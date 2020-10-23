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保健品能否拯救90后的健康焦虑

郭慧岩

2020年10月23日10:21  来源：中国青年报
 
原标题：保健品能否拯救90后的健康焦虑

　　“每个月花2000多元购买保健品，比买衣服钱还多。”这是当下许多90后热衷保健品的真实写照。某电商平台数据显示，今年“6·18”期间，眼部保健类产品销售同比去年同期增长4126%、蛋白粉同比增长751%、维生素类产品同比增长387%，其中95后、00后成消费主力，活跃用户同比增长126%。

　　从“90后已开始脱发”“90后手拿保温杯泡枸杞”到“80%的90后不敢看体检报告”，再到如今的“保健品购买主力军”，在许多人的印象中，90后貌似还是“小孩子”，怎么表现出印象中中老年人才有的样子？

　　笔者不由想到了前段时间引发广泛争论的杨天真的“为什么不可以为了工作牺牲身体”言论。不少网友说，身体都垮了，工作还有什么意义呢？主流网友的立场，解释了为什么更多年轻人注重养生。

　　一方面，90后越来越多地担负起工作、生活的重担，加班、压力大等现实因素“逼迫”他们更加注重健康。丁香园发布的《2019国民健康洞察报告》显示，各个年龄层的人群中，90后对自己的健康评分最低。另一方面，商家精于制造养生焦虑，专门推出针对年轻人的保健品。一些人面对那些由青年演员、网红名人等代言的产品时不免心动、行动。

　　“保温杯里泡枸杞”也好，购买保健品也好，都足以说明年轻人对健康的关注。但也要看到，当下保健品市场依旧存在一些乱象，比如产品本身存在质量问题、概念炒作、虚假宣传等。如果购买不慎，不仅费钱，还可能“要命”。

　　比如，据报道，曾经在网上火爆一时的褪黑素，宣称有“延缓衰老、改善睡眠”的作用，但长期大剂量服用会造成低体温、释放过多泌乳激素导致不孕等。有医生指出，全球范围的医院对褪黑素的使用是慎用模式。如何将有问题、不适合的保健品拦截在市场外，保障使用者安全，相关部门应当有所作为。

　　只指望通过服用保健品来获得健康，恐怕也会事与愿违。按照世界卫生组织的推荐，最好的养生就是坚持健康生活方式：合理膳食、适量运动，戒烟限酒、心理平衡。2019年，中国科学院院士顾东风团队发表的一项研究结果也表明，保持6项健康生活方式可显著降低癌症发生风险。这6项健康生活方式是：不吸烟、保持健康体重、体力活动充足、限制饮酒、充足的豆类和蔬菜水果摄入及限制红肉摄入。

　　也许有人会说，这些健康生活方式，说起来容易做起来却不易。加班多，哪来时间锻炼；应酬多，怎么可能不喝酒不抽烟；没规律，如何保证按时吃饭……这些当然都是现实情况。健康生活方式的转变，不仅仅是个人的事，但在大环境转变的过程中，先不妨一点点地改变自己。

　　拿笔者来说，虽然有时也会因为工作熬夜，但还是给自己规定每天晚上10点半睡觉，早上6点半起床，好多人开玩笑说笔者过早地迈入了老年时代。这个习惯已经坚持快3年了，回馈给笔者的是白天精神充足，甚至都不用午休，精力集中。得益于这个作息，身体也比以前好多了，不再是“别人感冒我感冒，别人不感冒我还感冒”，甚至皮肤都跟着变好了。

　　健康的获得绝不是靠一朝一夕之功，也不是吃吃保健品就可以实现，必定需要付出时间与精力。“敷着最贵的面膜，却熬着最深的夜”，这样的养生误区，多少“前辈”已反复验证了它的无效，如果再一边“吃着保健品”，一边无节制地损耗身体，恐怕吃再多、再贵的保健品也无济于事。

　　郭慧岩 来源：中国青年报

(责编：郝孟佳、王政淇)
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