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教育部部长陈宝生：提升质量是基础教育面临最紧迫最核心的任务

2020年10月23日00:14  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月23日电（孙竞）10月22日，教育部在山西省长治市召开全国基础教育综合改革暨教学工作会议，总结近年来各地基础教育综合改革和教学工作经验，分析当前我国基础教育面临的新形势新任务，部署下一步深化综合改革、加强教学工作，推动基础教育高质量发展。

教育部党组书记、部长陈宝生指出，经过多年努力，我国基础教育实现全面普及，即将完成历史性的收官交账任务，人民群众“有学上”问题基本解决，“上好学”的需求日益强烈，提升质量成为基础教育面临最紧迫最核心的任务。实现基础教育高质量发展，巩固深化、破旧立新、内外协同需要综合改革，任务更重、难度更大，要把握其意义所在、关键所在、职责所在。

陈宝生强调，各地要聚焦全面提高育人质量中心任务，增强基础教育综合改革针对性实效性。一是方向要把牢。坚持正确的政治方向、教育观念和办学原则，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。二是部门要联动。切实解决多年来“管得太多”“缺乏动力”“保障不够”“管理不善”等制约学校办学活力的突出问题，推动有关部门把该放的事权、人权、财权放给学校。三是环节要衔接。课程、教学、考试、评价是学校育人工作的关键环节，必须系统推进，切实增强改革衔接性。四是力量要统筹。校长、教师和教研员三支队伍对提高基础教育质量至关重要，建设要统筹、改革要贯通。当前，要特别突出把教师队伍建设作为基础工作，充分发挥教研队伍的专业支撑与引领作用。五是内外要协同。办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任，要深化招生入学改革、促进家校协同育人、净化社会育人环境、巩固深化校外培训机构治理。

陈宝生要求，各地要牢牢把握基础教育综合改革职责所在，把会议部署的一件件事从纸面落到地面。一要在加强组织领导上下功夫。充分发挥党委教育工作领导小组统筹协调作用，健全部门协调机制，切实加大投入力度，并将重点任务纳入未来5年教育发展规划重要内容。二要在督导落实上下功夫。把推进落实情况纳入政府履行教育职责评价体系，强化督导问责，确保各项工作要求不折不扣落实到位。三要在宣传解读上下功夫。加强相关政策措施宣传解读，认真总结典型经验和有效做法，切实加大宣传推广力度，广泛凝聚改革共识，为改革营造良好氛围。

(责编：孙竞、王政淇)
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