原标题：体育走进中高考 教育配套要先行

10月15日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，这是继《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》之后，国家指导学校体育工作的又一份重磅文件。

意见提出：“改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值。”教育部相关负责人在新闻发布会上，则进一步提出体育中考最终的目标是达到跟语数外同分值的水平，同时要研究在高考录取中，体育素养如何评价、如何计分。

强健的体魄是学习的基础，青少年正处于成长阶段，更需要注意身体健康。近年来，青少年体质问题广受关注。社会各界历来重视体育工作，但在教育实践中，体育课仍难以开足开齐，经常被占用的情况突出；体育老师仿佛“低人一等”，经常成为被调侃的对象。这些现象都说明了全面加强和改进学校体育工作所面临的严峻现实以及紧迫性。

而通过将体育纳入中高考，并逐步提高分值，以评价指挥棒倒逼学校和家长重视体育，从根本上解决体育不受重视的问题，促进青少年全面发展，也就成为改革方向和重要抓手。

不过，也有人对此表示担忧和质疑。教育评价改革的方向是要破“五唯”的顽瘴痼疾。用提高分数的方式倒逼社会重视体育，会不会带来“应试体育”的新问题。如此，不仅可能违背加强体育工作的初衷，还可能刺激校外体育培训需求，进一步增加师生负担。

此外，当前制约学校体育发展的体育教师缺乏和场地设施不足等问题还有待解决。截至2019年，全国中小学体育教师缺额高达15万，这也是基层学校体育工作开展不力的原因所在。

所以，体育走进中高考，逐步提高体育分值，相关的教育配套必须先行，要配齐配强体育教师、改善办学条件、开齐开足上好体育课，加强体育课程和教材体系建设。

相关方案的制定，也必须要遵循教育规律、尊重青少年成长规律，科学设计、循序渐进。另外一方面，重视体育还需要教育界乃至全社会转变观念，充分认识到体育课、体育锻炼和体育竞赛对于让学生享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的积极意义。

(责编：李依环、马昌)