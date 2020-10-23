教育部：疫情防控不能采取“简单化、一刀切”方式

人民网北京10月23日电（孙竞）教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室日前召开教育系统疫情防控和学校传染病防控视频会议，部署近期教育系统疫情防控和学校传染病防控工作。

会议要求，各地和学校要全面研判疫情形势，毫不放松做好“外防输入”，提升监测预警能力，根据《学校秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案》要求，针对新情况、新问题调整完善校园疫情防控措施和要求。及时加强物资储备，补足短板，提升学校应急能力和后勤管理服务水平。

会议强调，各地和学校要完善疫情防控网络，密切关注师生身心健康，加强人文关怀，进一步完善校园管理措施，确保各项制度措施落地落实。不能采取“简单化、一刀切”管理方式，既要防止松懈，又要防止过度。扎实有效做好后勤服务保障工作，严格防范“疫后综合征”。高度关注师生思想动态和心理状况，及时干预引导。切实做好应急机制安排，做到应急预案人与人、物与物的精准对接，做好信息上报和教育教学线上线下切换准备。

会议提出，要求各地和学校要加强宣传和引导，强化责任担当，依法依规实施疫情防控措施，充分向师生宣传解读疫情防控措施和要求。广泛深入开展新时代校园爱国卫生运动，引导师生养成良好健康卫生习惯，确保校园安全稳定。

会议要求，各地切实做好对学生视力状况普查和摸底，切实加强学校体育工作，强化体育课和课外锻炼，切实减轻不必要的课业负担，做好综合防控儿童青少年近视评议考核工作。防控传染病、新冠肺炎疫情、近视的措施相通点在于提高自身免疫力，加强体育锻炼，减轻课业负担，落实各项校园管理和教育教学措施。

(责编：孙竞、王政淇)