原标题：21岁脑瘫女大学生励志求学路：我走得很慢但决不后退

湖北21岁脑瘫女大学生的励志求学路——

“我走得很慢，但我决不后退”

谭于映的个子不高，走路有点踉跄，说话略显吃力，还要不断矫正自己的发音，但她坚持扬长避短式的学习和生活，“说话不清就提升文字功底，用有温度的文字表达自己；身体不行，就靠脑子”。

新学期刚开学，湖北大学的谭于映出现在湖北省2019年度“大学生自强之星”标兵一列的公示名单里。很多人或许难以相信，这个考取软件设计师资格证、斩获两项软件著作权，湖北大学“国家励志奖学金”的获得者，是一名21岁的脑瘫女孩。

谭于映出生时大脑缺氧，两岁时被确诊为脑瘫。同年，她父母双双下岗，家庭承受着经济和精神上的双重打击。

说话、动手、翻身、站立、行走，同龄孩子自然完成的成长轨迹，对于谭于映来说都那么艰难。母亲丁美瑛为她制定了针对性的康复训练，她3岁多第一次开口说话，那句模糊不清的“妈”，让丁美瑛喜极而泣。

走在路上，谭于映总会吸引路人的目光。大人指指点点，小孩模仿她的行姿，谭于映总觉得“好像有一根根针扎在身上”。

到了上学的年龄，谭于映有自己的坚持：不读特殊学校。

好几年来，父母都在寻求愿意接受女儿的学校，可身边总有质疑声：“她读不了书，再说哪个学校要她？”“你们没放弃她的生命就是仁至义尽了。”但母亲觉得，女儿只是个普通孩子，到年龄了就得去读书。

湖北崇阳的一所普通小学最终同意了谭于映的入学申请。多年后，谭于映这样追忆命运的转折点：“学校从神秘宫殿走出来了，迎接我这个门外徘徊已久的守望者。”

终于可以上学了，布满荆棘的道路才刚刚开始。

母亲还记得，为学写“1”，女儿要将铅笔裹上厚厚的纱布，才好握笔。近一个月的训练中，她在两本笔记本上写满了“1”。练得多了，谭于映找到了自己独特的握笔技巧：把笔放在中指和无名指中间，用食指、中指和大拇指握笔，再用手腕发力。

谭于映用尽全力付出，也开始迎来收获。她的作文经常被当作范文，初中时作文《命运的电闪雷鸣》还获得过“新人杯”全国中小学作文大赛一等奖；数学、英语考试也多次获得全班第一。除了学习课本上的知识，谭于映还学会了下象棋、弹电子琴、画画等。

胡森延是谭于映高中时的班长。提到谭于映，他满是敬佩：“她是一个非常自强的女孩。”每遇到想放弃学业的同学，胡森延总会说：“看看于映，再想想我们有什么资格堕落？”

2017年，谭于映以高出一本线51分的成绩考入湖北大学软件工程专业。湖北大学的老师为她送来高考录取通知书，结对帮扶，学校还为谭于映的母亲提供了一间免费宿舍陪读。

上学15年来，她没落下一节课；每天早上6点45分起床，永远坐第一排；几万字的报告，单手用两根手指敲击键盘完成……“已经受到学校的特殊对待了，如果我自己不努力，在学习、实践上还搞特殊，那我都瞧不起我自己。”

大二时，谭于映考入湖北大学计算机与信息工程学院软件工程研究所，成为学院科研平台、省级高校科研创新团队的成员之一。

学习期间，她与软件所的项目组成功开发“湖北省基础教育信息化发展水平检测系统”“大班额多维数据分析系统”两个项目。作为核心开发成员，她负责其中的项目分析、设计、代码实现等工作，成为软件所唯一一个申请到这两个项目软件著作权的学生。

为夯实专业基础，谭于映曾参与湖北大学“通识杯”数学竞赛、湖北大学“互联网+”大赛等，分别获得优秀奖和银奖。“不论在学习还是生活中，她都是同学们看齐的标杆。”谭于映成了辅导员严秀红常挂在嘴边的好学生。

2019年，谭于映正式成为中共党员。学院党支部书记张玥对她入党志愿书中的话印象深刻：“命运的狂风暴雨虽从未停止，但我一定积极面对生活，用自己的能量回馈社会和爱我的人。”生活中，她的确如此践行自己的誓言。

谭于映喜欢参加社会志愿服务活动，因为身体条件受限，大多从事工作宣传、情绪疏导类的活动。

一次，一位母亲前来求助：她10岁的女儿生病住院近半年，即将要做手术，希望能得到谭于映的鼓励。为此，肢体本就不协调的谭于映一口气做了50个俯卧撑，此前，30个已是她的极限。她录下视频传给女孩，并附上一句话：“我做到了，你也可以！”

今年，新冠肺炎疫情发生后，谭于映参加了崇阳的线上防疫宣传。谭于映发现，由于居家时间长，很多高三学生容易和家长闹矛盾，严重的会离家出走，而发生矛盾的原因多与家长喊起床、催学习有关。她是这些学生的“树洞”，总会耐心地听他们发泄情绪，教他们适应线上学习，增强自学能力，提高学习效率。

谭于映最大的梦想就是“谈笑自如、行走方便”，而软件、代码是她圆梦的最佳载体。她最新的计划是在专业上继续深造，考上本校软件工程专业的硕士研究生。这段日子，清晨起床、晚上10点休息是谭于映复习的常态。笔尖在纸上挪动总是那么艰难，但她还是每天刷题6个小时以上。

3年前，谭于映曾为帮过她的人写下一封感谢信——《太阳，感谢你们的陪护》。信中她为自己的执念写下这样的注脚：“我走得很慢，但我决不后退。”（雷宇）

(责编：郝孟佳、王政淇)