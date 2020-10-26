第78届中国教育装备展示会在重庆举办

开幕式现场（图由主办方提供）

人民网北京10月26日电 近日，由中国教育装备行业协会主办、重庆市教育委员会和重庆市商务委员会承办的第78届中国教育装备展示会在重庆举办。中国关心下一代工作委员会副主任、中纪委驻教育部纪检组原组长田淑兰，中国人民大学党委书记靳诺，教育部关心下一代工作委员会常务副主任、中国教育装备行业协会会长王富，以及30多个省份教育有关单位负责人出席开幕式。

中国教育装备行业协会会长王富表示，本届展示会把广大青年学生培养成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化，建设教育强国为目标，展示先进理念，提高我们国家教育装备的水平，为教育科学发展提供智力支持和物质保证。

据了解，本届展示会展出面积17万平方米，1350余家企业携近20000件各类教育装备产品参展。目前，在传统教育装备仍不可或缺的情况下，伴随科技发展，教育装备企业更注重科研投入、技术创新和科技成果转化，越来越多的教育装备企业在向科技创新企业转型，进入教育装备领域。展示会成为企业最新科技成果在教育行业的应用展示平台。其中，联想展区总面积近900平方米，打造了新一代学习空间、5G+VR仿真未来教室、未来创新课程、智慧云教室、AI智慧考试、教育大数据在内的联想智慧教育6大场景、7大展区，参展者身临其境地感受智慧教育产品在实际教学环境中的应用体验。

据悉，此次展示会为期3天，以“展示、交流、合作、创新、发展”为主题，同期还举办第八届全国中小学实验教学说课活动，2020年教育装备学术大会，新产品、新技术、新成果发布会，2020教育装备行业信用发展论坛暨信用等级授牌等28场活动，探讨行业热点话题,分享装备工作经验,促进教育技术应用与创新,推动教育装备更好地为教育服务。

(责编：实习生（张露凝）、马昌)