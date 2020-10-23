人民网>>教育>>滚动新闻

21岁脑瘫女大学生励志求学路：我走得很慢但决不后退

2020年10月23日09:48  来源：中国青年报
 
原标题：21岁脑瘫女大学生励志求学路：我走得很慢但决不后退

　　湖北21岁脑瘫女大学生的励志求学路——

　　“我走得很慢，但我决不后退”

　　谭于映的个子不高，走路有点踉跄，说话略显吃力，还要不断矫正自己的发音，但她坚持扬长避短式的学习和生活，“说话不清就提升文字功底，用有温度的文字表达自己；身体不行，就靠脑子”。

　　新学期刚开学，湖北大学的谭于映出现在湖北省2019年度“大学生自强之星”标兵一列的公示名单里。很多人或许难以相信，这个考取软件设计师资格证、斩获两项软件著作权，湖北大学“国家励志奖学金”的获得者，是一名21岁的脑瘫女孩。

　　谭于映出生时大脑缺氧，两岁时被确诊为脑瘫。同年，她父母双双下岗，家庭承受着经济和精神上的双重打击。

　　说话、动手、翻身、站立、行走，同龄孩子自然完成的成长轨迹，对于谭于映来说都那么艰难。母亲丁美瑛为她制定了针对性的康复训练，她3岁多第一次开口说话，那句模糊不清的“妈”，让丁美瑛喜极而泣。

　　走在路上，谭于映总会吸引路人的目光。大人指指点点，小孩模仿她的行姿，谭于映总觉得“好像有一根根针扎在身上”。

　　到了上学的年龄，谭于映有自己的坚持：不读特殊学校。

　　好几年来，父母都在寻求愿意接受女儿的学校，可身边总有质疑声：“她读不了书，再说哪个学校要她？”“你们没放弃她的生命就是仁至义尽了。”但母亲觉得，女儿只是个普通孩子，到年龄了就得去读书。

　　湖北崇阳的一所普通小学最终同意了谭于映的入学申请。多年后，谭于映这样追忆命运的转折点：“学校从神秘宫殿走出来了，迎接我这个门外徘徊已久的守望者。”

　　终于可以上学了，布满荆棘的道路才刚刚开始。

　　母亲还记得，为学写“1”，女儿要将铅笔裹上厚厚的纱布，才好握笔。近一个月的训练中，她在两本笔记本上写满了“1”。练得多了，谭于映找到了自己独特的握笔技巧：把笔放在中指和无名指中间，用食指、中指和大拇指握笔，再用手腕发力。

　　谭于映用尽全力付出，也开始迎来收获。她的作文经常被当作范文，初中时作文《命运的电闪雷鸣》还获得过“新人杯”全国中小学作文大赛一等奖；数学、英语考试也多次获得全班第一。除了学习课本上的知识，谭于映还学会了下象棋、弹电子琴、画画等。

　　胡森延是谭于映高中时的班长。提到谭于映，他满是敬佩：“她是一个非常自强的女孩。”每遇到想放弃学业的同学，胡森延总会说：“看看于映，再想想我们有什么资格堕落？”

　　2017年，谭于映以高出一本线51分的成绩考入湖北大学软件工程专业。湖北大学的老师为她送来高考录取通知书，结对帮扶，学校还为谭于映的母亲提供了一间免费宿舍陪读。

　　上学15年来，她没落下一节课；每天早上6点45分起床，永远坐第一排；几万字的报告，单手用两根手指敲击键盘完成……“已经受到学校的特殊对待了，如果我自己不努力，在学习、实践上还搞特殊，那我都瞧不起我自己。”

　　大二时，谭于映考入湖北大学计算机与信息工程学院软件工程研究所，成为学院科研平台、省级高校科研创新团队的成员之一。

　　学习期间，她与软件所的项目组成功开发“湖北省基础教育信息化发展水平检测系统”“大班额多维数据分析系统”两个项目。作为核心开发成员，她负责其中的项目分析、设计、代码实现等工作，成为软件所唯一一个申请到这两个项目软件著作权的学生。

　　为夯实专业基础，谭于映曾参与湖北大学“通识杯”数学竞赛、湖北大学“互联网+”大赛等，分别获得优秀奖和银奖。“不论在学习还是生活中，她都是同学们看齐的标杆。”谭于映成了辅导员严秀红常挂在嘴边的好学生。

　　2019年，谭于映正式成为中共党员。学院党支部书记张玥对她入党志愿书中的话印象深刻：“命运的狂风暴雨虽从未停止，但我一定积极面对生活，用自己的能量回馈社会和爱我的人。”生活中，她的确如此践行自己的誓言。

　　谭于映喜欢参加社会志愿服务活动，因为身体条件受限，大多从事工作宣传、情绪疏导类的活动。

　　一次，一位母亲前来求助：她10岁的女儿生病住院近半年，即将要做手术，希望能得到谭于映的鼓励。为此，肢体本就不协调的谭于映一口气做了50个俯卧撑，此前，30个已是她的极限。她录下视频传给女孩，并附上一句话：“我做到了，你也可以！”

　　今年，新冠肺炎疫情发生后，谭于映参加了崇阳的线上防疫宣传。谭于映发现，由于居家时间长，很多高三学生容易和家长闹矛盾，严重的会离家出走，而发生矛盾的原因多与家长喊起床、催学习有关。她是这些学生的“树洞”，总会耐心地听他们发泄情绪，教他们适应线上学习，增强自学能力，提高学习效率。

　　谭于映最大的梦想就是“谈笑自如、行走方便”，而软件、代码是她圆梦的最佳载体。她最新的计划是在专业上继续深造，考上本校软件工程专业的硕士研究生。这段日子，清晨起床、晚上10点休息是谭于映复习的常态。笔尖在纸上挪动总是那么艰难，但她还是每天刷题6个小时以上。

　　3年前，谭于映曾为帮过她的人写下一封感谢信——《太阳，感谢你们的陪护》。信中她为自己的执念写下这样的注脚：“我走得很慢，但我决不后退。”（雷宇）

(责编：郝孟佳、王政淇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved