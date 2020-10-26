原标题：近八成受访大学生愿意支持国货

今年刚毕业的方楠自称是某国产品牌的忠实拥趸，从家居用品到电子产品，小到一只签字笔，大到一台液晶电视机，该品牌的商品都是他的第一选择。

作为00后的“排头兵”，今年大四的黄佩鸣同样是国货的忠实粉丝，她用“使用频率特别高”形容自己对国货的态度。“我用的护肤品、化妆品、衣服、鞋子、家电、日常生活用品……很多都是国货。”说起自己用过的国货品牌，黄佩鸣停不下来，“服装品牌有太平鸟、飞跃；家电有美的电磁炉、电饭煲、海尔的冰箱；家里的调料、日用品，还有我自己的化妆品几乎都是国产的。”

如今在我国消费市场，80后、90后已成为主力军，Z世代（1995—2012年出生的人——记者注）人群正在大踏步进入。2017年，国务院批准5月10日为中国品牌日，一大批“国货之光”如雨后春笋般涌出，在强大的内需驱动与国人日渐强大的自信下，更多中国产品成为国民好货，获得国人、尤其是年轻群体的认可。

近日，中国青年报·中青校媒面向全国高校998名大学生展开问卷调查，结果显示，79.83%受访大学生愿意支持国货，对国产品牌发展怀有期待，9.36%热衷于购买国货，10.81%认为相较国外产品，国货质量有待提高。在使用体验上，83.75%被调查者满意国货现状，质量优秀（52.60%）、性价比高（48.65%）、性能好（45.74%）以及颜值高（31.7%）是他们选择购买国货的原因，支持本土企业发展和升级（48.65%）和支持国货产品、有亲切感（50.83%）亦是促进了大学生们支持国产品牌的源动力。

国货在大学生群体中流行

“如果我想换个新手机，一定会优先考虑国产品牌。”在出生于“千禧年”的林尧看来，国产电子产品性价比更高。在手机功能相似的情况下，国产品牌的价格往往更具优势，“购买电子产品时，我会选择自己能接受的价格范围，所以往往会把范围锁定在国产品牌。”

在留学生张琦的消费观里，国别曾经一度是她购买产品的重要考虑因素。“以前买东西的第一反应常常是产地。比如，想买家电可能会先考虑德国产的，购买相机会想到看看日本产的，如果购买保健品可能会优先看看澳洲的。”后来，在好友与同学的推荐下，曾一度以为“购买外国商品才是时髦、上档次”的张琦逐渐摆脱了广告营销带来的刻板印象。从化妆品、运动鞋开始，她越来越多地尝试不同种类的国产商品。“曾经提到一些国货就会觉得‘土气’‘过时’，但其实，现在许多国货都非常值得购买。”“双11”就要到了，张琦早早备好了自己的购物清单，衣服、小家电、日用品满满当当，“希望我能抢到江南布衣的那个外套。”

“中国品牌提质增速效应明显，成为用户的首要选择。”京东发布的《2020中国品牌消费趋势报告》中这样写道。京东数据显示，2019年中国品牌商品及品牌数量、下单人次、订单量的同比增幅均高出进口品牌增速，两者差值超过20%。在这条国产品牌与国外品牌的PK赛道中，更多国产商品正通过“沉淀品质、提升性价比”“占领电商平台沃土”等方式，获得以80后、90后为代表的消费主力青睐，逐步实现弯道超车。

为了选到一台自己真正满意的新手机，中国地质大学的大二学生修子桐花了不少功夫。她将有好感的6个来自国内外不同品牌型号的手机列成表格，逐一对比功能、参数、价格、性比价等指标。经过一个多星期的“货比三家”，再结合自己平时的使用习惯，某国产品牌的一款新品在修子桐的考验中胜出。拿到新手机的当天，她迅速修改好自己喜欢的主题、字体，还设置了喜欢的起床闹铃，将功能区按照自己的心意排版。一个星期下来，修子桐对自己的新手机非常满意，“特别是续航能力，我再也不用带着充电宝出门了。”

黄佩鸣对于国产化妆品的认知几乎和国产美妆品牌的成长发迹同频。大学初期，她对国货的概念还比较模糊，“当时的国产品牌可能也没有现在的热度高。”当时黄佩鸣选择化妆品的标准是“时尚、符合流行趋势”，日韩化妆品承载了她大学初期的护肤日常。随着国产化妆品市场的发展，黄佩鸣的化妆台上出现了越来越多的国货。“对于学生而言，最重要的就是性价比，国货的性价比就很高。”在黄佩鸣看来，性价比高的国产化妆品不仅价格符合学生的消费水平，产品功效、份量也能满足她的护肤需求。

近年来，国货的口碑不断提升，新鲜有趣的促销手段与“内外兼修”的优秀品质，抓住了许多年轻消费者的心。中青校媒调查显示，大学生们往往会在电子产品（71.21%）、服饰（75.16%）、家具家电（50.94%）、护肤彩妆（42.2%）等领域购买、使用国货。阿里研究院发布的《2020中国消费品牌发展报告》显示，过去一年，中国人购物车里的商品超八成是国货；购买新锐国货品牌的消费者中，超过半数是95后。

青年自愿为国货代言

“我觉得近几年国产商品的进步非常明显，特别是一些智能家居产品，有许多让人惊喜的功能。”在修子桐看来，这种变化都是潜移默化的。“大部分时候还是首先考虑实用性和性价比，不经意间才发现用了这么多的国货。还是非常惊喜的。”

