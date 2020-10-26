人民网>>教育>>滚动新闻

近八成受访大学生愿意支持国货

2020年10月26日09:19  来源：中国青年报
 
原标题：近八成受访大学生愿意支持国货

今年刚毕业的方楠自称是某国产品牌的忠实拥趸，从家居用品到电子产品，小到一只签字笔，大到一台液晶电视机，该品牌的商品都是他的第一选择。

作为00后的“排头兵”，今年大四的黄佩鸣同样是国货的忠实粉丝，她用“使用频率特别高”形容自己对国货的态度。“我用的护肤品、化妆品、衣服、鞋子、家电、日常生活用品……很多都是国货。”说起自己用过的国货品牌，黄佩鸣停不下来，“服装品牌有太平鸟、飞跃；家电有美的电磁炉、电饭煲、海尔的冰箱；家里的调料、日用品，还有我自己的化妆品几乎都是国产的。”

如今在我国消费市场，80后、90后已成为主力军，Z世代（1995—2012年出生的人——记者注）人群正在大踏步进入。2017年，国务院批准5月10日为中国品牌日，一大批“国货之光”如雨后春笋般涌出，在强大的内需驱动与国人日渐强大的自信下，更多中国产品成为国民好货，获得国人、尤其是年轻群体的认可。

近日，中国青年报·中青校媒面向全国高校998名大学生展开问卷调查，结果显示，79.83%受访大学生愿意支持国货，对国产品牌发展怀有期待，9.36%热衷于购买国货，10.81%认为相较国外产品，国货质量有待提高。在使用体验上，83.75%被调查者满意国货现状，质量优秀（52.60%）、性价比高（48.65%）、性能好（45.74%）以及颜值高（31.7%）是他们选择购买国货的原因，支持本土企业发展和升级（48.65%）和支持国货产品、有亲切感（50.83%）亦是促进了大学生们支持国产品牌的源动力。

国货在大学生群体中流行

“如果我想换个新手机，一定会优先考虑国产品牌。”在出生于“千禧年”的林尧看来，国产电子产品性价比更高。在手机功能相似的情况下，国产品牌的价格往往更具优势，“购买电子产品时，我会选择自己能接受的价格范围，所以往往会把范围锁定在国产品牌。”

在留学生张琦的消费观里，国别曾经一度是她购买产品的重要考虑因素。“以前买东西的第一反应常常是产地。比如，想买家电可能会先考虑德国产的，购买相机会想到看看日本产的，如果购买保健品可能会优先看看澳洲的。”后来，在好友与同学的推荐下，曾一度以为“购买外国商品才是时髦、上档次”的张琦逐渐摆脱了广告营销带来的刻板印象。从化妆品、运动鞋开始，她越来越多地尝试不同种类的国产商品。“曾经提到一些国货就会觉得‘土气’‘过时’，但其实，现在许多国货都非常值得购买。”“双11”就要到了，张琦早早备好了自己的购物清单，衣服、小家电、日用品满满当当，“希望我能抢到江南布衣的那个外套。”

“中国品牌提质增速效应明显，成为用户的首要选择。”京东发布的《2020中国品牌消费趋势报告》中这样写道。京东数据显示，2019年中国品牌商品及品牌数量、下单人次、订单量的同比增幅均高出进口品牌增速，两者差值超过20%。在这条国产品牌与国外品牌的PK赛道中，更多国产商品正通过“沉淀品质、提升性价比”“占领电商平台沃土”等方式，获得以80后、90后为代表的消费主力青睐，逐步实现弯道超车。

为了选到一台自己真正满意的新手机，中国地质大学的大二学生修子桐花了不少功夫。她将有好感的6个来自国内外不同品牌型号的手机列成表格，逐一对比功能、参数、价格、性比价等指标。经过一个多星期的“货比三家”，再结合自己平时的使用习惯，某国产品牌的一款新品在修子桐的考验中胜出。拿到新手机的当天，她迅速修改好自己喜欢的主题、字体，还设置了喜欢的起床闹铃，将功能区按照自己的心意排版。一个星期下来，修子桐对自己的新手机非常满意，“特别是续航能力，我再也不用带着充电宝出门了。”

黄佩鸣对于国产化妆品的认知几乎和国产美妆品牌的成长发迹同频。大学初期，她对国货的概念还比较模糊，“当时的国产品牌可能也没有现在的热度高。”当时黄佩鸣选择化妆品的标准是“时尚、符合流行趋势”，日韩化妆品承载了她大学初期的护肤日常。随着国产化妆品市场的发展，黄佩鸣的化妆台上出现了越来越多的国货。“对于学生而言，最重要的就是性价比，国货的性价比就很高。”在黄佩鸣看来，性价比高的国产化妆品不仅价格符合学生的消费水平，产品功效、份量也能满足她的护肤需求。

近年来，国货的口碑不断提升，新鲜有趣的促销手段与“内外兼修”的优秀品质，抓住了许多年轻消费者的心。中青校媒调查显示，大学生们往往会在电子产品（71.21%）、服饰（75.16%）、家具家电（50.94%）、护肤彩妆（42.2%）等领域购买、使用国货。阿里研究院发布的《2020中国消费品牌发展报告》显示，过去一年，中国人购物车里的商品超八成是国货；购买新锐国货品牌的消费者中，超过半数是95后。

青年自愿为国货代言

“我觉得近几年国产商品的进步非常明显，特别是一些智能家居产品，有许多让人惊喜的功能。”在修子桐看来，这种变化都是潜移默化的。“大部分时候还是首先考虑实用性和性价比，不经意间才发现用了这么多的国货。还是非常惊喜的。”

