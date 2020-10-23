原标题：专业型博士要扩招 量质并举的关键是“定位”

10月9日，据媒体报道，中国首批试飞员博士生进入西北工业大学学习，在未来的4至5年中，学员们将重点围绕大型飞机多学科综合设计、先进气动布局与流动控制、飞行器控制与信息等多个方向深入研究学习。

这标志着西北工业大学成为全国第一家培养试飞员博士生的高校。“博士级别”的试飞员，引起了网络热议。其实，这只是我国发展博士专业学位研究生教育的一个缩影。

9月25日，国务院学位委员会、教育部印发了《专业学位研究生教育发展方案（2020—2025）》（以下简称《方案》），明确提出要加快发展博士专业学位研究生教育。《方案》提出要明确博士专业学位的定位、设置标准和程序，扩大博士专业学位研究生教育规模。

博士专业学位是什么？为何要设立博士专业学位？《方案》指导下的博士专业学位未来将如何发展？科技日报记者就此采访了相关专家。

战略需求：培养高层次应用型专门人才

1920年，美国哈佛大学教育学院设立教育博士专业学位，成为了世界上首个博士专业学位。我国博士专业学位起步较晚，直到20世纪末才逐步开始尝试。目前，我国的博士专业学位仅有6种，分别为教育博士、兽医博士、临床医学博士、口腔医学博士、工程博士和中医博士。截至2019年，我国共有博士专业学位授权点278个，已累计授予博士专业学位4.8万人。

为何要在博士培养计划中设立专业学位？西北工业大学航空学院党委副书记索涛教授表示，从大环境来看，随着世界科技及经济的飞速发展，社会环境以及市场结构都发生了翻天覆地的变化。5G、人工智能、航空航天、智慧医疗等领域的快速发展，改写着现代社会的生活方式，同时也加大了对人才专业性、实践性以及综合素质的考量与需求；从育人的角度来说，大力推动博士专业学位建设，是现代教育发展的主要表现之一，高等教育在层次上和类型上进行专业化细分，就是为了能够更好、更精准地进行人才培养；从宏观角度出发，则是为了主动适应国家重大发展战略，为未来日益激烈的国际竞争提供强而有力的人才支撑。

博士专业学位的创立，开辟了高层次应用型专门人才的培养通道。2010年，国务院学位委员会第27次会议审议通过了《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》，方案中多次提及、并将培养目标表述统一为：高层次应用型专门人才。“方案出台的第二年，西北工业大学成为全国首批25所工程博士招生院校之一。”中国试飞员学院副院长丁团结表示，工程博士教育旨在培养工程领域最高层次专业型领军人才。不同于学术型博士，在博士专业学位人才培养的“入口—出口”全链条中，要始终贯穿“应用型”要求。西北工业大学面向国家和国防重点建设领域设立“未来飞行器”“船舶与海洋工程”“航空发动机及燃气轮机”“智能无人机系统”等15个工程博士专项班，此次全国首批试飞员工程博士便在其列。学校聚焦重大项目、培养高端人才，兼顾人才培养与科技攻关。

在实践中瞄准国家重大项目及国防重大建设项目需求，培养工程领域最高层次应用型专门人才，正是西北工业大学探索专业学位研究生教育改革的重要目标。

定位明确：创新专业学位培养模式

虽然专业学位博士规模不断扩大，培养体系也日渐成熟，但与国家发展战略规划、高层次专业型人才需求的整体规模相比，还远远不够。“其中很重要的一点，就是对于博士专业学位的定位还不够清楚。”索涛坦言道。

2019年，一份关于全国专业学位博士教育质量的调查报告显示，我国专业学位博士教育存在培养目标定位不清等问题，其中有43.1%的学生认为博士专业学位远不如或稍逊于学术学位。

索涛表示，学术型人才与专业型人才在培养目标上有着本质的不同，这就意味着相对应的培养模式、培养体系以及评价标准等也应有所不同。然而“重学术、轻专业”的思想无论是在高校里还是社会中都算不上少数。

“简单套用学术学位发展理念、思路、措施的现象仍不同程度存在。”这是《方案》给出的问题所在，也是许多高校的现实情况。有些高校在专业学位博士与学术型博士的培养方案上几乎没有差别，相同的教师资源、相同的授课内容以及相同的考核方式，培养目标不明确、专业特色不清晰让专业学位的博士生难以找到自身定位。

正因如此，《方案》中明确提出要更新专业学位发展理念，完善专业学位类别设置和授权标准，规范专业学位类别设置程序，加强专业学位研究生导师队伍建设，创新专业学位培养模式，完善专业学位研究生教育评价机制，全面提升专业学位研究生培养质量。

产教融合：联合培养完善研究生教育体系

此前，研究生教育把培养教学科研人员作为目标，学生毕业后往往选择高校或研究机构作为就业的主要渠道。但随着社会的发展，前沿科技领域对于高层次应用型专门人才的需求越发旺盛，博士生在企业中就职的比例逐年增高。国家重大战略部署以及行业领域对人才的需求，逐渐改变了研究生教育的培养模式。

从国外已成熟的专业博士培养体系来看，专业教育往往与职业资格接轨，一些职业领域将专业博士学位作为执业许可的前置条件。例如，要成为执业医师必须在经过认证的医学院获得医学领域专业博士学位；要成为律师则必须在经过认证的高校获得法律领域专业博士学位。

“到2025年，以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点，增设一批硕士、博士专业学位类别”“进一步创新专业学位研究生培养模式，产教融合培养机制更加健全，专业学位与职业资格衔接更加紧密”“建成灵活规范、产教融合、优质高效、符合规律的专业学位研究生教育体系”《方案》对专业学位研究生教育的发展给出了明确的目标。

“多主体联合培养、深化产教融合体现了博士专业学位研究生培养中的‘专业’二字。”索涛表示，西北工业大学超过80%的学生毕业论文选题来源于大型飞机、探月工程、深海探测等国家重大科研项目，超过80%学生赴国防科研单位开展实习实践和科研工作。该校被工业和信息化部认定为校企协同育人示范基地。（史俊斌 宁昕）

(责编：李依环、马昌)