面对种类繁多、性价比高的国产品牌，黄佩鸣通常会毫不吝啬地推荐给身边人。“很多时候不是我刻意地向别人推荐，更多的时候是别人觉得我用着不错，主动来问。”在不断“种草”和“被种草”的过程中，黄佩鸣觉得国货越来越像自己身边的朋友，会有不期而遇的温暖。疫情期间，黄佩鸣购买了一支国产品牌的口红。拆开包装后，她发现包装盒里除了自己购买的口红，还附赠了消毒湿巾，一张卡片上写着：请大家保护好自己。“当你拆开盒子的时候，可能还没看到自己购买的产品，但是看到这张卡片就瞬间好感动，觉得很贴心，像是来自远方朋友的关心。”

除了性价比高，黄佩鸣对国产化妆品爱不释手的另一个重要原因在于创意和潮流。在黄佩鸣看来，苗寨民族风情、国宝大熊猫、传统节日、传统习俗等带有中国元素和中国情结的创意产品，总能瞬间征服她。而联名合作款产品的出现，则更贴近黄佩鸣的消费心理。“之前我常用的国产化妆品和一个流行的奶茶品牌合作，生产了和奶茶同款配色、同款名字的眼影盘。”面对这样价格合适、质量过关的国货潮流产品，黄佩鸣也总是忍不住“心动”，每逢推荐时，也忍不住多夸几句。

作为某社交平台的原创视频博主，林思每每遇上好用的产品，都会发帖推荐。为了让自己的帖子更具有真实性与说服力，在使用产品的过程中，她都会进行多次对比，将产品的优缺点认真地记录下来，而在她的“种草”清单中，平价又好用的国产品牌永远都占有一席之地，“推荐国货的时候总是莫名涌上一股底气与兴奋，有种‘自家的孩子终于出息了’的感觉。”而用户的反馈也往往体现，一些拥有一定底蕴的国产品牌通常极少“翻车”，“国货之光”在年轻人新形式的“口口相传”下，展现出更多魅力。调查显示，97.69%受访大学生愿意主动推荐国货。

除了护肤品，吴亚坤接触最多的国货是手机、电脑等电子产品。“我们全家都用国产手机，我现在的手机用了一年半了，没有出现过任何问题。”在吴亚坤看来，家中父辈对国产商品的支持也在潜移默化中影响着她。“我爸妈从很早就开始用国产电子产品了，现在的国产手机不光宣传好，性能、性价比都很高。”吴亚坤坦言，支持国货行为的产生离不开国产电子产品的“争气”。“我觉得消费者的消费行为越来越理性了，做得好的国货就会得到更多人的支持。”

是情感流露，更是理性选择

麦肯锡《2020年消费者调查报告》指出，中国企业不再着眼于生产低价产品，而是努力升级产品的品质、性能和价值。该调查显示，乳制品、数码产品等品类中，近三分之一的消费者在高端产品上选择中国品牌。

林尧期待国货能够遵循自主创新的道路继续发展。“期待国产的智能类产品、电子产品核心技术，化妆品等日用品的核心功能、效果继续提升。”在林尧的生活里，儿时用的护肤油、每年夏天必不可少的花露水都是国产品牌，这里有的不仅是记忆和习惯，也是林尧和朋友们成长路上挥之不去的情怀。“一提到花露水，总会想到国产的六神花露水。”

他对国产品牌寄予厚望。“期待越来越多的国产品牌不论是从质量、性能、性价比，还是颜值、价格上来说都能更具市场竞争力。”

张琦印象特别深的是，有一次她研究中国建筑史的美国导师穿了一双“飞跃”小白鞋来上课。她非常惊喜，顿时觉得非常骄傲，也暗暗觉得“这个美国教授真的非常了解中国文化，还很有品味。”下课后，张琦还特意跑去称赞导师的小白鞋好看，问她为什么选择这双鞋子。“教授说她是来中国交流的时候购买的，非常喜欢这双鞋子的设计。”这让张琦非常兴奋，似乎找到了同道中人，“我后来还给她推荐了好多国产的运动品牌，那个学期结束之后，还送了她一双我非常喜欢的李宁运动鞋。”

吴亚坤期待能有越来越多的国产品牌走向世界，“不局限于某些地区、或者某些群体，而要更广适，让更多人接受和认可。”同时，吴亚坤觉得真正的国货不仅仅是将中国的特有元素运用在包装上，更应该在产品内容上钻研。“记得之前有一款巧克力，不只是包装有明显的中国风特色，就连味道也选用了中国特有的植物的气味，我觉得这样的创意才真正做到了融合中国元素”，吴亚坤说。

《2020中国消费品牌发展报告》分析：“国货崛起正当时，在‘数字赋能、绿色发展、国货创新、扶贫助农、助力实体’政策引领下，中国消费品牌和品质共举。”

“如果我们的国货能够推广到国外，得到越来越多的认可，我们会不由自主地为自己是一个中国人而感到骄傲和自豪。”在吴亚坤看来，国货代表的不仅仅是产品的多元，经济的发展，更是融入在每个中国人心里的精神力量。

在某问答平台中，“为什么越来越多的年轻人选择购买国货”的问题曾引发热议。一条高赞回答至今仍占据着评论区顶部，上面写着：“我当下愿意支持国货，这既是我的理性选择，亦是我的感情流露。”（罗希 程思 刘开阳）

（应受访者要求，文中除吴亚坤、黄佩鸣均为化名）

(责编：孙竞、熊旭)