原标题：花式迎“萌新” 不止“仪式感”

长江职业学院派专车500公里外迎接郧西籍新生。长江职院供图

18岁的狄尧最惊喜的一个生日，是在踏入大学的第一天度过的。

狄尧是武汉铁路职业技术学院物流2003班新生。10月10日学校开学，也是他的生日。在迎新点，他刚报到完毕，老师与学长学姐们突然端出一个大蛋糕，大家一起打着节拍、唱起生日歌，送来特别的祝福。初来乍到，这突如其来的一幕，让狄尧激动不已：“很温暖、很开心！”

今年“十一”假期后，全国多所高职院校新学期开学。记者注意到，为迎接2020级“萌新”，不少院校使出十八般武艺，关心关爱贯穿迎新全程、仪式感满满，但又不止于仪式感。

火车站“偶遇”校长，派专车千里迎新……

校领导将服务前移

10月10日一早，武汉职业技术学院2020级新生冯莹，从江苏淮安独自乘坐高铁抵达武汉站。一下车，她径直来到学校设置在出站口的迎新点。让她没想到的是，武汉职业技术学院党委书记、校长李洪渠和高年级的志愿者们一道迎了上来。

“武汉欢迎你，武职欢迎你！”李洪渠校长还为她赠送了亲手签名的校园风光明信片，并佩戴校徽。

得知冯莹的父母常年在外地工作，此次她只身来学校报到，李洪渠不禁竖起大拇指：“上了大学，同学们就要慢慢学会独立了。今天你一个人来报到，很好，这是你独立迈出的第一步。武汉是英雄的城市，你也是一个小英雄!”幽默风趣的话语，引起现场一片欢笑，暖意融融。

来自湖北宜昌的崔陈浩，也是独自前来报到。李洪渠主动上前帮他提行李，并和他握手，崔陈浩备感“亲切、和蔼”！

在武职，每年迎新，李洪渠都会提前作好部署，第一时间对到校新生走访看望。今年，他选择到火车站去，也做一名迎新志愿者，“受疫情影响，这届孩子太不容易”。

在火车站，李洪渠客串起“城市讲解员”，向新生介绍武汉，介绍英雄的武汉人民经历的抗疫故事，也介绍学校特色，“希望孩子们一来到武汉，就爱上这里，珍惜时光、努力学习，在这儿成就最美好的自己”。

在今年这一特殊的年份，为做好迎新，多所高职院校校领导将服务前移，“让关爱近些、再近些”。

同样是10月10日，在湖北省十堰市郧西县，长江职业学院电子商务专业2020级新生李青青则与该校150名郧西籍新生一起，坐上了学校从500公里外开来迎接的专车。

郧西县是国家级深度贫困县，是长江职院教育扶贫对口县，2019年整体脱贫摘帽。今年，全县有178名考生报考长江职院，151名学生被录取。考虑到其中大部分为刚刚脱贫的精准扶贫户，学生到武汉报到求学，家长陪同等需要不小的开支，学院驻村工作队向学校提出了派车到郧西接新生的建议。

这一建议，得到了校党委书记李永健、校长吴昌友等大力支持。学校不仅派出了4辆大巴车，还安排扶贫工作队化身“导游”、全程护送。中午，学校在高速公路服务区为孩子们准备了午餐。

下午5点许，专车顺利抵达学校大门，副校长马发生已等候在此迎接，他寄语大家，“学有所成、回报家乡！”

智能无人车当起“志愿者”，“秋天的第一杯奶茶”……

迎新花样多，暖心又新潮

“您好，有车辆行驶，请注意安全。”“同学，请让一让我，谢谢。”……10月9日，在天津职业大学，2020级新生们入学报到，一进校门就感受到满满的科技范儿：一辆白色、外观呆萌的智能无人派送车正在工作，一路吸睛无数。

这一特殊的“见面礼”，集无人驾驶、智能网联、智慧5G于一体，由该校汽车工程学院组织科研骨干，与中国汽车技术研究中心中汽数据有限公司联合攻关、共同研发。新同学可以把携带的笨重行李交给“小白”，遥控舱门，放置行李，“小白”基于提前存储好的高精地图，通过自主路径可自动寻迹至目的地，将行李派送到新生报到区。

科技范儿还体现在多所院校启动的“数字迎新”系统里。

在宝鸡职业技术学院，新生入校前，即可通过手机随时查看自己的班级、学号、宿舍区、辅导员联系方式等信息；到校后，在辅导员、班主任处进行扫码，几秒钟就能完成资格审查和报到确认。

