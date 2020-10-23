原标题：南京集成电路大学揭牌

10月22日，南京集成电路大学在江苏南京江北新区人力资源服务产业园揭牌成立。这所由江北新区联合企业、高校共同成立的大学，是全国首个以集成电路产业命名、关注集成电路产业人才培养的大学。

集成电路是用半导体材料制成的电路集合，芯片则是由不同种的集成电路或者单一类型集成电路形成的产品。集成电路产业的发展是近期国内科技界重点关注的话题之一，它将为我国自主研发芯片提供强有力的支持。据介绍，截至2018年年底，我国集成电路产业现有人才存量46.1万人左右，人才缺口为32万人，年均人才需求数为10万人左右。从《中国集成电路产业人才白皮书（2018—2019）》统计分析不难看出，预计到2021年前后，我国集成电路产业人才需求仍然存在26.1万人的缺口。

此次揭牌的南京集成电路大学探索了一种新的产业人才培养模式。南京集成电路大学不是一所传统意义上的大学，更像是一个衔接高校和企业、推进产教融合的开放平台，是高校教育的重要补充，是企业选才的重要来源。记者注意到，南京集成电路大学采用“5+1+2”的设置，进行多维度、全方位的产业人才的培养。即“5”类学院：集成电路设计自动化学院、微电子学院示范基地、集成电路现代产业学院、集成电路国际学院、集成电路未来技术学院。“1”个科技园：集成电路大学科技园。“2”个办公室：就业和创业指导办公室、师资与学员服务办公室。

与其他大学相比，南京集成电路大学构建主体、定位、生源、师资、课程和毕业证书都与普通大学不同。南京集成电路大学不是教育部或省、市教育主管部门举办，而是由南京市江北新区管委会根据当地产业发展需要而建。同时，与其他大学以学术为本，以理论知识传授为主的原则不同，这所大学是一个人才培养组织，以技能为本，以实训带教为主，培养的是具备实践能力和专业技能的产业人才。

据了解，南京集成电路大学生源不再来自通过高考等方式考入的高中生，而是源于高校已具备基本专业知识的学生，来源于跨学科的、有志于从事集成电路相关工作的学生，来源于企业招聘的尚在培养期的初级职员。该校将按照岗位分类、依据学员专业基础和就业兴趣进行招生，招生规模也以企业需求为准。

学校师资则更多为企业资深工程师、国内外行业专家和具有较高学术水平的高校教师。同时，课程设置也将有所突破，将依据学员的薄弱环节、企业需求的岗位技能进行有针对性的训练，强调个性化，学生毕业时将获得经过实践考核认证的结业证书。（郑晋鸣）

(责编：李依环、马昌)