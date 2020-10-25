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国考报名人数超150万最热职位3334：1

2020年10月25日06:38  来源：北京青年报
 

　　本报讯（记者 解丽）昨日是2021年国家公务员考试报名的最后一天。据华图教育统计，截止到昨日17时30分，总报名人数高达1503938人，资格审查通过人数超过139万。平均竞争比为54.16：1，最大竞争比达到3334：1。

　　在竞争热度方面，所有岗位平均竞争比达到54.16：1，已经超过了50：1。目前最大竞争比达到3334：1，为国家统计局广东调查总队东莞调查队业务科室一级科员一职，该岗位已持续多日竞争比排名第一，成为今年“千人争一”岗位的遥遥领先者。

　　华图教育的专家分析，该岗位主要从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究、财务管理、会计等工作。学历仅限本科，无政治面貌、基层工作经验及服务基层项目工作经历限制，工作及落户地点均在广东省东莞市，招录专业限制为统计学类、管理学类。可知该岗位报名人数多且竞争激烈与职位待遇优厚、工作区位有优势及报考条件相对宽泛有直接关系。

　　“国家税务总局上海市税务局松江区税务局一级行政执法员（十一）”这个职位竞争比也以3059：1紧随其后。

　　税务、海关、铁路公安等七大系统资格审核通过人数已达1092928人，占总合格人数的78.43%。其中，税务系统依然是报考大户，资格审核通过人数843207人，占比超过了总人数的一半以上。

　　截至10月24日17时30分，还有95个岗位无人报考，这些岗位拟招录总人数156人，涉及多个系统和地区。

　　通过分析可以看出，一些职位之所以无人报考，或者报考人数极少，主要是缘于职位对于报考者的要求苛刻或者工作条件艰苦。比如说哈尔滨铁路公安处民警（一）这个职位，位于西部地区和艰苦边远地区，虽然学历仅要求大专及以上，也不限专业，但要求报名者2016年以来取得世界性赛事（奥运会、世锦赛、世界杯总决赛、世青赛或青奥会）、亚洲洲际赛事（亚运会、亚洲杯、亚锦赛）、国家级赛事（全运会、锦标赛、冠军赛）前八名。专业技能为田径、滑冰、冬季两项。招录年龄限定在18周岁至30周岁。能够符合这些严苛条件的考生可谓凤毛麟角，乏人问津并不稀奇。

(责编：白宇)
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