在武汉铁路职业技术学院，学校提前优化迎新流程，9月即开通网上迎新系统，今年的新生报到，再也无需“排长龙”。在无锡科技职业学院，10月11日新生报到，一块迎新数据大屏幕实时更新，各时间段新生报到量、各院报到人数、报到率等一目了然。

“这茶真不错！”温杯、取茶、润茶、摇香、奉茶……10月10日、11日，武汉城市职业学院迎来6000余名2020级新生，旅游与酒店管理学院的高年级学生志愿者们，为大家展示了一场场别具韵味的茶艺秀。前来报到的新生、家长们随手接过泡好的茶，纷纷为学校的迎新创意点赞。

在无锡科技职业学院，今年的近4000名新生入校后，每人领到了一杯由学校工作人员与学长学姐们共同冲泡的“科院版”奶茶。盛奶茶的水杯由学校定制，可循环多次使用，不少新生领到奶茶后，纷纷拍照留念。

“这届新生经历了疫情，又都是00后，今年的迎新礼物，一定要比往年更温馨；建议各学院‘一院一品’，展现特色。”在武汉铁路职业技术学院，部署迎新工作之初，副校长艾海松就提出了要求，要让“萌新”们一进校，就感觉到学校、院系准备的礼物“贴心又有趣”。

4400余名新生收到的“大礼包”里，不仅有《大学生心理健康手册》《学生防护手册》、防疫物品包，还有带校徽标识的保温杯，以及校团委为大家准备的学生专用台灯、印有校名的U盘等。

在该校铁道运输管理学院，新生们还收到了一盆盆生机勃勃的绿箩；铁道通信与信号学院的新生们，则纷纷在微信朋友圈晒起了印有院徽、寓意“克己自律、乘风破浪、再创辉煌”的水晶钥匙扣。

此外，该校还提出，关注新生心理健康状况，每名班主任在新生军训结束前，与每位同学交流谈心，及时排忧解难。

减免1000元学费，与校长第一次“约会”……

关爱落到实处，助力学生成长

10月11日，湖北交通职业技术学院2020级新生余杰走进路南二栋533宿舍，找到自己的床铺。身高1.92米的他没想到，学校为他专门定制了2.23米加长版的床。

学校后勤中心副主任滕春台说，在开学前，后勤中心得知今年有3名新生身高超过1.9米，便提前制作了加长床，让高个儿学生一样能休息得舒适。

今年的迎新现场，像余杰这样，让每名新生享受到实实在在的服务，成为多所高职院校共同的选择。

正值常态化疫情防控的关键时期，家长与车辆不得进校，多所院校迎新现场，学生经核验身份、扫码、测体温、消毒等环节有序进入校园。在武汉交通职业学院，学校安排了1455名迎新志愿者、30辆次摆渡车上阵，从接站到搬运行李上宿舍楼，全程为每一名新生服务。

在长江职业学院，建筑装饰工程技术专业新生黎讯来自湖北恩施利川，父母均在外地务工，74岁的奶奶坚持要陪孙子到大学看看。

10月10日傍晚，祖孙俩踏进校门，辅导员郑姝姝即注意到了这一特殊情况。她和学院迎新老师一起，安排老人吃饭、临时住宿，次日为黎讯办好入学手续，又将老人安全送上回家的列车，黎讯与奶奶感动不已。

在该校，151名郧西籍新生入校后，每人接到了减免1000元学费的政策礼包。学校党委书记李永健说，校资助中心还将跟踪关注这151名学生，在国家助学金、学校勤工助学岗等方面适当倾斜；并在学习上精准关心、扶持，帮助他们作好职业生涯规划、争取高质量就业，以遏制贫困代际传递。

怎样助力新生们快速适应大学生活，点燃梦想、为成长加油？

在武汉铁路职业技术学院，经管学院的新生们入学后，每人收到了一张明信片，写下自己在大学期间的目标，投进一个红色的大箱子保存，毕业后才能领取。这是学院设置的“梦想时光机”，勉励大家珍惜时光，带着理想穿越未来、实现期许。

在无锡科技职业学院，新生10月11日报到，当天下午，来自6个二级学院的12名新生代表就来到校图书馆，与校长孙兴洋来了一次“约会”。

孙兴洋一开场就建立了微信群，给新生发了见面红包，邀请大家畅谈入校感受与建议。孙兴洋鼓励大家，珍惜青春时光，多读书、读好书；每位同学还获赠了校长亲笔签名、含有寄语的著作《老孙心语》。（朱娟娟）

(责编：孙竞、熊旭)