面对种类繁多、性价比高的国产品牌，黄佩鸣通常会毫不吝啬地推荐给身边人。“很多时候不是我刻意地向别人推荐，更多的时候是别人觉得我用着不错，主动来问。”在不断“种草”和“被种草”的过程中，黄佩鸣觉得国货越来越像自己身边的朋友，会有不期而遇的温暖。疫情期间，黄佩鸣购买了一支国产品牌的口红。拆开包装后，她发现包装盒里除了自己购买的口红，还附赠了消毒湿巾，一张卡片上写着：请大家保护好自己。“当你拆开盒子的时候，可能还没看到自己购买的产品，但是看到这张卡片就瞬间好感动，觉得很贴心，像是来自远方朋友的关心。”

除了性价比高，黄佩鸣对国产化妆品爱不释手的另一个重要原因在于创意和潮流。在黄佩鸣看来，苗寨民族风情、国宝大熊猫、传统节日、传统习俗等带有中国元素和中国情结的创意产品，总能瞬间征服她。而联名合作款产品的出现，则更贴近黄佩鸣的消费心理。“之前我常用的国产化妆品和一个流行的奶茶品牌合作，生产了和奶茶同款配色、同款名字的眼影盘。”面对这样价格合适、质量过关的国货潮流产品，黄佩鸣也总是忍不住“心动”，每逢推荐时，也忍不住多夸几句。

作为某社交平台的原创视频博主，林思每每遇上好用的产品，都会发帖推荐。为了让自己的帖子更具有真实性与说服力，在使用产品的过程中，她都会进行多次对比，将产品的优缺点认真地记录下来，而在她的“种草”清单中，平价又好用的国产品牌永远都占有一席之地，“推荐国货的时候总是莫名涌上一股底气与兴奋，有种‘自家的孩子终于出息了’的感觉。”而用户的反馈也往往体现，一些拥有一定底蕴的国产品牌通常极少“翻车”，“国货之光”在年轻人新形式的“口口相传”下，展现出更多魅力。调查显示，97.69%受访大学生愿意主动推荐国货。

除了护肤品，吴亚坤接触最多的国货是手机、电脑等电子产品。“我们全家都用国产手机，我现在的手机用了一年半了，没有出现过任何问题。”在吴亚坤看来，家中父辈对国产商品的支持也在潜移默化中影响着她。“我爸妈从很早就开始用国产电子产品了，现在的国产手机不光宣传好，性能、性价比都很高。”吴亚坤坦言，支持国货行为的产生离不开国产电子产品的“争气”。“我觉得消费者的消费行为越来越理性了，做得好的国货就会得到更多人的支持。”

是情感流露，更是理性选择

麦肯锡《2020年消费者调查报告》指出，中国企业不再着眼于生产低价产品，而是努力升级产品的品质、性能和价值。该调查显示，乳制品、数码产品等品类中，近三分之一的消费者在高端产品上选择中国品牌。

林尧期待国货能够遵循自主创新的道路继续发展。“期待国产的智能类产品、电子产品核心技术，化妆品等日用品的核心功能、效果继续提升。”在林尧的生活里，儿时用的护肤油、每年夏天必不可少的花露水都是国产品牌，这里有的不仅是记忆和习惯，也是林尧和朋友们成长路上挥之不去的情怀。“一提到花露水，总会想到国产的六神花露水。”

他对国产品牌寄予厚望。“期待越来越多的国产品牌不论是从质量、性能、性价比，还是颜值、价格上来说都能更具市场竞争力。”

张琦印象特别深的是，有一次她研究中国建筑史的美国导师穿了一双“飞跃”小白鞋来上课。她非常惊喜，顿时觉得非常骄傲，也暗暗觉得“这个美国教授真的非常了解中国文化，还很有品味。”下课后，张琦还特意跑去称赞导师的小白鞋好看，问她为什么选择这双鞋子。“教授说她是来中国交流的时候购买的，非常喜欢这双鞋子的设计。”这让张琦非常兴奋，似乎找到了同道中人，“我后来还给她推荐了好多国产的运动品牌，那个学期结束之后，还送了她一双我非常喜欢的李宁运动鞋。”

吴亚坤期待能有越来越多的国产品牌走向世界，“不局限于某些地区、或者某些群体，而要更广适，让更多人接受和认可。”同时，吴亚坤觉得真正的国货不仅仅是将中国的特有元素运用在包装上，更应该在产品内容上钻研。“记得之前有一款巧克力，不只是包装有明显的中国风特色，就连味道也选用了中国特有的植物的气味，我觉得这样的创意才真正做到了融合中国元素”，吴亚坤说。

《2020中国消费品牌发展报告》分析：“国货崛起正当时，在‘数字赋能、绿色发展、国货创新、扶贫助农、助力实体’政策引领下，中国消费品牌和品质共举。”

“如果我们的国货能够推广到国外，得到越来越多的认可，我们会不由自主地为自己是一个中国人而感到骄傲和自豪。”在吴亚坤看来，国货代表的不仅仅是产品的多元，经济的发展，更是融入在每个中国人心里的精神力量。

在某问答平台中，“为什么越来越多的年轻人选择购买国货”的问题曾引发热议。一条高赞回答至今仍占据着评论区顶部，上面写着：“我当下愿意支持国货，这既是我的理性选择，亦是我的感情流露。”（罗希 程思 刘开阳）

（应受访者要求，文中除吴亚坤、黄佩鸣均为化名）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved