原标题：“专升本”热：给掌声同时需改进

今年专升本全国扩招人数32.2万人，这给高职学生拓展了升学空间。近期，不少高职学校公布了报考比例，有学校报考率超过了40%，录取率超过了82%。“专升本”热，这一现象在高职教育界引发了热烈讨论。

作为一所接收专科生的本科学校校长，笔者就“专升本”情况，最近与多所接收学生的本科高校中层管理干部有一定的交流，比较有代表性的观点是：二级学院的院长认为，尽管专升本学生的理论基础相对薄弱，但他们学习目的明确，珍惜本科学习机会，动手能力和社交能力比较强；学生处处长认为，专升本学生自律能力和环境适应力比较强；招生就业处处长认为，专升本学生定位清晰，能够沉得下心，有发展的眼光，就业没有问题。

可见，接收生源的本科高校总体上对专升本学生是肯定和欢迎的。高职院校虽然既有支持的也有反对的，但笔者以为从有利于学生发展和增强职业教育吸引力的角度看，应该给予掌声。再加上，不少专科学生和家长都希望能有更多进一步深造的机会，以及国家产业升级对更高一级技术技能型人才的需求日渐增多等原因，我们应该对专升本政策的设计及实施给予积极的评价，并拥护和支持。不过，建议相关方面仍然需要在总结经验的基础上，做一些调整和改进。

第一，要注意“度”的把握。任何事情的处理都有一个“度”的把握问题，专升本的政策同样如此。今年专升本进行了扩招，录取分数线和往年比下降了不少，招生的本科高校有人开始抱怨，担心生源素质拉低整个学校的人才培养质量。高职院校担忧的是，专升本会引导更多学生走这条路，超过一定比例就有可能动摇其办学方向。今年是特殊情况，新冠肺炎疫情对学生就业产生了严重影响，国家作出扩招的决定是为了关注民生，毫无疑问是正确的，大家能够理解。但如果继续扩招，就需要充分考虑接收学生的本科院校的担心和输出学生的高职专科院校的担忧。当然，也不能将口子收缩得太小，让更多想升学发展的学生没有机会。是不是可以在招生计划下达前测算一下“度”，让招生计划既能够基本满足理性选择升学学生的需要，又不影响本科人才培养质量和高职专科院校的发展。当然，这个“度”的把握有一定的难度。

第二，要根据专升本学生特点进行培养。接受学生的本科高校能够给专升本学生单独办班是最好的选择，只有单独办班才能够根据专升本学生动手能力强而理论基础薄弱的情况，制定专门的人才培养方案，有条件的学校尽量给他们单独办班。不能单独办班的学校，对插班学习的专升本学生也应尽可能考虑其特殊需求，因材施教，不能简单地一刀切。尽管专升本的学生总体上理论基础相对薄弱，但如果培养得当，少数学生在其理论提升方面也会有很好的发展。据笔者观察，本科毕业生考研队伍中，不乏专升本的学生，尽管比例不大，但毕竟有少部分学生能够经过严格的挑选，进入硕士研究生阶段的学习，甚至还有硕士研究生毕业后考上了博士的情况。因此,只要有针对性地进行培养，专升本学生理论基础薄弱的短板也是能够补上的。

第三，要充分尊重学生的选择。职业教育在一定程度上就是就业教育，这一点无可厚非。但是不能因此限制学生专升本学习。学校教育的目的就是促进学生成长与发展，只要有利于他们成长和发展的，都应该鼓励和支持。武汉职业技术学院今年的专升本录取率达到了82.73%，有人担心其与职业教育方向有悖。笔者以为，如果这所高职只是为专升本而办学，即人才培养不按照背离高职院校人才培养目标，不积极促进学生技术技能的提升，只开设专升本需要考试的科目，那确实必须制止和反对。但如果他们是在保质保量完成了高职院校人才培养任务的前提下，对有专升本愿望的学生给予适当辅导和帮助，让这些学生尽可能实现其人生理想，何乐而不为呢？所以，只要该校是在正常实施高职教育的前提下，尊重学生个性化发展，激励他们各方面积极向上而取得的高升学率，我们应该给予掌声！

更何况，专升本选拔考试中设有专业科目考试，这种机制就在一定程度上保证了专科和本科的专业衔接，他们中的大多数未来仍然将在与高职教育相同或相近的行业领域中就业。从这个意义上说，专升本就是高质量的就业。

笔者认为，高职专科学生专升本与中职学生升专科、应用型本科学生考研都是一样的道理。专升本学生更多进入应用型本科高校深造，应用型本科学生更多是攻读专业学位研究生。从中职、高职、应用型本科、专业硕士甚至到专业博士，正好是现代职业教育体系的各个层级，这是一个体系内部的正常生源流动，我们应该给予积极向上的孩子们充分的肯定！

第四，学生自己不能盲目跟风。高职学生考不考本科，要根据自己的人生规划进行选择。如果人生规划中有升本的需要，父母又积极支持，专升本无疑是很好的选择。但如果仅仅是为了追求本科学历，或者回避就业，或者是在从众心理的驱使下选择专升本，就没有必要。在就业中成长，或者先就业后考研甚至考博，也是很好的选择。终身教育更符合人才成长的规律。因此，先就业不等于没有发展前途，学习是终身的事情，即使就业后不再有机会进行全日制学习深造，在工作中学习也能够出彩。

（作者系铜仁学院校长）

(责编：孙竞、熊旭)