教师资格证考前核酸检测有何要求？北京发布7问答详解

人民网北京10月23日电（李依环）2020年下半年北京市中小学教师资格考试笔试将于10月31日（下周六）举行，所有参考考生须提供考前7日内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。核酸检测是否必要？ 外地核酸检测结果有效吗？考试当日防疫要求有哪些......针对考生关注的热点话题，北京市教育考试院今日发布了详细解答。

问题一：在目前的情况下，核酸检测是必要的吗？

答：是的，疫情防控是考试工作的重中之重，核酸检测是我们保障广大考生和考试工作人员生命安全的重要手段，是“健康考试、平安考试”目标实现的重要前提。

在北京疫情防控常态化的形势下，首都高校实行“相对封闭管理”，给下半年各项考试提出新的挑战。

为确保考生和考务人员安全，市政府多次召开疫情防控工作部署会，听取2020年下半年各项考试工作汇报，明确要求“应检尽检，应考尽考”总原则，为人才培养、复工复产、就业等做好保障工作。

进行核酸检测是为保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康，确保北京市中小学教师资格考试安全进行，也希望所有考生知悉、配合、遵守北京地区新冠肺炎疫情防控措施和要求。

问题二：核酸检测采样时间有何规定？

答：参加本次考试的考生，进入考场时均须提供考前7日内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。检测采样时间不早于10月25日（含）。

核酸检测结果在24小时后方可查询，因此所有人员接受检测的时间应不晚于29日。

未按时间进行核酸检测，不能提供核酸检测阴性报告的，均不能参加考试。

问题三：考生参加核酸检测应携带什么证件？

答：参加核酸检测前，考生应打印两份准考证，一份用于核酸检测，一份用于参加考试。

用于核酸检测的准考证上清楚标注本人姓名和手机号码，携带准考证和本人身份证原件，前往检测采样点接受检测。

采样完成后，将准考证交给检测机构留存。

问题四：考生在哪里进行核酸检测？

答：本次考试共设55个考点，分布在53所高校，这些高校的在校生可参加校内核酸检测，具体时间和要求由学校通知。如因故错过校内检测时间，也可以自行到校外指定的免费检测点检测。

本校未设考点的高校在校生和其他社会人员，要在10月25日至29日期间，持本人身份证和准考证自行前往指定检测机构进行免费核酸检测。考生可与指定检测机构电话联系或登录微信公众号联系或预约检测时间。

未在指定检测机构进行核酸检测的，核酸检测费用由考生自理，且考生进入考场时应提供考前7日内具有核酸检测资质的检测机构出具的核酸检测阴性报告。

（核酸检测指定机构及地址，详见北京教育考试院官网）

问题五：外地核酸检测结果有效吗？

答：有效，因工作等其他原因暂不能回京参加核酸检测的考生，可以在外地具有正规核酸检测资质的机构检测，费用自理。

考试当日，持有七日内具有正规核酸检测资质机构出具核酸检测阴性报告在北京参加教师资格考试。

问题六：考试当日有哪些防疫要求？

答：考试当日，考生要凭准考证、有效身份证件和考前7日内核酸检测阴性报告（或手机微信“北京健康宝”小程序京心相助核酸检测阴性结果），佩戴好口罩，经体温测量正常后，方可进入考场参加考试。

考生应提前登录考点所在高校的网站或微信公众号了解考点的检验工作流程、考场所在位置、指定的入校大门、考生守则等相关事项。

问题七：还有哪些需要提醒考生注意的事项？

答：隐瞒或谎报本人健康状况，不服从考点工作人员管理，拒不配合执行有关疫情防控措施或扰乱考点考场秩序的，将根据有关规定进行处理；涉嫌违法犯罪的，将依法追究法律责任。

考试疫情防控措施将根据疫情防控形势变化适时调整。考生可密切关注北京教育考试院网站、“北京考试报”微信公众号，及时了解北京市有关疫情防控要求和北京地区有关规定，同时保持手机电话等通讯畅通。

(责编：李依环、孙竞)