师生回信，对传承发展好戏曲艺术提出殷切期望，希望中国戏曲学院以建校70周年为新起点，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，引导广大师生坚定文化自信，弘扬优良传统，坚持守正创新，在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心，为传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献。

传统戏曲文化是中华优秀传统文化重要的组成部分，是传统文化百花园中扎根民间土壤最深、绽放最瑰丽的那一朵。戏曲艺术可以说是中国传统各种艺术门类的综合体，具有很强的民族文化代表性，不仅是老百姓喜闻乐见的艺术形式，而且成为老百姓生活的一部分，具有广泛的群众基础。从为人民服务的宗旨看，传承和弘扬戏曲文化有着充分的理由，更有充足的条件。

中国的戏曲与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老的戏剧文化。但是其他两种古老戏剧文化已经在漫长的历史长河中相继消亡。而中国戏曲历经几度兴衰沉浮，至今仍充满着生机和活力，在世界文化艺术宝库里占有重要的地位。

国外称“戏剧”，中国称“戏曲”，从名称我们就能看出中国戏与外国戏的最大区别——中国戏曲，“戏”与“曲”是无法分离的。中国戏曲从先秦时期的原始歌舞戏形式历经数千年至元代而成熟、明清而繁荣，在各民族中产生数百个剧种，其中像京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧、昆剧等戏曲剧种影响尤大。作为中华戏曲百花园中的代表，它们理应成为传承和弘扬的重点。

传承和弘扬戏曲艺术，离不开戏曲教育的大力开展和戏曲人才的广泛培养。中国戏曲学院等高校为新中国戏曲教育事业作出过巨大贡献，田汉、王瑶卿、萧长华、史若虚等戏曲教育家是戏曲教育事业的楷模，在新时代理应涌现出更多的戏曲教育家，培养出更多戏曲专业人才，有了众多的戏曲人，才会有繁荣的戏曲文化。

传承和弘扬戏曲艺术，重在发掘戏曲中爱国主义、英雄主义、家国情怀、民族情怀等精神内涵，重在展现戏曲艺术中中华审美文化的独特风采，重在展示戏曲艺术所体现的中华文化雅俗共赏、丰富多彩的样貌，体现我国传统文化、古老戏曲在当今文化大繁荣中的创造性转化与创新性发展。

事实上，传承和弘扬戏曲艺术的工作，正在如火如荼地展开。比如，从国家层面推广的戏曲进校园活动，激发了无数青少年对戏曲的兴趣；比如文旅部去年出台的《曲艺传承发展计划》，对曲艺类非物质文化遗产工作进行了专项部署；又比如继《中国诗词大会》之后，央视又推出《中国戏曲大会》，成为又一道全民文化大餐。

莎士比亚说，戏剧是时代综合而简练的历史记录者。传承和弘扬戏曲艺术，不仅是国家文化事业的需要，也是人民美好生活的需要，我们期待着传统戏曲文化在新时代绽放更加夺目的光辉。

（作者系《中国诗词大会》学术总负责人、上海师范大学教授）

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