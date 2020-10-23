第55届中国高等教育博览会将于11月8日至10日在长沙举办

人民网北京10月23日电（记者孙竞）第55届中国高等教育博览会（2020）新闻发布会今天上午在京举行。本届高博会以“服务新发展格局 开启高教新征程”为主题，将于11月8日至10日在长沙国际会展中心举办。

中国高等教育学会副会长、教育部高等教育司原司长张大良指出，经过28年的发展，高博会现已成为高等教育领域内规模最大、影响力最广泛的国家级综合性、专业化品牌博览会，为推进高等教育改革发展凝聚了力量、搭建了平台、发挥了作用。在巩固高博会现有品牌成效基础上，未来将“跨界升级，开拓更大发展空间；合作提质，谋划更高质量共赢。”

张大良提出，具体要做到“三化”：一要过程立体化，加速推进“云上高博会”建设，实现线上产品查询、展示和线上交流，科技成果转移转化供需对接，推进线上线下融合发展；二要效果持续化，继续搭建“产教融合 校企合作”平台，以实施“校企合作 双百计划”、研制发展指数等项目为依托，促进“政产学研用”深度融合，推进高博会内涵发展；三要品牌国际化，继续建立健全国际化运作机制，打造国际展区，与国际知名的展览业组织、行业协会、展览企业等建立合作机制，引进国际知名品牌展会合作办展。

教育部高等教育司一级巡视员宋毅表示，进入新时代，高等教育要赢得新时代，需要抓好“四个质量”，形成新时代高等教育质量观。一是抓根本质量、二是抓整体质量、三是抓成熟质量、四是抓服务质量。深化新工科、新医科、新农科、新文科“四新建设”是高等教育质量革命的“四梁八柱”，是提升人才培养质量的重要举措。他表示，高博会是高等教育领域交流的重要平台，是展示我国高等教育发展成就的重要窗口。

中国高等教育学会副秘书长王小梅介绍，今年的高博会打造“高端论坛”“展览展示”“成果发布”“竞赛活动”四大板块主体活动，开辟7万平米展区、3000余个展位，吸纳1000余家企业，推介和展示实验室仪器设备、信息化和智慧教育等系列最新高校科技仪器装备成果，并将同期举办30余个论坛活动。本届高博会总展位数较去年同期增长18%、企业数增长超20%，并新增校园防疫物类产品展区，将是历届高博会展位数量最多、参展企业最多、展示产品覆盖面最广的一次。

王小梅说，本届“高博会”彰显“一个落实、两个聚焦、三个推进”的特色，一是大力弘扬伟大抗疫精神，落实立德树人根本任务；二是聚焦中西部高等教育振兴、聚焦高校与城市发展的交融与共生；三是全面推进工程教育改革、深入推进产教融合校企合作、持续推进高等教育现代化。

湖南省教育厅高等教育处处长曾力勤谈到，本届高博会是促进中西部高等教育主动对接重大区域发展战略、激发中西部高等教育内生动力和发展活力、推动形成同中西部开发开放格局相匹配的高等教育体系的有力引擎，也是湖南高等教育进一步明确定位、加快发展的重要契机。展会为全省高校提供了看得见、摸得着的现实样板，为湖南高等教育深化交流合作、实现跨越发展创造了有力条件。

中南大学本科生院院长何军介绍了第五届中国高等工程教育论坛情况。他表示，作为高博会最重要的学术会议之一，中国高等工程教育论坛已经走过四年的发展历程，论坛在深化高等工程教育改革、创新工程教育人才培养模式、提升工科人才培养质量等方面发挥了重要的推动作用。第五届高等工程教育论坛将围绕“中国高等工程教育：国之重器新征程”主题，聚焦和研讨新形势下高等工程教育领域中的关键核心问题，为促进学科交叉融合发展，推动新工科再深入、再拓展、再突破、再出发提供理论成果和实践经验。

湖南大学建筑学院党委书记彭文军介绍，首届中国城市与高校发展论坛以“共生，共兴，共荣”为主题，以“城市与高校：可持续、高质量发展”为总目标，构建城市与高校协同指数研究体系，建立城市高校协同发展与创新机制，最终形成服务新发展格局的创新命运共同体。届时，政府部门、高校、企事业单位和其他社会组织领导、专家以及20余期刊媒体代表将参加论坛。

中国高等教育学会实验室管理工作分会副理事长、清华大学实验室与设备处处长黄开胜介绍了第三届高校实验室建设与发展论坛情况。他表示，本次论坛主题为“实验室建设在现代大学治理体系中的作用”，将分两个专题进行交流研讨：一是“新技术、新高职、新实训——‘双高计划’建设背景下实训基地建设”；二是“虚拟仿真实验教学项目建设”。此外，分会关注的范围还包括实验室安全、大型仪器共享、国有资产采购与管理、实验技术队伍建设等内容。

中国高等教育学会产教融合研究分会副理事长焦殿成介绍了2020产教融合发展论坛情况。他表示，该论坛为学会产教融合研究分会与长沙市人民政府共同主办，论坛期间将举行产教融合项目签约。分会还将在高博会参与和组织2020年度“校企合作 双百计划”案例现场展示与路演环节，推动形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。同时，举办第10届全国高等学校民航服务技能大赛颁奖仪式，推动大学生就业工作。

据悉，本届高博会除创造展位数、参展企业数、展示产品覆盖面“新高”外，还将设立Hi-ducation直播平台，开设媒体直播采访，对参展企业的有关领导、嘉宾及企业人员就如何推进教育信息化建设、以及企业新产品、新技术发布进行现场访谈。

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