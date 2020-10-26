原标题：不负重托，砥砺前行为中国戏曲事业奋斗

10月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国戏曲学院师生回信，对他们传承发展好戏曲艺术提出殷切期望。

中国戏曲学院的前身——文化部戏曲改进局戏曲实验学校创办于1950年，是新中国成立后由国家举办的第一所戏曲教育机构。近日，中国戏曲学院一些师生代表给习近平总书记写信，汇报学院70年来的发展情况，表达了为繁荣戏曲事业贡献力量的共同心声。总书记的回信在中国戏曲学院、在戏曲界引起强烈反响。

戏曲名家热议回信，高龄难掩激动心情

“我太激动了！衷心感谢总书记的支持和关心！戏曲人感到无比振奋！”戏曲理论界的“大树”郭汉城老先生103岁了，依然声如洪钟，难掩激动兴奋之情，他说戏曲的传承工作正需要一代代戏曲人的努力与用心。

“总书记的回信，对中国戏曲事业来说是一个新的起点，我们戏曲人将不负重托，砥砺奋进，在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心，以昂扬的斗志和精湛的技艺，让戏曲艺术在新时代焕发新魅力，着力培养有灵魂、有血性、有品德、有本事的新生代戏曲人。”80岁的京剧表演艺术家尚长荣，已经在回信中找到了新的起点，为中国戏曲事业整装待发。

昆剧表演艺术家蔡正仁同样激动，他说：“我们一直想向总书记汇报一下我们这些年所做的繁荣戏曲领域、培养戏曲艺术接班人的工作，总书记回信把祖国人民对戏曲事业的向往和期待完全点出来了，给予戏曲人明确的方向指引，在传承戏曲的道路上，我们更加有信心了，干起来更加有劲儿！”

85岁高龄的京剧表演艺术家刘秀荣也是中国戏曲学院的首届毕业生，她说，要牢记总书记的嘱托，弘扬振兴发展国粹艺术，培养德艺双馨的优秀戏曲人才。

作为中国戏曲学院杰出毕业生，78岁的京剧表演艺术家刘长瑜谈到，感谢党和母校对自己的培养。希望学院以习近平总书记回信精神为指引，提升教育质量，为培养更多德艺双馨的艺术人才而努力。

著名的京剧青衣演员张火丁可谓是戏曲大家里的年轻人，今年49岁的她也是中国戏曲学院二级教授，她同样用“心情非常激动”来表达自己的感受，她坦言，要立足本职岗位，“培养好人，演好戏”，不辜负总书记的期望。

做好传承，不负期望是戏曲人的共同使命

中国戏曲学院党委书记龚裕表示：总书记的回信充分体现了总书记和党中央对戏曲教育事业的高度重视和对国戏师生的亲切关怀，是对戏曲学院70年办学的充分肯定，是对国戏师生的巨大鼓舞，更是对国戏未来发展的厚重期许和深切嘱托，为学院扎根中国大地办好民族特色鲜明、国内水准一流、国际影响广泛的高水平特色型戏曲艺术大学指明了前进方向、提供了根本遵循。

中国戏曲学院院长尹晓东表示，“今天对于中国戏曲学院来说是一个大喜的日子，历史会记住今天”，“我们要为传承中华优秀传统文化，建设社会主义文化强国作出国戏人应有的贡献”。

中国戏曲学院戏文系主任颜全毅也表示：近些年来，特别是党的十八大以后，一系列弘扬传统民族文化举措相继推出，“文化自信”成为社会普遍共识，越来越多的年轻人关注戏曲艺术，这从戏文系招生情况变化上就可以看出。二十年前，戏文系每年招生六十人，只有数百人报名，而近几年，同样的招生数，全国却有五千多名热爱戏曲、热爱写作的中学生踊跃报名，戏文系招生比例几乎达到百里挑一，今年戏文系录取分数线平均分达572分，在全国艺术类专业中名列前茅。我们相信，借此东风，今后能培养出更多热爱戏曲、坚持专业的优秀人才，不辜负党和国家的寄望。

中国戏曲学院教务处副处长张文振表示，作为国戏的老师，我们一定要在今后的工作中，认真学习贯彻总书记的回信精神，把培养德智体美劳全面发展、基础扎实、实践能力强、具有传统文化底蕴和创新精神的戏曲领军人才作为根本任务，把中国的戏曲事业推向新的高峰。

上海师范大学戏剧影视学科领头人、戏曲理论家朱恒夫表示：“总书记的回信，再一次表明党和政府对中华文化的瑰宝戏曲的高度重视。人才是戏曲振兴的第一要素。作为多年从事戏曲教育的教师，我感到使命光荣，责任重大。今后要按照总书记的指示精神，让学生对民族文化由衷地自信，对戏曲艺术由衷地热爱，带领学生创作出既表现时代精神又具有民族特色和中国气派的‘立得住、传得开、留得下’的优秀作品，不辜负总书记和人民群众的殷切期望。”

青年戏曲人应当勇挑重担，用更好的艺术作品回报人民

“青年戏曲人应当勇挑重担，用更好的艺术作品回报人民。”这是上海京剧院青年花脸演员董洪松掷地有声的感言，他说，作为青年戏曲演员，受到了极大的鼓舞。总书记的回信是青年戏曲人的动力源泉。我们应该戒骄戒躁，砥砺前行，踏踏实实地继承好我们的传统文化。不仅要好好守住老艺术家留给我们的瑰宝，更要发挥自己的主观能动性，将继承的艺术活学活用，创作出观众喜爱的符合时代精神的作品。

中国戏曲学院戏文系研究生张睿琦同样自豪于自己是戏曲的传承者和接班人，对于自己肩负的使命，她说：“我深知延续戏曲这一宝贵精神财产的责任所在。德艺双馨，继往开来是我们学校的校训，也是我们国戏学子的信条。总书记的回信是激励，更是嘱托。我们会在未来的学习过程中，把个人的梦想融入实现中华民族伟大复兴的中国梦里，练就过硬本领，传承国粹精神。”她的同学、中国戏曲学院戏文系研究生王子健谈到了自己从总书记的回信中读出的格外深厚的情感。他宣誓自己要做艺术这座大山中的一粒沙，争当戏曲艺术发展路上的一个足印，竭尽所能，弘扬戏曲艺术。

辽宁省沈阳评剧院青年评剧演员冯子洋最近几年除了排练、演出等日常工作以外，还参与戏曲的宣传、普及和教育，总书记的回信更使他坚定了自己做传承工作的信念：“我对自己从事的工作感到由衷的骄傲和自豪！这是莫大的鼓舞！”

正如中国艺术研究院戏曲研究所副研究员、青年学者王静波所说：“中华戏曲不仅作为艺术样式魅力无穷、丰富多彩，而且承载着中国人的地方性格、价值观等。总书记的回信，说明戏曲传承始终在党中央的视线之内、关怀之中，这对戏曲的发展会是一剂强心针。”（李晋荣 王国平 晋浩天）

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